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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10803108041080510806
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:38

  vitaliian написав:
  flyman написав:згущаєте фарби, насправді: "пожовкне і відвалиться", та "модне МЗК" буде вже "не модне"
работа у него такая ... https://www.zebra.ua/

камінг-оут,
прям слоган фірми
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Флай, може перекинеш свій інтерес на це>>> :D
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:04

  reus написав:
  airmax78 написав:Кажу ж, аби посперечатись. Те що я не в Києві поки що, а ви в Києві - взагалі ніяк не впливає на тему розмови. А важливо те, що ви вірите у те ж саме, у що вірю я: що Україна переможе і почне швидко розвиватись. Саме в це ви вірите і підкрипили свою віру грошима.

Якщо б Ви реально вірили що Україна переможе і почне швидко розвиватись, то вже б давно були в Києві, а так ви чикаєте, чим все закінчиться у безпечному місці. А щодо перспектив розвитку, то я вже казав, що якщо нас приймуть у НАТО, то це одна історія, а якщо ні, то це зовсім інша. Я ризикнув тому, що цікава квартира, за цікаву ціну,
малоймовірно, що ціна впаде нижче, чим я придбав, але якщо не дай Бог прилетять чорні лебеді, то я можу все втратити.

Я не чекаю - я працюю. Я виїхав не за кордон, а за роботою. Можна було залишитись. Втратити роботу і зараз збільшувати конкуренцію на і без того тонкому ринку. Хто б виграв від того, що я б сидів у Києві і замість донатити гроші - сам би шукав де їх раздобути?
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:06

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Кажу ж, аби посперечатись. Те що я не в Києві поки що, а ви в Києві - взагалі ніяк не впливає на тему розмови. А важливо те, що ви вірите у те ж саме, у що вірю я: що Україна переможе і почне швидко розвиватись. Саме в це ви вірите і підкрипили свою віру грошима.

Якщо б Ви реально вірили що Україна переможе і почне швидко розвиватись, то вже б давно були в Києві, а так ви чикаєте, чим все закінчиться у безпечному місці. А щодо перспектив розвитку, то я вже казав, що якщо нас приймуть у НАТО, то це одна історія, а якщо ні, то це зовсім інша. Я ризикнув тому, що цікава квартира, за цікаву ціну,
малоймовірно, що ціна впаде нижче, чим я придбав, але якщо не дай Бог прилетять чорні лебеді, то я можу все втратити.

Я не чекаю - я працюю. Я виїхав не за кордон, а за роботою. Можна було залишитись. Втратити роботу і зараз збільшувати конкуренцію на і без того тонкому ринку. Хто б виграв від того, що я б сидів у Києві і замість донатити гроші - сам би шукав де їх раздобути?

хотаб/успіх/песікот/(підстав потрібне) каже, що з аірмакса/бігора/(підстав потрібне) більше користі було би на нулі,
але аірмакс/бігор/(підстав потрібне)

піднімає економіку золотого мільярда а не неньки,
а аборигенам, що залишилися втирають про патріотизм та про те як космічні кораблі бороздять простір великого театру
flyman
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