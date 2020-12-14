Додано: Сер 08 бер, 2023 11:45

beee написав: Однажды консьерж: я не понимаю эту жизнь, одни, говорит, кирпичи только что вынесли на свалку, вторые в это же время кирпичи завозят в квартиру Однажды консьерж: я не понимаю эту жизнь, одни, говорит, кирпичи только что вынесли на свалку, вторые в это же время кирпичи завозят в квартиру

flyman написав: Він розглядає різні сценарії розвитку подій. Але в жодному з них нема росту КРЖН в найближчі 10 років. Він розглядає різні сценарії розвитку подій. Але в жодному з них нема росту КРЖН в найближчі 10 років.

— Алло, Изя дома? — Изя еще дома, а кирпичи (венки) уже вынесли. Теперь выносят не только старую мебель но и кирпичи.элементарно ватсон, заканчивается война, Бахмут и прочие города разрушены. Работы на Востоке Украины нет. Харьков полностью теряет свою привлекательность из-за близости границы с рф. 75% денег крутится в Киеве. С каждым кризисом Киев получал очередную волну понаехов, что заканчивалось ростом цены на аренду и производное от аренды - цены на сам бетон. К тому же разная совкопанель продолжит терять привлекательность, и у кого есть возможности будут оттуда съезжать в новострои. Я несколько лет вангую, что разрыв между советским фондом и новостроем будет увеличиваться пока не достигнет 5хВ середине 90х Я учился на 1м курсе, но уже устроился лаборантом в комп.класс в своем вузе, тогда накупили компутеров, а что с ними делать никто не знал, преподы не видевшие ничего кроме "поиска" и "практика", читали теоретическую часть, а я вел практическую на настоящих IBM 486 с виндой 3.11 . Зарплата была аж 45 гривен, обед стоил 70 копеек, год обучения в вузе 700 грн, но даже с этих копеек меня уволили, потому что проректору надо было устроить своего сыночка. Никто из адекватных студентов в общаге не жил, снимали комнаты в частном секторе по 35 грн в месяц или квартиру в складчину. Свободного жилья было навалом. Но со впеменем его заняли понаехи с сел и райцентров. Вот если к такой жести вернемся, а в райцентрах не останется кому переезжать, квартиры будут менять на картошку.