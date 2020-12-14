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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 бер, 2023 09:26
beee написав:
Andrey2512 написав:Доверять эксперту с фамилией Соскин - такая себе идея.
Соскин предлагает инвестировать в Грузию, что очень разумно. Можно поучаствовать в протестах инагентов
Він розглядає різні сценарії розвитку подій. Але в жодному з них нема росту КРЖН в найближчі 10 років.
Досягнути рівень ВВП 2013р. на це піде не менше 20 років (це якщо не буде криз і стагнацій).
Розвиток економіки буде преважно на заході України, із спадним градієнтом в сторону сходу.
Розглядаю покупку кавалірки в обл. центрі ЗУ, замість зміцнення кільця вздовж ШРТ КРЖН
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:51
Смешная ситуация переросла в некую неловкость, возникшую от дикого ржача, когда риелтор попросил о просмотре квартиры по видеосвязи покупательнице из Польши.
Однажды консьерж: я не понимаю эту жизнь, одни, говорит, кирпичи только что вынесли на свалку, вторые в это же время кирпичи завозят в квартиру
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beee
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:10
beee написав:
Смешная ситуация переросла в некую неловкость, возникшую от дикого ржача, когда риелтор попросил о просмотре квартиры по видеосвязи покупательнице из Польши.
Однажды консьерж: я не понимаю эту жизнь, одни, говорит, кирпичи только что вынесли на свалку, вторые в это же время кирпичи завозят в квартиру
Кругообіг цеглин в природі!
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:45
beee написав:
Однажды консьерж: я не понимаю эту жизнь, одни, говорит, кирпичи только что вынесли на свалку, вторые в это же время кирпичи завозят в квартиру
— Алло, Изя дома? — Изя еще дома, а кирпичи (венки) уже вынесли. Теперь выносят не только старую мебель но и кирпичи.
flyman написав:
Він розглядає різні сценарії розвитку подій. Але в жодному з них нема росту КРЖН в найближчі 10 років.
элементарно ватсон, заканчивается война, Бахмут и прочие города разрушены. Работы на Востоке Украины нет. Харьков полностью теряет свою привлекательность из-за близости границы с рф. 75% денег крутится в Киеве. С каждым кризисом Киев получал очередную волну понаехов, что заканчивалось ростом цены на аренду и производное от аренды - цены на сам бетон. К тому же разная совкопанель продолжит терять привлекательность, и у кого есть возможности будут оттуда съезжать в новострои. Я несколько лет вангую, что разрыв между советским фондом и новостроем будет увеличиваться пока не достигнет 5х
Лютую жесть мы уже проходили в середине 90х. Хуже вряд ли будет
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vitaliian
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:25
vitaliian написав: beee написав:
Однажды консьерж: я не понимаю эту жизнь, одни, говорит, кирпичи только что вынесли на свалку, вторые в это же время кирпичи завозят в квартиру
— Алло, Изя дома? — Изя еще дома, а кирпичи (венки) уже вынесли. Теперь выносят не только старую мебель но и кирпичи.
flyman написав:
Він розглядає різні сценарії розвитку подій. Але в жодному з них нема росту КРЖН в найближчі 10 років.
элементарно ватсон, заканчивается война, Бахмут и прочие города разрушены. Работы на Востоке Украины нет. Харьков полностью теряет свою привлекательность из-за близости границы с рф. 75% денег крутится в Киеве. С каждым кризисом Киев получал очередную волну понаехов, что заканчивалось ростом цены на аренду и производное от аренды - цены на сам бетон. К тому же разная совкопанель продолжит терять привлекательность, и у кого есть возможности будут оттуда съезжать в новострои. Я несколько лет вангую, что разрыв между советским фондом и новостроем будет увеличиваться пока не достигнет 5х
Лютую жесть мы уже проходили в середине 90х. Хуже вряд ли будет
Таки так, але щоб "два рази не вставати" біг659 заїхав аж в Чернівці (чи Іф., нагадайте якщо помиляюся).
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flyman
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:26
vitaliian написав:
заканчивается война
...цього літа(великим дивом, але нехай)
І от більшість вангує, що ціни ще рік-2-3 будуть падати і вже аж тоді почнеться ріст.
А в мене тут виникло питання - тобто зараз, коли є активна фаза війни і ціни НЕ дуже впали і НЕ дуже поспішають це робити... - по завершенні війни, продавці нерухомості такі - бац! - о, війна завершилась - треба зливати нерухомість дешево! І почнуть знижувати ціни один на перед другого - так?)))
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:30
beee написав:
Andrey2512 написав:Доверять эксперту с фамилией Соскин - такая себе идея.
Соскин предлагает инвестировать в Грузию, что очень разумно. Можно поучаствовать в протестах инагентов
Зачем эти полумеры? Сразу в россию, в москву. Тем более там цены снизились.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:33
flyman написав: beee написав:
Andrey2512 написав:Доверять эксперту с фамилией Соскин - такая себе идея.
Соскин предлагает инвестировать в Грузию, что очень разумно. Можно поучаствовать в протестах инагентов
Він розглядає різні сценарії розвитку подій. Але в жодному з них нема росту КРЖН в найближчі 10 років.
Досягнути рівень ВВП 2013р. на це піде не менше 20 років (це якщо не буде криз і стагнацій).
Розвиток економіки буде преважно на заході України, із спадним градієнтом в сторону сходу.
Розглядаю покупку кавалірки в обл. центрі ЗУ, замість зміцнення кільця вздовж ШРТ КРЖН
Повна куйня. Такий прогноз міг бути зроблений до війни. Зараз все закрутиться набагато швидше. 5 років максимум щоб повернутьсь на рівень 2013 (але вже з іншою структурою - з більшою питомою вагою більш технологічних галузей). За 10 років ВВП подвоїться.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:38
Успіх написав: vitaliian написав:
заканчивается война
...цього літа(великим дивом, але нехай)
І от більшість вангує, що ціни ще рік-2-3 будуть падати і вже аж тоді почнеться ріст.
А в мене тут виникло питання - тобто зараз, коли є активна фаза війни і ціни НЕ дуже впали і НЕ дуже поспішають це робити... - по завершенні війни, продавці нерухомості такі - бац! - о, війна завершилась - треба зливати нерухомість дешево! І почнуть знижувати ціни один на перед другого - так?)))
Майже так і буде, ви ж розумієте що все у шоколаді - нажаль вже бути не може, у нас величезна демографічна криза, чим більше війна триває тим більше людей нормально влаштовується за кордоном, ті хто залишиться будуть по вуха в своємі бетоні
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:39
airmax78 написав: flyman написав:
Він розглядає різні сценарії розвитку подій. Але в жодному з них нема росту КРЖН в найближчі 10 років.
Досягнути рівень ВВП 2013р. на це піде не менше 20 років (це якщо не буде криз і стагнацій).
Розвиток економіки буде преважно на заході України, із спадним градієнтом в сторону сходу.
Розглядаю покупку кавалірки в обл. центрі ЗУ, замість зміцнення кільця вздовж ШРТ КРЖН
Повна куйня. Такий прогноз міг бути зроблений до війни. Зараз все закрутиться набагато швидше. 5 років максимум щоб повернутьсь на рівень 2013 (але вже з іншою структурою - з більшою питомою вагою більш технологічних галузей). За 10 років ВВП подвоїться.
Ще ж є суперцикл Кондратьєва, і він ще до дна років 10 буде копати.
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