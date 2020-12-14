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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:26
reus написав:
Спілкувався вчора зі своїм давнім знайомим ріелтором, каже що побільшало охочих на оглядини квартир, але поки що реальних продаж мало, тому що покупці не готові купувати за хотєлки продавців, і вимагають дисконти, а продавці не хочуть йти на зустріч. Цікаво, що буде відбуватися в ближчі місяці.
дальше все будет нормально, люди обратят внимание на то что на флетфаЕ (лун) появились другие страны, будут спокойно выводить деньги на более скучные территории, зачем Киев если можно купить в Эстонии или Румынии
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Феодал
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Додано: Вів 07 бер, 2023 10:31
airmax78 написав:
2 куе за м в Виктори, 2.5 куе з метр в советской панели в дупе (даже не аппслюкс). Все понятно с вашим "дешевеем".
То може вже пора мені виставити свою квіточку за справедливу ціну?
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Додано: Вів 07 бер, 2023 10:33
Феодал написав: reus написав:
Спілкувався вчора зі своїм давнім знайомим ріелтором, каже що побільшало охочих на оглядини квартир, але поки що реальних продаж мало, тому що покупці не готові купувати за хотєлки продавців, і вимагають дисконти, а продавці не хочуть йти на зустріч. Цікаво, що буде відбуватися в ближчі місяці.
дальше все будет нормально, люди обратят внимание на то что на флетфаЕ (лун) появились другие страны, будут спокойно выводить деньги на более скучные территории, зачем Киев если можно купить в Эстонии или Румынии
В крайнем случае, в дупе мира - Дублине
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Додано: Вів 07 бер, 2023 10:51
reus написав: Феодал написав: reus написав:
Спілкувався вчора зі своїм давнім знайомим ріелтором, каже що побільшало охочих на оглядини квартир, але поки що реальних продаж мало, тому що покупці не готові купувати за хотєлки продавців, і вимагають дисконти, а продавці не хочуть йти на зустріч. Цікаво, що буде відбуватися в ближчі місяці.
дальше все будет нормально, люди обратят внимание на то что на флетфаЕ (лун) появились другие страны, будут спокойно выводить деньги на более скучные территории, зачем Киев если можно купить в Эстонии или Румынии
В крайнем случае, в дупе мира - Дублине
фу, Дублин
куда Дублину до мирового финансового центра, до нашего города в парке
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Феодал
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:08
fler написав:
Бачу 2 основних категорії:
1- ті, що добре влаштувалися за кордоном
2 – ті, що лишаються в Україні
Ті, що добре влаштувалися за кордоном, їх теж 2 категорії:
1) власники маєтків/палаців, які побоюються, що в них можуть відібрати «нажитоє нєпосільним трудом»;
2) ті, хто за рік там облаштувалися, вивчили мову, знайшли роботу, дітей оформили у садок/школу/універ і вже прийняли остаточне рішення, що не будуть жити в Україні;
З тих, що лишаються в Україні, знов є 2 категорії:
1) інвестори, що «ріжуть лося», щоб мінімізувати збитки/покрити витрати
2) умовні Зебри, які хочуть змінити прифронтовий район мешкання на інший.
Є ще деякі «підкатегорії», але не пишу про них, бо малочисельні.
Щодо цін. Дешеве житло, як вже не раз тут зазначалося, втратить у ціні найменше. Тому що воно зараз найзатребуваніше – добре здається в оренду та легко продається, тому що є найдоступним. В умовах невизначеності люди, що потребують житло «прямо зараз», не шукають модних МОПів.
3тя значна каегорія тих , хто скидатиме чи скидає житло в УКраїні:
- родичі, рідні, близьки тих людей хто помер
і нажаль народжуванність у нас набагато менша ніж смертність, а закордонні інвестори на часі точно не поїдуть сюди інвестувати.
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Raymond
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:10
reus написав: airmax78 написав:
2 куе за м в Виктори, 2.5 куе з метр в советской панели в дупе (даже не аппслюкс). Все понятно с вашим "дешевеем".
То може вже пора мені виставити свою квіточку за справедливу ціну?
Это какую?
