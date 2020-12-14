Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Кажу ж, аби посперечатись. Те що я не в Києві поки що, а ви в Києві - взагалі ніяк не впливає на тему розмови. А важливо те, що ви вірите у те ж саме, у що вірю я: що Україна переможе і почне швидко розвиватись. Саме в це ви вірите і підкрипили свою віру грошима.
Якщо б Ви реально вірили що Україна переможе і почне швидко розвиватись, то вже б давно були в Києві, а так ви чикаєте, чим все закінчиться у безпечному місці. А щодо перспектив розвитку, то я вже казав, що якщо нас приймуть у НАТО, то це одна історія, а якщо ні, то це зовсім інша. Я ризикнув тому, що цікава квартира, за цікаву ціну, малоймовірно, що ціна впаде нижче, чим я придбав, але якщо не дай Бог прилетять чорні лебеді, то я можу все втратити.
Я не чекаю - я працюю. Я виїхав не за кордон, а за роботою. Можна було залишитись. Втратити роботу і зараз збільшувати конкуренцію на і без того тонкому ринку. Хто б виграв від того, що я б сидів у Києві і замість донатити гроші - сам би шукав де їх раздобути?
airmax78 написав:Кажу ж, аби посперечатись. Те що я не в Києві поки що, а ви в Києві - взагалі ніяк не впливає на тему розмови. А важливо те, що ви вірите у те ж саме, у що вірю я: що Україна переможе і почне швидко розвиватись. Саме в це ви вірите і підкрипили свою віру грошима.
Якщо б Ви реально вірили що Україна переможе і почне швидко розвиватись, то вже б давно були в Києві, а так ви чикаєте, чим все закінчиться у безпечному місці. А щодо перспектив розвитку, то я вже казав, що якщо нас приймуть у НАТО, то це одна історія, а якщо ні, то це зовсім інша. Я ризикнув тому, що цікава квартира, за цікаву ціну, малоймовірно, що ціна впаде нижче, чим я придбав, але якщо не дай Бог прилетять чорні лебеді, то я можу все втратити.
Я не чекаю - я працюю. Я виїхав не за кордон, а за роботою. Можна було залишитись. Втратити роботу і зараз збільшувати конкуренцію на і без того тонкому ринку. Хто б виграв від того, що я б сидів у Києві і замість донатити гроші - сам би шукав де їх раздобути?
хотаб/успіх/песікот/(підстав потрібне) каже, що з аірмакса/бігора/(підстав потрібне) більше користі було би на нулі, але аірмакс/бігор/(підстав потрібне)
піднімає економіку золотого мільярда а не неньки, а аборигенам, що залишилися втирають про патріотизм та про те як космічні кораблі бороздять простір великого театру