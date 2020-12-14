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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 бер, 2023 09:26
beee написав:
Andrey2512 написав:Доверять эксперту с фамилией Соскин - такая себе идея.
Соскин предлагает инвестировать в Грузию, что очень разумно. Можно поучаствовать в протестах инагентов
Він розглядає різні сценарії розвитку подій. Але в жодному з них нема росту КРЖН в найближчі 10 років.
Досягнути рівень ВВП 2013р. на це піде не менше 20 років (це якщо не буде криз і стагнацій).
Розвиток економіки буде преважно на заході України, із спадним градієнтом в сторону сходу.
Розглядаю покупку кавалірки в обл. центрі ЗУ, замість зміцнення кільця вздовж ШРТ КРЖН
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flyman
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:51
Смешная ситуация переросла в некую неловкость, возникшую от дикого ржача, когда риелтор попросил о просмотре квартиры по видеосвязи покупательнице из Польши.
Однажды консьерж: я не понимаю эту жизнь, одни, говорит, кирпичи только что вынесли на свалку, вторые в это же время кирпичи завозят в квартиру
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beee
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:10
beee написав:
Смешная ситуация переросла в некую неловкость, возникшую от дикого ржача, когда риелтор попросил о просмотре квартиры по видеосвязи покупательнице из Польши.
Однажды консьерж: я не понимаю эту жизнь, одни, говорит, кирпичи только что вынесли на свалку, вторые в это же время кирпичи завозят в квартиру
Кругообіг цеглин в природі!
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drevlyanin
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:45
beee написав:
Однажды консьерж: я не понимаю эту жизнь, одни, говорит, кирпичи только что вынесли на свалку, вторые в это же время кирпичи завозят в квартиру
— Алло, Изя дома? — Изя еще дома, а кирпичи (венки) уже вынесли. Теперь выносят не только старую мебель но и кирпичи.
flyman написав:
Він розглядає різні сценарії розвитку подій. Але в жодному з них нема росту КРЖН в найближчі 10 років.
элементарно ватсон, заканчивается война, Бахмут и прочие города разрушены. Работы на Востоке Украины нет. Харьков полностью теряет свою привлекательность из-за близости границы с рф. 75% денег крутится в Киеве. С каждым кризисом Киев получал очередную волну понаехов, что заканчивалось ростом цены на аренду и производное от аренды - цены на сам бетон. К тому же разная совкопанель продолжит терять привлекательность, и у кого есть возможности будут оттуда съезжать в новострои. Я несколько лет вангую, что разрыв между советским фондом и новостроем будет увеличиваться пока не достигнет 5х
В середине 90х Я учился на 1м курсе, но уже устроился лаборантом в комп.класс в своем вузе, тогда накупили компутеров, а что с ними делать никто не знал, преподы не видевшие ничего кроме "поиска" и "практика", читали теоретическую часть, а я вел практическую на настоящих IBM 486 с виндой 3.11 . Зарплата была аж 45 гривен, обед стоил 70 копеек, год обучения в вузе 700 грн, но даже с этих копеек меня уволили, потому что проректору надо было устроить своего сыночка. Никто из адекватных студентов в общаге не жил, снимали комнаты в частном секторе по 35 грн в месяц или квартиру в складчину. Свободного жилья было навалом. Но со впеменем его заняли понаехи с сел и райцентров. Вот если к такой жести вернемся, а в райцентрах не останется кому переезжать, квартиры будут менять на картошку.
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vitaliian
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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