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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:13
а кто может обїяснить на пальцах сокральный смысл аукционов (квартира за 100 баксов, або найкраща пропозиція"
где логика?
пример:
стояла квартира за 27 с аукционом, аукцион был назначен на дату Х. дата Х прошла.
через неделю таже квартира уже без аукциона за 32 стоит.
какой смысл ставить 27 изначально было, если без аукциона готовы отдавтаь за 32-31, но не готовы за 27100?
логика покинула чат?
сейчас вот нашел объявление. квартира по состоянию - ну 35 где-то.
аукцион стоит с 25
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boshetyn
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:23
Успіх написав: vitaliian написав:
заканчивается война
...цього літа(великим дивом, але нехай)
І от більшість вангує, що ціни ще рік-2-3 будуть падати і вже аж тоді почнеться ріст.
А в мене тут виникло питання - тобто зараз, коли є активна фаза війни і ціни НЕ дуже впали і НЕ дуже поспішають це робити... - по завершенні війни, продавці нерухомості такі - бац! - о, війна завершилась - треба зливати нерухомість дешево! І почнуть знижувати ціни один на перед другого - так?)))
Ціни знижуються поступово, і на це впливають два основні фактори:
1. Невелика девальвація, як для такого форс-мажору;
2. Багато хто має бажання продати, але не має такої можливості тому, що знаходиться за кордоном (яскравий приклад Макс), проблема зняття з реєстрації військовозобов’язаних (далеко не кожен хоче отримувати дозвіл воєнкомата, бо може отримати повістку).
Тому пропозиція на сьогодні велика, але не така критична, щоб ціни різко обвалилися.
Після війни, через деякий час, звісно буде ріст, але з низької бази тому, що повномасштабна війна ще ні одну країну не робила багатою.
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reus
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:48
reus написав: Успіх написав: vitaliian написав:
заканчивается война
...цього літа(великим дивом, але нехай)
І от більшість вангує, що ціни ще рік-2-3 будуть падати і вже аж тоді почнеться ріст.
А в мене тут виникло питання - тобто зараз, коли є активна фаза війни і ціни НЕ дуже впали і НЕ дуже поспішають це робити... - по завершенні війни, продавці нерухомості такі - бац! - о, війна завершилась - треба зливати нерухомість дешево! І почнуть знижувати ціни один на перед другого - так?)))
Ціни знижуються поступово, і на це впливають два основні фактори:
1. Невелика девальвація, як для такого форс-мажору;
2. Багато хто має бажання продати, але не має такої можливості тому, що знаходиться за кордоном (яскравий приклад Макс), проблема зняття з реєстрації військовозобов’язаних (далеко не кожен хоче отримувати дозвіл воєнкомата, бо може отримати повістку).
Тому пропозиція на сьогодні велика, але не така критична, щоб ціни різко обвалилися.
Після війни, через деякий час, звісно буде ріст, але з низької бази тому, що повномасштабна війна ще ні одну країну не робила багатою.
поки що поступово, а потім в один момент буде викид на ринок купи нерухомості, і обвал цін
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flyman
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2
Додано: Сер 08 бер, 2023 14:06
на рынке образовался огромный дефицит нового качественного жилья.
выхватить что то готовое да с дисконтом - из ряда ФАНТАСТИКИ!
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Олежан
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:08
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
Після війни, через деякий час, звісно буде ріст, але з низької бази тому, що повномасштабна війна ще ні одну країну не робила багатою.
Японія та Південна Корея - це те що на поверхні. Без повномасштабної війни вони ніколи б не стали лідерами світової економіки.
Я розумію, що за чашкою смачної Віденської кави міркувати щодо зростання і лідерства української економіки зручно та приємно, але реалії такі, що виїхали з України мільйони людей в тому числі і ви. Коли/якщо повернетеся, то тоді можливо будуть підстави серйозно сприймати ваші дописи.
Я не пью каву. І ви зі мною сперечаєтесь аби сперечатись. Дієте ви усвідомлюючи таку ж саму перспективу, що усвідомлюю я.
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airmax78
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:09
Олежан написав:
на рынке образовался огромный дефицит нового качественного жилья.
выхватить что то готовое да с дисконтом - из ряда ФАНТАСТИКИ!
Скажите спасибо Реусу.
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airmax78
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:09
Олежан написав:
на рынке образовался огромный дефицит нового качественного жилья.
выхватить что то готовое да с дисконтом - из ряда ФАНТАСТИКИ!
мало хто хоче чи спроможний тепер робити ремонти, які коштують багато грошей, а потім здавати чи продавати дешевше ніж вклали не тільки кошти а і час.
тому буде дешевшати тільки те , що без ремонту.
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Raymond
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:12
Raymond написав: Олежан написав:
на рынке образовался огромный дефицит нового качественного жилья.
выхватить что то готовое да с дисконтом - из ряда ФАНТАСТИКИ!
мало хто хоче чи спроможний тепер робити ремонти, які коштують багато грошей, а потім здавати чи продавати дешевше ніж вклали не тільки кошти а і час.
тому буде дешевшати тільки те , що без ремонту.
все ключевые застройщики стоят. та мало того что стоят - а арестовано все имущество и люди остались без квартир!
где взять дешево качественный новостной?
ТА НИГДЕ!
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Олежан
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:25
airmax78 написав:
Я не пью каву. І ви зі мною сперечаєтесь аби сперечатись. Дієте ви усвідомлюючи таку ж саму перспективу, що усвідомлюю я.
Я не виїхав з країни, хоча маю таку можливість, в Ви виїхали, тому по факту у нас з вами різне бачення процесів щодо безпеки та перспектив. Звісно, що велика вірогідність, що ви повернетеся в Україну, але скоріш всього, коли закінчиться війна/активна фаза, або коли покращиться безпекова ситуація. І ви дієте нормально, та розумно, але щодо перспектив, то у вас виникають фантазії, як і у ситуації оцінки вартості свого майна.
Я придбав нерухомість, усвідомлюючи великі ризики, та можливу втрату квартири, і тільки час покаже чи вартувало мені ризикувати. Я свого прогнозу не зміню, через те, що так стало мені вигідно.
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reus
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:30
Олежан написав: Raymond написав: Олежан написав:
на рынке образовался огромный дефицит нового качественного жилья.
выхватить что то готовое да с дисконтом - из ряда ФАНТАСТИКИ!
мало хто хоче чи спроможний тепер робити ремонти, які коштують багато грошей, а потім здавати чи продавати дешевше ніж вклали не тільки кошти а і час.
тому буде дешевшати тільки те , що без ремонту.
все ключевые застройщики стоят. та мало того что стоят - а арестовано все имущество и люди остались без квартир!
где взять дешево качественный новостной?
ТА НИГДЕ!
из-за чего арестовано?
новострои могут тоже дешеветь, но без ремонта, те застройщики, кому будут нужны деньги, будут распродавать объекты и те люди кому тоже припечет.
Так что такие варианты будут попадаться, может не так уж много, но будут.
А вот новострой и с ремонтом , конечно еще тяжелее будет найти.
Ну и панелек, хруща будет предостаточно!
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Raymond
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