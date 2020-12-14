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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 бер, 2023 14:32
Raymond написав:
из-за чего арестовано?
новострои могут тоже дешеветь, но без ремонта, те застройщики, кому будут нужны деньги, будут распродавать объекты и те люди кому тоже припечет.
Так что такие варианты будут попадаться, может не так уж много, но будут.
А вот новострой и с ремонтом , конечно еще тяжелее будет найти.
Ну и панелек, хруща будет предостаточно!
ну посмотрите Бигуса: SAGA, ENSO, Поєтика, Хмельницкий банкрот, КСГ 0 движения и тд
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Олежан
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:44
Raymond написав: Олежан написав: Raymond написав:
мало хто хоче чи спроможний тепер робити ремонти, які коштують багато грошей, а потім здавати чи продавати дешевше ніж вклали не тільки кошти а і час.
тому буде дешевшати тільки те , що без ремонту.
все ключевые застройщики стоят. та мало того что стоят - а арестовано все имущество и люди остались без квартир!
где взять дешево качественный новостной?
ТА НИГДЕ!
из-за чего арестовано?
новострои могут тоже дешеветь, но без ремонта, те застройщики, кому будут нужны деньги, будут распродавать объекты и те люди кому тоже припечет.
Так что такие варианты будут попадаться, может не так уж много, но будут.
А вот новострой и с ремонтом , конечно еще тяжелее будет найти.
Ну и панелек, хруща будет предостаточно!
Так і є.
В облцентрі ЗУ бачу кавалірку в зданій новобудові 27 м2 за 14куе в пішій доступності до центра міста, як і оголошення 1к 37 м2 за 19куе ще ближче до центра.
Не треба тут заливати про "дехвіцит нового".
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flyman
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:49
забудь про облцентр - оно лет 10-15 никому не будет интересно
только киев. только центр.
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Олежан
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:50
Успіх написав: vitaliian написав:
заканчивается война
...цього літа(великим дивом, але нехай)
І от більшість вангує, що ціни ще рік-2-3 будуть падати і вже аж тоді почнеться ріст.
А в мене тут виникло питання - тобто зараз, коли є активна фаза війни і ціни НЕ дуже впали і НЕ дуже поспішають це робити... - по завершенні війни, продавці нерухомості такі - бац! - о, війна завершилась - треба зливати нерухомість дешево! І почнуть знижувати ціни один на перед другого - так?)))
Чтобы понять почему упадет цена, нужно рассмотреть несколько факторов.
1) Сейчас предложение занижено, многие продавцы(кому деньги особо не нужны) заняли выжидательную позицию - "а вдруг завтра мы евросоюзе, цены как в Барселоне, а я как лох продал с минус 40% от довоенной цены". Когда станет все понятно, то все это вывалится на рынок.
2) Занижено предложение также по причине нахождения хозяев за границей или нежелание посещать любые гос.органы при продаже из-за потенциальной мобилизации.
3) Занижено предложение также потому, что те, кто за границей еще сами не поняли, надо ли им продавать вообще свое жилье в Украине, т.к. не ясно чем все закончится. По опыту ОРДЛО - половина из тех, кто выехал насовсем
, через пару лет начинают продавать жилье, вторая половина пытается дистанционно сдавать в аренду. Да и вообще, я ожидаю после войны дополнительного оттока за границу - это те, кто хочет, но не может выехать сейчас, к ним добавятся те, кто сейчас не хотел выезжать, но в связи с невозможностью восстановить бизнес после войны - уже захотел.
4) Также если цены на аренду не вырастут(а с чего им расти?), то часть арендодателей несомненно выставят на продажу самое невостребованное из того, что было под аренду, чтобы высвободить деньги для какого-то параллельного бизнеса.
5) Иссякнут покупатели, которые вырвались из оккупированных территорий с деньгами. Они их пристраивают сейчас, никто не хочет пару лет держать 50-100куе в съемной квартире, даже ключ от которой есть не только у тебя.
6) Иссякнут деньги у военных, после войны по 3куе/мес платить никто не будет. И у тех, кто во время войны приловчился зарабатывать на этой теме, бизнес тоже оборвется(не так давно узнал какое бабло делают сейчас на приборах ночного видения и тепловизорах, еще недавно делали на генераторах)
Вот 6 причин "почему будет падать"
"Почему будет расти" - не вижу ни одной реальной, кроме всяких смешных, типа "нас завалит баблом Запад". Запад баблом не кидается просто так, он решает СВОИ проблемы в первую очередь. После войны максимум "подметут после себя"
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Damien
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:58
Олежан написав:
забудь про облцентр - оно лет 10-15 никому не будет интересно
только киев. только центр.
з чого б це?
віддалено можна працювати там де є інтернет та електрика.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 15:00
Олежан написав:
на рынке образовался огромный дефицит нового качественного жилья.
выхватить что то готовое да с дисконтом - из ряда ФАНТАСТИКИ!
Только надо учитывать, что и потребность в нем невелика. Всяких гурманов немного и они почти все здесь, на форуме.
Подавляющему большинству плевать, новый дом или старый. Главное, чтоб было удобно с транспортом, садиками-школами, магазинами, парковкой своего авто. Когда я покупал свою первую квартиру, то мне было абсолютно все равно сколько дому лет, рассматривались ТОЛЬКО факторы из предыдущего предложения, возраст дома вообще не учитывался. Наличие модных МОПов тоже.
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Damien
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Додано: Сер 08 бер, 2023 15:01
Damien написав:
"Почему будет расти" - не вижу ни одной реальной, кроме всяких смешных
А якщо після війни зразу ж заграє новими барвами "доступна іпотека" і єОселя?(а у військових - якраз будуть кошти на перший внесок...)
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Додано: Сер 08 бер, 2023 15:02
Damien написав: Олежан написав:
на рынке образовался огромный дефицит нового качественного жилья.
выхватить что то готовое да с дисконтом - из ряда ФАНТАСТИКИ!
Только надо учитывать, что и потребность в нем невелика. Всяких гурманов немного и они почти все здесь, на форуме.
Подавляющему большинству плевать, новый дом или старый. Главное, чтоб было удобно с транспортом, садиками-школами, магазинами, парковкой своего авто. Когда я покупал свою первую квартиру, то мне было абсолютно все равно сколько дому лет, рассматривались ТОЛЬКО факторы из предыдущего предложения, возраст дома вообще не учитывался. Наличие модных МОПов тоже.
ну да, если вы кайфуете от грязных мопов и соседей алкашей то вопросов нет)
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Олежан
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Додано: Сер 08 бер, 2023 15:18
Успіх написав: Damien написав:
"Почему будет расти" - не вижу ни одной реальной, кроме всяких смешных
А якщо після війни зразу ж заграє новими барвами "доступна іпотека" і єОселя?(а у військових - якраз будуть кошти на перший внесок...)
єОселя розраховується в гривні. Для того, щоб ставка за кредитом була 5%, треба мінімум 10-15 років стабільності та передбачуваності з реальною інфляцією в країні менше 5% на рік.
У короткій та середній переспективі це не можливо. Отже, єОселя перетвориться на шахрайську схему для обраних, як "житло для молоді" або "доступне житло від Яника".
Доречі, знайомий хотів взяти так собі житло. При оформленні єОселі вимагали набагато більше документів ніж зазначено в додатку і йому відмовили.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 15:19
Олежан написав:
ну да, если вы кайфуете от грязных мопов и соседей алкашей то вопросов нет)
новенькое готовое под ключ всегда стоило денег
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