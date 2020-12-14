Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:44
Т.е. уже продана или сняли с продажи, но у рыла все еще висит для массовки ?
vladimir07
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Додано: Вів 07 бер, 2023 15:45
vladimir07
да.
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а ось і описаний раніше "ТЕРМІНОВИЙ" продаж.
https://rieltor.ua/flats-sale/view/1077 ... =410092729
шось там точно не всі вальти в колоді. термінова за таку ціну в такому стані...
хоча це благовіст, шо з них взяти....
boshetyn
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Додано: Вів 07 бер, 2023 16:49
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Додано: Вів 07 бер, 2023 18:01
хтось тут дуже добре маніпулює дописами, так як останню відповідь в цій гілці видалили!
Raymond
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BIGor
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Додано: Вів 07 бер, 2023 18:55
щось не радужні перспективи світять КРЖН
flyman
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Додано: Вів 07 бер, 2023 19:06
flyman написав:
щось не радужні перспективи світять КРЖН
Знайшли кого слухати.
airmax78
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Додано: Вів 07 бер, 2023 19:14
flyman написав:
щось не радужні перспективи світять КРЖН
выезжали всегда, ждемс девала, или все пропало, шары не будет
Zebra
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Додано: Вів 07 бер, 2023 19:15
airmax78 написав: flyman написав:
щось не радужні перспективи світять КРЖН
Знайшли кого слухати.
якби там "все харашо, КРЖН ракетою", то інша річ
flyman
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Додано: Вів 07 бер, 2023 19:47
Zebra написав: flyman написав:
щось не радужні перспективи світять КРЖН
выезжали всегда, ждемс девала, или все пропало, шары не будет
Но не в таких колличествах.
Bolt
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