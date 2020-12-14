Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
...цього літа(великим дивом, але нехай) І от більшість вангує, що ціни ще рік-2-3 будуть падати і вже аж тоді почнеться ріст. А в мене тут виникло питання - тобто зараз, коли є активна фаза війни і ціни НЕ дуже впали і НЕ дуже поспішають це робити... - по завершенні війни, продавці нерухомості такі - бац! - о, війна завершилась - треба зливати нерухомість дешево! І почнуть знижувати ціни один на перед другого - так?)))
Чтобы понять почему упадет цена, нужно рассмотреть несколько факторов. 1) Сейчас предложение занижено, многие продавцы(кому деньги особо не нужны) заняли выжидательную позицию - "а вдруг завтра мы евросоюзе, цены как в Барселоне, а я как лох продал с минус 40% от довоенной цены". Когда станет все понятно, то все это вывалится на рынок. 2) Занижено предложение также по причине нахождения хозяев за границей или нежелание посещать любые гос.органы при продаже из-за потенциальной мобилизации. 3) Занижено предложение также потому, что те, кто за границей еще сами не поняли, надо ли им продавать вообще свое жилье в Украине, т.к. не ясно чем все закончится. По опыту ОРДЛО - половина из тех, кто выехал насовсем, через пару лет начинают продавать жилье, вторая половина пытается дистанционно сдавать в аренду. Да и вообще, я ожидаю после войны дополнительного оттока за границу - это те, кто хочет, но не может выехать сейчас, к ним добавятся те, кто сейчас не хотел выезжать, но в связи с невозможностью восстановить бизнес после войны - уже захотел. 4) Также если цены на аренду не вырастут(а с чего им расти?), то часть арендодателей несомненно выставят на продажу самое невостребованное из того, что было под аренду, чтобы высвободить деньги для какого-то параллельного бизнеса. 5) Иссякнут покупатели, которые вырвались из оккупированных территорий с деньгами. Они их пристраивают сейчас, никто не хочет пару лет держать 50-100куе в съемной квартире, даже ключ от которой есть не только у тебя. 6) Иссякнут деньги у военных, после войны по 3куе/мес платить никто не будет. И у тех, кто во время войны приловчился зарабатывать на этой теме, бизнес тоже оборвется(не так давно узнал какое бабло делают сейчас на приборах ночного видения и тепловизорах, еще недавно делали на генераторах) Вот 6 причин "почему будет падать" "Почему будет расти" - не вижу ни одной реальной, кроме всяких смешных, типа "нас завалит баблом Запад". Запад баблом не кидается просто так, он решает СВОИ проблемы в первую очередь. После войны максимум "подметут после себя"
возможное: 7) остановка вливаний в наш бюджет со стороны США, отпускание процентной ставки НБУ - девальвация гривны 8 ) через несколько месяцев выйдем на плато по процентным ставкам ФРС и, как показывает история - через 12-18 месяцев после начала плато происходит очередной кризис (как раз выборы в США)
просматривая актуальный видос про кубу, можно прийти к выводу, что если всё запретить, цены вырастают до 300%. КРЖН -> куба шутка по теме. сос.-беженка продала за день соседям 50м2, 200-хг. 65куе. видимо уходит всё дешёвое
Востаннє редагувалось beee в Сер 08 бер, 2023 16:11, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:просматривая актуальный видос про кубу, можно прийти к выводу, что если всё запретить, цены вырастают до 300%
киевскиие цены соответствовали экономическому росту ровно один раз 2004-2008. Остальной рост был от кризисов, от которых люди, в т.ч. я, искали спасение в столице.
После 2008 за цену приличного хруща - трёшки в обл.центре (25-30куе) Киеве можно было купить только убитую гостинку в жопе мира. Не раз наблюдал, как обл.центры падают, а Киев растет. Но война поставила в одинаковое положение как Киев так и другие города "не Западной" Украины.
Если предположить что война навечно, могу согласится тут с некоторыми вангователями апокалипсиса. Но после войны всё же Киев вернет себе привлекательность самой развитой инфраструктуры, финансового центра и (уникального для Украины) центра космополитизма.
Я пожил в других городах (Днепр, Львов, Одесса) , и везде был "не свой", потому что на весь коллектив или парадную дома я один - приезжий. Морду не били, но избегали. Нормальное явления для старых закрытых сообществ. В Киеве и пригородах этой проблемы нет, приезжий не приезжий никого не волнует.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 08 бер, 2023 16:10, всього редагувалось 6 разів.
airmax78 написав:Я не пью каву. І ви зі мною сперечаєтесь аби сперечатись. Дієте ви усвідомлюючи таку ж саму перспективу, що усвідомлюю я.
Я не виїхав з країни, хоча маю таку можливість, в Ви виїхали, тому по факту у нас з вами різне бачення процесів щодо безпеки та перспектив. Звісно, що велика вірогідність, що ви повернетеся в Україну, але скоріш всього, коли закінчиться війна/активна фаза, або коли покращиться безпекова ситуація. І ви дієте нормально, та розумно, але щодо перспектив, то у вас виникають фантазії, як і у ситуації оцінки вартості свого майна. Я придбав нерухомість, усвідомлюючи великі ризики, та можливу втрату квартири, і тільки час покаже чи вартувало мені ризикувати. Я свого прогнозу не зміню, через те, що так стало мені вигідно.
Кажу ж, аби посперечатись. Те що я не в Києві поки що, а ви в Києві - взагалі ніяк не впливає на тему розмови. А важливо те, що ви вірите у те ж саме, у що вірю я: що Україна переможе і почне швидко розвиватись. Саме в це ви вірите і підкрипили свою віру грошима.
airmax78 написав:Кажу ж, аби посперечатись. Те що я не в Києві поки що, а ви в Києві - взагалі ніяк не впливає на тему розмови. А важливо те, що ви вірите у те ж саме, у що вірю я: що Україна переможе і почне швидко розвиватись. Саме в це ви вірите і підкрипили свою віру грошима.
Якщо б Ви реально вірили що Україна переможе і почне швидко розвиватись, то вже б давно були в Києві, а так ви чикаєте, чим все закінчиться у безпечному місці. А щодо перспектив розвитку, то я вже казав, що якщо нас приймуть у НАТО, то це одна історія, а якщо ні, то це зовсім інша. Я ризикнув тому, що цікава квартира, за цікаву ціну, малоймовірно, що ціна впаде нижче, чим я придбав, але якщо не дай Бог прилетять чорні лебеді, то я можу все втратити.
Олежан написав:на рынке образовался огромный дефицит нового качественного жилья. выхватить что то готовое да с дисконтом - из ряда ФАНТАСТИКИ!
Только надо учитывать, что и потребность в нем невелика. Всяких гурманов немного и они почти все здесь, на форуме. Подавляющему большинству плевать, новый дом или старый. Главное, чтоб было удобно с транспортом, садиками-школами, магазинами, парковкой своего авто. Когда я покупал свою первую квартиру, то мне было абсолютно все равно сколько дому лет, рассматривались ТОЛЬКО факторы из предыдущего предложения, возраст дома вообще не учитывался. Наличие модных МОПов тоже.
ну да, если вы кайфуете от грязных мопов и соседей алкашей то вопросов нет)
А-а, так вот что такое психология! Это когда человек уверен, что если не новострой с концептуальным овноблоком, то мопы всенепременно грязные и соседи, стопудово, алкаши. Безальтернативно!