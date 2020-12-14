RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10801108021080310804>
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:26

  beee написав:
Andrey2512 написав:Доверять эксперту с фамилией Соскин - такая себе идея.
Соскин предлагает инвестировать в Грузию, что очень разумно. Можно поучаствовать в протестах инагентов

Він розглядає різні сценарії розвитку подій. Але в жодному з них нема росту КРЖН в найближчі 10 років.
Досягнути рівень ВВП 2013р. на це піде не менше 20 років (це якщо не буде криз і стагнацій).
Розвиток економіки буде преважно на заході України, із спадним градієнтом в сторону сходу.

Розглядаю покупку кавалірки в обл. центрі ЗУ, замість зміцнення кільця вздовж ШРТ КРЖН
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30933
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2625 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Смешная ситуация переросла в некую неловкость, возникшую от дикого ржача, когда риелтор попросил о просмотре квартиры по видеосвязи покупательнице из Польши.
Однажды консьерж: я не понимаю эту жизнь, одни, говорит, кирпичи только что вынесли на свалку, вторые в это же время кирпичи завозят в квартиру
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 451
З нами з: 17.12.22
Подякував: 38 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:10

  beee написав:Смешная ситуация переросла в некую неловкость, возникшую от дикого ржача, когда риелтор попросил о просмотре квартиры по видеосвязи покупательнице из Польши.
Однажды консьерж: я не понимаю эту жизнь, одни, говорит, кирпичи только что вынесли на свалку, вторые в это же время кирпичи завозят в квартиру


Кругообіг цеглин в природі!
drevlyanin
 
Повідомлень: 1254
З нами з: 01.04.20
Подякував: 454 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:45

  beee написав:Однажды консьерж: я не понимаю эту жизнь, одни, говорит, кирпичи только что вынесли на свалку, вторые в это же время кирпичи завозят в квартиру
— Алло, Изя дома? — Изя еще дома, а кирпичи (венки) уже вынесли. Теперь выносят не только старую мебель но и кирпичи.
  flyman написав:Він розглядає різні сценарії розвитку подій. Але в жодному з них нема росту КРЖН в найближчі 10 років.
элементарно ватсон, заканчивается война, Бахмут и прочие города разрушены. Работы на Востоке Украины нет. Харьков полностью теряет свою привлекательность из-за близости границы с рф. 75% денег крутится в Киеве. С каждым кризисом Киев получал очередную волну понаехов, что заканчивалось ростом цены на аренду и производное от аренды - цены на сам бетон. К тому же разная совкопанель продолжит терять привлекательность, и у кого есть возможности будут оттуда съезжать в новострои. Я несколько лет вангую, что разрыв между советским фондом и новостроем будет увеличиваться пока не достигнет 5х

Лютую жесть мы уже проходили в середине 90х. Хуже вряд ли будет
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17054
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2116 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:25

  vitaliian написав:
  beee написав:Однажды консьерж: я не понимаю эту жизнь, одни, говорит, кирпичи только что вынесли на свалку, вторые в это же время кирпичи завозят в квартиру
— Алло, Изя дома? — Изя еще дома, а кирпичи (венки) уже вынесли. Теперь выносят не только старую мебель но и кирпичи.
  flyman написав:Він розглядає різні сценарії розвитку подій. Але в жодному з них нема росту КРЖН в найближчі 10 років.
элементарно ватсон, заканчивается война, Бахмут и прочие города разрушены. Работы на Востоке Украины нет. Харьков полностью теряет свою привлекательность из-за близости границы с рф. 75% денег крутится в Киеве. С каждым кризисом Киев получал очередную волну понаехов, что заканчивалось ростом цены на аренду и производное от аренды - цены на сам бетон. К тому же разная совкопанель продолжит терять привлекательность, и у кого есть возможности будут оттуда съезжать в новострои. Я несколько лет вангую, что разрыв между советским фондом и новостроем будет увеличиваться пока не достигнет 5х

Лютую жесть мы уже проходили в середине 90х. Хуже вряд ли будет

Таки так, але щоб "два рази не вставати" біг659 заїхав аж в Чернівці (чи Іф., нагадайте якщо помиляюся).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30933
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2625 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:26

