как по мне - то полностью готовые к сдаче в аренду без дополнительных вложений.
ремонт 5-10 лет давности.
вот одна из них еще висит, правда єто не более чем дубль от риелтора-агрегатора.
отдавали за 27.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 бер, 2023 14:08
как по мне - то полностью готовые к сдаче в аренду без дополнительных вложений.
ремонт 5-10 лет давности.
вот одна из них еще висит, правда єто не более чем дубль от риелтора-агрегатора.
отдавали за 27.
Востаннє редагувалось boshetyn в Вів 07 бер, 2023 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:14
це з форуму , а в маштабах країни , ті що не сидять на форумах, окрім того, багато також і цивільних загинуло і гине.
А ще скільки пенсіонерів і людей просто по стану здоровя!
Також знаю хлопчину 30 років просто так , не з того не сього загинув на заводі.
Так що скоро буде бетону і цегли по шию!
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:44
Т.е. уже продана или сняли с продажи, но у рыла все еще висит для массовки ?
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:45
vladimir07
да.
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а ось і описаний раніше "ТЕРМІНОВИЙ" продаж.
шось там точно не всі вальти в колоді. термінова за таку ціну в такому стані...
хоча це благовіст, шо з них взяти....
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