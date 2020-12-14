fler написав:

Бачу 2 основних категорії:1- ті, що добре влаштувалися за кордоном2 – ті, що лишаються в УкраїніТі, що добре влаштувалися за кордоном, їх теж 2 категорії:1) власники маєтків/палаців, які побоюються, що в них можуть відібрати «нажитоє нєпосільним трудом»;2) ті, хто за рік там облаштувалися, вивчили мову, знайшли роботу, дітей оформили у садок/школу/універ і вже прийняли остаточне рішення, що не будуть жити в Україні;З тих, що лишаються в Україні, знов є 2 категорії:1) інвестори, що «ріжуть лося», щоб мінімізувати збитки/покрити витрати2) умовні Зебри, які хочуть змінити прифронтовий район мешкання на інший.Є ще деякі «підкатегорії», але не пишу про них, бо малочисельні.Щодо цін. Дешеве житло, як вже не раз тут зазначалося, втратить у ціні найменше. Тому що воно зараз найзатребуваніше – добре здається в оренду та легко продається, тому що є найдоступним. В умовах невизначеності люди, що потребують житло «прямо зараз», не шукають модних МОПів.