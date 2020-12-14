RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10799108001080110802
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:44

  boshetyn написав:вот одна из них еще висит, правда єто не более чем дубль от риелтора-агрегатора.

https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =398442957

отдавали за 27.


Т.е. уже продана или сняли с продажи, но у рыла все еще висит для массовки ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1774
З нами з: 30.01.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:45

vladimir07

да.


=======================
а ось і описаний раніше "ТЕРМІНОВИЙ" продаж.

https://rieltor.ua/flats-sale/view/1077 ... =410092729

шось там точно не всі вальти в колоді. термінова за таку ціну в такому стані...
хоча це благовіст, шо з них взяти....
boshetyn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 23.06.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:49

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4484
З нами з: 18.03.21
Подякував: 173 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 18:01

хтось тут дуже добре маніпулює дописами, так як останню відповідь в цій гілці видалили! :twisted:
Raymond
 
Повідомлень: 1155
З нами з: 16.12.08
Подякував: 208 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 18:02

  Raymond написав:хтось тут дуже добре маніпулює дописами, так як останню відповідь в цій гілці видалили! :twisted:

Та ладно, ніколи такого не було, і от знов... :)
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7349
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 1547 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:14

  flyman написав:щось не радужні перспективи світять КРЖН

выезжали всегда, ждемс девала, или все пропало, шары не будет
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11855
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1759 раз.
Подякували: 2592 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:47

  Zebra написав:
  flyman написав:щось не радужні перспективи світять КРЖН

выезжали всегда, ждемс девала, или все пропало, шары не будет

Но не в таких колличествах.
Bolt
 
Повідомлень: 1669
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:20

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:щось не радужні перспективи світять КРЖН


Знайшли кого слухати.

якби там "все харашо, КРЖН ракетою", то інша річ

Тобі вже раз 10 різних людей сказали, що цього утирка дивишся лише те.
«Харашо» чи «нехарашо», це не важливо. Просто не всі їдять помиї.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8672
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1925 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 08:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Доверять эксперту с фамилией Соскин - такая себе идея.
Andrey2512
 
Повідомлень: 493
З нами з: 04.04.22
Подякував: 32 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Andrey2512 написав:Доверять эксперту с фамилией Соскин - такая себе идея.
Соскин предлагает инвестировать в Грузию, что очень разумно. Можно поучаствовать в протестах инагентов
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 449
З нами з: 17.12.22
Подякував: 38 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10799108001080110802
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23607 15932658
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 07:43
Wisznia2021
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1196 5261985
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 10:42
fox767676
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5334
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6680)
08.03.2023 09:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.