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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10800108011080210803>
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:44

  boshetyn написав:вот одна из них еще висит, правда єто не более чем дубль от риелтора-агрегатора.

https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =398442957

отдавали за 27.


Т.е. уже продана или сняли с продажи, но у рыла все еще висит для массовки ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:45

vladimir07

да.


=======================
а ось і описаний раніше "ТЕРМІНОВИЙ" продаж.

https://rieltor.ua/flats-sale/view/1077 ... =410092729

шось там точно не всі вальти в колоді. термінова за таку ціну в такому стані...
хоча це благовіст, шо з них взяти....
boshetyn
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:49

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 18:01

хтось тут дуже добре маніпулює дописами, так як останню відповідь в цій гілці видалили! :twisted:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 18:02

  Raymond написав:хтось тут дуже добре маніпулює дописами, так як останню відповідь в цій гілці видалили! :twisted:

Та ладно, ніколи такого не було, і от знов... :)
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 18:55

трошки про демографіяю в контексті КРЖН

щось не радужні перспективи світять КРЖН
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:06

  flyman написав:щось не радужні перспективи світять КРЖН

Знайшли кого слухати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:14

  flyman написав:щось не радужні перспективи світять КРЖН

выезжали всегда, ждемс девала, или все пропало, шары не будет
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:15

  airmax78 написав:
  flyman написав:щось не радужні перспективи світять КРЖН


Знайшли кого слухати.

якби там "все харашо, КРЖН ракетою", то інша річ
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:47

  Zebra написав:
  flyman написав:щось не радужні перспективи світять КРЖН

выезжали всегда, ждемс девала, или все пропало, шары не будет

Но не в таких колличествах.
Bolt
 
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