Зрозуміти б незрозуміле!©

  vitaliian написав:заканчивается война
...цього літа(великим дивом, але нехай)
І от більшість вангує, що ціни ще рік-2-3 будуть падати і вже аж тоді почнеться ріст.
А в мене тут виникло питання - тобто зараз, коли є активна фаза війни і ціни НЕ дуже впали і НЕ дуже поспішають це робити... - по завершенні війни, продавці нерухомості такі - бац! - о, війна завершилась - треба зливати нерухомість дешево! І почнуть знижувати ціни один на перед другого - так?)))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4491
З нами з: 18.03.21
Подякував: 173 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:30

  beee написав:
Andrey2512 написав:Доверять эксперту с фамилией Соскин - такая себе идея.
Соскин предлагает инвестировать в Грузию, что очень разумно. Можно поучаствовать в протестах инагентов

Зачем эти полумеры? Сразу в россию, в москву. Тем более там цены снизились.
airmax78
 
Повідомлень: 42007
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5154 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:33

  flyman написав:
  beee написав:
Andrey2512 написав:Доверять эксперту с фамилией Соскин - такая себе идея.
Соскин предлагает инвестировать в Грузию, что очень разумно. Можно поучаствовать в протестах инагентов

Він розглядає різні сценарії розвитку подій. Але в жодному з них нема росту КРЖН в найближчі 10 років.
Досягнути рівень ВВП 2013р. на це піде не менше 20 років (це якщо не буде криз і стагнацій).
Розвиток економіки буде преважно на заході України, із спадним градієнтом в сторону сходу.

Розглядаю покупку кавалірки в обл. центрі ЗУ, замість зміцнення кільця вздовж ШРТ КРЖН

Повна куйня. Такий прогноз міг бути зроблений до війни. Зараз все закрутиться набагато швидше. 5 років максимум щоб повернутьсь на рівень 2013 (але вже з іншою структурою - з більшою питомою вагою більш технологічних галузей). За 10 років ВВП подвоїться.
airmax78
 
Повідомлень: 42007
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5154 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:38

  Успіх написав:
  vitaliian написав:заканчивается война
...цього літа(великим дивом, але нехай)
І от більшість вангує, що ціни ще рік-2-3 будуть падати і вже аж тоді почнеться ріст.
А в мене тут виникло питання - тобто зараз, коли є активна фаза війни і ціни НЕ дуже впали і НЕ дуже поспішають це робити... - по завершенні війни, продавці нерухомості такі - бац! - о, війна завершилась - треба зливати нерухомість дешево! І почнуть знижувати ціни один на перед другого - так?)))

Майже так і буде, ви ж розумієте що все у шоколаді - нажаль вже бути не може, у нас величезна демографічна криза, чим більше війна триває тим більше людей нормально влаштовується за кордоном, ті хто залишиться будуть по вуха в своємі бетоні
Феодал
 
Повідомлень: 313
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:39

  airmax78 написав:
  flyman написав:Він розглядає різні сценарії розвитку подій. Але в жодному з них нема росту КРЖН в найближчі 10 років.
Досягнути рівень ВВП 2013р. на це піде не менше 20 років (це якщо не буде криз і стагнацій).
Розвиток економіки буде преважно на заході України, із спадним градієнтом в сторону сходу.

Розглядаю покупку кавалірки в обл. центрі ЗУ, замість зміцнення кільця вздовж ШРТ КРЖН

Повна куйня. Такий прогноз міг бути зроблений до війни. Зараз все закрутиться набагато швидше. 5 років максимум щоб повернутьсь на рівень 2013 (але вже з іншою структурою - з більшою питомою вагою більш технологічних галузей). За 10 років ВВП подвоїться.

Ще ж є суперцикл Кондратьєва, і він ще до дна років 10 буде копати.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30933
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2625 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10801108021080310804>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, boshetyn, flyman, Zebra і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23607 15932749
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 07:43
Wisznia2021
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1196 5262005
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 10:42
fox767676
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5335
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6696)
08.03.2023 13:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.