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барабашов
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:13
Raymond написав: fler написав:
Бачу 2 основних категорії:
1- ті, що добре влаштувалися за кордоном
2 – ті, що лишаються в Україні
Ті, що добре влаштувалися за кордоном, їх теж 2 категорії:
1) власники маєтків/палаців, які побоюються, що в них можуть відібрати «нажитоє нєпосільним трудом»;
2) ті, хто за рік там облаштувалися, вивчили мову, знайшли роботу, дітей оформили у садок/школу/універ і вже прийняли остаточне рішення, що не будуть жити в Україні;
З тих, що лишаються в Україні, знов є 2 категорії:
1) інвестори, що «ріжуть лося», щоб мінімізувати збитки/покрити витрати
2) умовні Зебри, які хочуть змінити прифронтовий район мешкання на інший.
Є ще деякі «підкатегорії», але не пишу про них, бо малочисельні.
Щодо цін. Дешеве житло, як вже не раз тут зазначалося, втратить у ціні найменше. Тому що воно зараз найзатребуваніше – добре здається в оренду та легко продається, тому що є найдоступним. В умовах невизначеності люди, що потребують житло «прямо зараз», не шукають модних МОПів.
3тя значна каегорія тих , хто скидатиме чи скидає житло в УКраїні:
- родичі, рідні, близьки тих людей хто помер
і нажаль народжуванність у нас набагато менша ніж смертність, а закордонні інвестори на часі точно не поїдуть сюди інвестувати.
А наибольшая смертность у нас за последнее время была в Тетрисах, Джеке, Чикаге или на Крещатике в доме с декомунизированной звездой?
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барабашов
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:39
барабашов написав: Raymond написав: fler написав:
Бачу 2 основних категорії:
1- ті, що добре влаштувалися за кордоном
2 – ті, що лишаються в Україні
Ті, що добре влаштувалися за кордоном, їх теж 2 категорії:
1) власники маєтків/палаців, які побоюються, що в них можуть відібрати «нажитоє нєпосільним трудом»;
2) ті, хто за рік там облаштувалися, вивчили мову, знайшли роботу, дітей оформили у садок/школу/універ і вже прийняли остаточне рішення, що не будуть жити в Україні;
З тих, що лишаються в Україні, знов є 2 категорії:
1) інвестори, що «ріжуть лося», щоб мінімізувати збитки/покрити витрати
2) умовні Зебри, які хочуть змінити прифронтовий район мешкання на інший.
Є ще деякі «підкатегорії», але не пишу про них, бо малочисельні.
Щодо цін. Дешеве житло, як вже не раз тут зазначалося, втратить у ціні найменше. Тому що воно зараз найзатребуваніше – добре здається в оренду та легко продається, тому що є найдоступним. В умовах невизначеності люди, що потребують житло «прямо зараз», не шукають модних МОПів.
3тя значна каегорія тих , хто скидатиме чи скидає житло в УКраїні:
- родичі, рідні, близьки тих людей хто помер
і нажаль народжуванність у нас набагато менша ніж смертність, а закордонні інвестори на часі точно не поїдуть сюди інвестувати.
А наибольшая смертность у нас за последнее время была в Тетрисах, Джеке, Чикаге или на Крещатике в доме с декомунизированной звездой?
є і в цих ЖК, що теж продають , якщо насправді влаштувалися закордонном, а таких з плином часу стає все більше і більше(
по друге в мене є знайомий, в новому ЖК купив 4 роки назад квартиру, зробив ремонт, нажаль на війні ще того року загинув.
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Raymond
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Додано: Вів 07 бер, 2023 12:30
boshetyn написав:
продалось то, что висело еще с лета\осени, либо с января по вкусной цене.
летом смотрел 21м2 - отдавали за 25к. не взял (кусаю локти). ушла в августе
осенью смотрел 21м2 - отдавали за 27. рассматривал как основной варик, ушел перед носом
28.02
20м2 висело с лета за 25500, в январе стала 24900,рассматривал как запаску. ушла.
в январе появилась 21м2 за 25к (в описании так и писали - максимально реальная и адекватная цена на продажу) - таки ушла за 3 недели.
А какое состояние этих мелких квартирок было ?
В этом ценовом сегменте также активно рыщут покупатели под аренду, как это ни странно во время войны.
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vladimir07
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Додано: Вів 07 бер, 2023 13:48
Raymond написав:
є і в цих ЖК, що теж продають , якщо насправді влаштувалися закордонном, а таких з плином часу стає все більше і більше(
по друге в мене є знайомий, в новому ЖК купив 4 роки назад квартиру, зробив ремонт, нажаль на війні ще того року загинув.
Hа жаль на цьому форумі також є втрати.
Мені здається що Libo загинув.
Конг також раптово пропав.
Всі інщі здається відписувались.
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Хомякоид
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