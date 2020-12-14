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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:34
Damien написав: Успіх написав: vitaliian написав:
заканчивается война
...цього літа(великим дивом, але нехай)
І от більшість вангує, що ціни ще рік-2-3 будуть падати і вже аж тоді почнеться ріст.
А в мене тут виникло питання - тобто зараз, коли є активна фаза війни і ціни НЕ дуже впали і НЕ дуже поспішають це робити... - по завершенні війни, продавці нерухомості такі - бац! - о, війна завершилась - треба зливати нерухомість дешево! І почнуть знижувати ціни один на перед другого - так?)))
Чтобы понять почему упадет цена, нужно рассмотреть несколько факторов.
1) Сейчас предложение занижено, многие продавцы(кому деньги особо не нужны) заняли выжидательную позицию - "а вдруг завтра мы евросоюзе, цены как в Барселоне, а я как лох продал с минус 40% от довоенной цены". Когда станет все понятно, то все это вывалится на рынок.
2) Занижено предложение также по причине нахождения хозяев за границей или нежелание посещать любые гос.органы при продаже из-за потенциальной мобилизации.
3) Занижено предложение также потому, что те, кто за границей еще сами не поняли, надо ли им продавать вообще свое жилье в Украине, т.к. не ясно чем все закончится. По опыту ОРДЛО - половина из тех, кто выехал насовсем
, через пару лет начинают продавать жилье, вторая половина пытается дистанционно сдавать в аренду. Да и вообще, я ожидаю после войны дополнительного оттока за границу - это те, кто хочет, но не может выехать сейчас, к ним добавятся те, кто сейчас не хотел выезжать, но в связи с невозможностью восстановить бизнес после войны - уже захотел.
4) Также если цены на аренду не вырастут(а с чего им расти?), то часть арендодателей несомненно выставят на продажу самое невостребованное из того, что было под аренду, чтобы высвободить деньги для какого-то параллельного бизнеса.
5) Иссякнут покупатели, которые вырвались из оккупированных территорий с деньгами. Они их пристраивают сейчас, никто не хочет пару лет держать 50-100куе в съемной квартире, даже ключ от которой есть не только у тебя.
6) Иссякнут деньги у военных, после войны по 3куе/мес платить никто не будет. И у тех, кто во время войны приловчился зарабатывать на этой теме, бизнес тоже оборвется(не так давно узнал какое бабло делают сейчас на приборах ночного видения и тепловизорах, еще недавно делали на генераторах)
Вот 6 причин "почему будет падать"
"Почему будет расти" - не вижу ни одной реальной, кроме всяких смешных, типа "нас завалит баблом Запад". Запад баблом не кидается просто так, он решает СВОИ проблемы в первую очередь. После войны максимум "подметут после себя"
возможное:
7) остановка вливаний в наш бюджет со стороны США, отпускание процентной ставки НБУ - девальвация гривны
8 ) через несколько месяцев выйдем на плато по процентным ставкам ФРС и, как показывает история - через 12-18 месяцев после начала плато происходит очередной кризис (как раз выборы в США)
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Додано: Сер 08 бер, 2023 15:50
просматривая актуальный видос про кубу, можно прийти к выводу, что если всё запретить, цены вырастают до 300%.
КРЖН -> куба
шутка
по теме. сос.-беженка продала за день соседям 50м2, 200-хг. 65куе.
видимо уходит всё дешёвое
Востаннє редагувалось beee
в Сер 08 бер, 2023 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 15:53
beee написав:
просматривая актуальный видос про кубу, можно прийти к выводу, что если всё запретить, цены вырастают до 300%
киевскиие цены соответствовали экономическому росту ровно один раз 2004-2008. Остальной рост был от кризисов, от которых люди, в т.ч. я, искали спасение в столице.
После 2008 за цену приличного хруща - трёшки в обл.центре (25-30куе) Киеве можно было купить только убитую гостинку в жопе мира. Не раз наблюдал, как обл.центры падают, а Киев растет. Но война поставила в одинаковое положение как Киев так и другие города "не Западной" Украины.
Если предположить что война навечно, могу согласится тут с некоторыми вангователями апокалипсиса. Но после войны всё же Киев вернет себе привлекательность самой развитой инфраструктуры, финансового центра и (уникального для Украины) центра космополитизма.
Я пожил в других городах (Днепр, Львов, Одесса) , и везде был "не свой", потому что на весь коллектив или парадную дома я один - приезжий. Морду не били, но избегали. Нормальное явления для старых закрытых сообществ. В Киеве и пригородах этой проблемы нет, приезжий не приезжий никого не волнует.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 08 бер, 2023 16:10, всього редагувалось 6 разів.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 16:02
reus написав: airmax78 написав:
Я не пью каву. І ви зі мною сперечаєтесь аби сперечатись. Дієте ви усвідомлюючи таку ж саму перспективу, що усвідомлюю я.
Я не виїхав з країни, хоча маю таку можливість, в Ви виїхали, тому по факту у нас з вами різне бачення процесів щодо безпеки та перспектив. Звісно, що велика вірогідність, що ви повернетеся в Україну, але скоріш всього, коли закінчиться війна/активна фаза, або коли покращиться безпекова ситуація. І ви дієте нормально, та розумно, але щодо перспектив, то у вас виникають фантазії, як і у ситуації оцінки вартості свого майна.
Я придбав нерухомість, усвідомлюючи великі ризики, та можливу втрату квартири, і тільки час покаже чи вартувало мені ризикувати. Я свого прогнозу не зміню, через те, що так стало мені вигідно.
Кажу ж, аби посперечатись. Те що я не в Києві поки що, а ви в Києві - взагалі ніяк не впливає на тему розмови. А важливо те, що ви вірите у те ж саме, у що вірю я: що Україна переможе і почне швидко розвиватись. Саме в це ви вірите і підкрипили свою віру грошима.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 16:23
airmax78 написав:
Кажу ж, аби посперечатись. Те що я не в Києві поки що, а ви в Києві - взагалі ніяк не впливає на тему розмови. А важливо те, що ви вірите у те ж саме, у що вірю я: що Україна переможе і почне швидко розвиватись. Саме в це ви вірите і підкрипили свою віру грошима.
Якщо б Ви реально вірили що Україна переможе і почне швидко розвиватись, то вже б давно були в Києві, а так ви чикаєте, чим все закінчиться у безпечному місці. А щодо перспектив розвитку, то я вже казав, що якщо нас приймуть у НАТО, то це одна історія, а якщо ні, то це зовсім інша. Я ризикнув тому, що цікава квартира, за цікаву ціну,
малоймовірно, що ціна впаде нижче, чим я придбав, але якщо не дай Бог прилетять чорні лебеді, то я можу все втратити.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 16:54
Damien написав:
Чтобы понять почему упадет цена, нужно рассмотреть несколько факторов.
Еще фактор курса гривны. Если девальвации от сегодняшнего уровня не будет только рост предложения врядли сможет заметно снизить хотелки.
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