boshetyn написав:вот одна из них еще висит, правда єто не более чем дубль от риелтора-агрегатора.
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =398442957
отдавали за 27.
Т.е. уже продана или сняли с продажи, но у рыла все еще висит для массовки ?
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Додано: Вів 07 бер, 2023 15:44
Т.е. уже продана или сняли с продажи, но у рыла все еще висит для массовки ?
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:45
vladimir07
да.
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а ось і описаний раніше "ТЕРМІНОВИЙ" продаж.
шось там точно не всі вальти в колоді. термінова за таку ціну в такому стані...
хоча це благовіст, шо з них взяти....
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:49
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©
Додано: Вів 07 бер, 2023 18:01
хтось тут дуже добре маніпулює дописами, так як останню відповідь в цій гілці видалили!
Додано: Вів 07 бер, 2023 18:02
Додано: Вів 07 бер, 2023 18:55
трошки про демографіяю в контексті КРЖН
щось не радужні перспективи світять КРЖН
Додано: Вів 07 бер, 2023 19:06
Додано: Вів 07 бер, 2023 19:14
Додано: Вів 07 бер, 2023 19:15
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