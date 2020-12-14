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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:08
flyman написав: airmax78 написав:
Повна куйня. Такий прогноз міг бути зроблений до війни. Зараз все закрутиться набагато швидше. 5 років максимум щоб повернутьсь на рівень 2013 (але вже з іншою структурою - з більшою питомою вагою більш технологічних галузей). За 10 років ВВП подвоїться.
Ще ж є суперцикл Кондратьєва, і він ще до дна років 10 буде копати.
Цикли Кондратьєва більше не працюють - повністю змінилась галузева структура світової економіки.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:13
а кто может обїяснить на пальцах сокральный смысл аукционов (квартира за 100 баксов, або найкраща пропозиція"
где логика?
пример:
стояла квартира за 27 с аукционом, аукцион был назначен на дату Х. дата Х прошла.
через неделю таже квартира уже без аукциона за 32 стоит.
какой смысл ставить 27 изначально было, если без аукциона готовы отдавтаь за 32-31, но не готовы за 27100?
логика покинула чат?
сейчас вот нашел объявление. квартира по состоянию - ну 35 где-то.
аукцион стоит с 25
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:14
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Повна куйня. Такий прогноз міг бути зроблений до війни. Зараз все закрутиться набагато швидше. 5 років максимум щоб повернутьсь на рівень 2013 (але вже з іншою структурою - з більшою питомою вагою більш технологічних галузей). За 10 років ВВП подвоїться.
Ще ж є суперцикл Кондратьєва, і він ще до дна років 10 буде копати.
Цикли Кондратьєва більше не працюють - повністю змінилась галузева структура світової економіки.
це не про галузі, а про зміну укладу, напр. кластеризація замість глобалізації
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:23
Успіх написав: vitaliian написав:
заканчивается война
...цього літа(великим дивом, але нехай)
І от більшість вангує, що ціни ще рік-2-3 будуть падати і вже аж тоді почнеться ріст.
А в мене тут виникло питання - тобто зараз, коли є активна фаза війни і ціни НЕ дуже впали і НЕ дуже поспішають це робити... - по завершенні війни, продавці нерухомості такі - бац! - о, війна завершилась - треба зливати нерухомість дешево! І почнуть знижувати ціни один на перед другого - так?)))
Ціни знижуються поступово, і на це впливають два основні фактори:
1. Невелика девальвація, як для такого форс-мажору;
2. Багато хто має бажання продати, але не має такої можливості тому, що знаходиться за кордоном (яскравий приклад Макс), проблема зняття з реєстрації військовозобов’язаних (далеко не кожен хоче отримувати дозвіл воєнкомата, бо може отримати повістку).
Тому пропозиція на сьогодні велика, але не така критична, щоб ціни різко обвалилися.
Після війни, через деякий час, звісно буде ріст, але з низької бази тому, що повномасштабна війна ще ні одну країну не робила багатою.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:38
reus написав:
Після війни, через деякий час, звісно буде ріст, але з низької бази тому, що повномасштабна війна ще ні одну країну не робила багатою.
Японія, Південна Корея, Ізраїль - це те що на поверхні. Без повномасштабної війни вони ніколи б не стали лідерами світової економіки.
І навпаки - країни Латинської Америки, які пропетляли повз дві світових війни та опинились в дупі. Як і більшість країн Африки, які також у війнах участі не приймали.
Ця війна - це наш шанс на квантовий стрибок. Не проєпіть.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:45
beee написав:
Смешная ситуация переросла в некую неловкость, возникшую от дикого ржача, когда риелтор попросил о просмотре квартиры по видеосвязи покупательнице из Польши.
Трібека займається пранком із благополучної Польщі, а Ви повелись.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:45
airmax78 написав: reus написав:
Після війни, через деякий час, звісно буде ріст, але з низької бази тому, що повномасштабна війна ще ні одну країну не робила багатою.
Японія, Південна Корея, Ізраїль - це те що на поверхні. Без повномасштабної війни вони ніколи б не стали лідерами світової економіки.
І навпаки - країни Латинської Америки, які пропетляли повз дві світових війни та опинились в дупі. Як і більшість країн Африки, які також у війнах участі не приймали.
Ця війна - це наш шанс на квантовий стрибок. Не проєпіть.
Тільки треба згадати що перше покоління було в лайні. Блага достаються нащадкам.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:48
reus написав: Успіх написав: vitaliian написав:
заканчивается война
...цього літа(великим дивом, але нехай)
І от більшість вангує, що ціни ще рік-2-3 будуть падати і вже аж тоді почнеться ріст.
А в мене тут виникло питання - тобто зараз, коли є активна фаза війни і ціни НЕ дуже впали і НЕ дуже поспішають це робити... - по завершенні війни, продавці нерухомості такі - бац! - о, війна завершилась - треба зливати нерухомість дешево! І почнуть знижувати ціни один на перед другого - так?)))
Ціни знижуються поступово, і на це впливають два основні фактори:
1. Невелика девальвація, як для такого форс-мажору;
2. Багато хто має бажання продати, але не має такої можливості тому, що знаходиться за кордоном (яскравий приклад Макс), проблема зняття з реєстрації військовозобов’язаних (далеко не кожен хоче отримувати дозвіл воєнкомата, бо може отримати повістку).
Тому пропозиція на сьогодні велика, але не така критична, щоб ціни різко обвалилися.
Після війни, через деякий час, звісно буде ріст, але з низької бази тому, що повномасштабна війна ще ні одну країну не робила багатою.
поки що поступово, а потім в один момент буде викид на ринок купи нерухомості, і обвал цін
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flyman
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