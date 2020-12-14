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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10799108001080110802
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 14:08

  vladimir07 написав:А какое состояние этих мелких квартирок было ?
В этом ценовом сегменте также активно рыщут покупатели под аренду, как это ни странно во время войны.


как по мне - то полностью готовые к сдаче в аренду без дополнительных вложений.
ремонт 5-10 лет давности.

вот одна из них еще висит, правда єто не более чем дубль от риелтора-агрегатора.

https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =398442957


отдавали за 27.
Востаннє редагувалось boshetyn в Вів 07 бер, 2023 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:14

  Хомякоид написав:
  Raymond написав:

є і в цих ЖК, що теж продають , якщо насправді влаштувалися закордонном, а таких з плином часу стає все більше і більше(
по друге в мене є знайомий, в новому ЖК купив 4 роки назад квартиру, зробив ремонт, нажаль на війні ще того року загинув.


Hа жаль на цьому форумі також є втрати.
Мені здається що Libo загинув.
Конг також раптово пропав.
Всі інщі здається відписувались.


це з форуму , а в маштабах країни , ті що не сидять на форумах, окрім того, багато також і цивільних загинуло і гине.
А ще скільки пенсіонерів і людей просто по стану здоровя!
Також знаю хлопчину 30 років просто так , не з того не сього загинув на заводі.
Так що скоро буде бетону і цегли по шию!
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:44

  boshetyn написав:вот одна из них еще висит, правда єто не более чем дубль от риелтора-агрегатора.

https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =398442957

отдавали за 27.


Т.е. уже продана или сняли с продажи, но у рыла все еще висит для массовки ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:45

vladimir07

да.


=======================
а ось і описаний раніше "ТЕРМІНОВИЙ" продаж.

https://rieltor.ua/flats-sale/view/1077 ... =410092729

шось там точно не всі вальти в колоді. термінова за таку ціну в такому стані...
хоча це благовіст, шо з них взяти....
boshetyn
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