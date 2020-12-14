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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 бер, 2023 20:27
Прохожий написав: reus написав: airmax78 написав:
Я не чекаю - я працюю. Я виїхав не за кордон, а за роботою. Можна було залишитись. Втратити роботу і зараз збільшувати конкуренцію на і без того тонкому ринку. Хто б виграв від того, що я б сидів у Києві і замість донатити гроші - сам би шукав де їх раздобути?
Особисто я, не маю питань, це природно мати інстинкт самозбереження, і діяти виключно для вирішення особистих завдань, але так вчинили мільйони і це вплинуло/вплине на КРЖН. Да, і коли чоловік під час війни знаходиться не в Україні, а в ситій Європі і заявляє, що патріот і вірить в перемогу, зростання економіки і таке інше, то особисто я, такі заяви серйозно не сприймаю.
а когда "мужчина" ноет из бучанского подвала что его не выпускают у польшю это гуд правда?
ИМХО лучше донатить из Вены чем ныть что ему все должны и как ущемляют права из подвала
на этом предлагаю флуд и троллинг Макса завершить, ну реально притомили
Я не исключаю, что на территории Украины могут находиться совсем не патриоты, которые просто не имеют возможности уехать за рубеж. Макс мне симпатичен как личность, мы просто развлекаемся. Мне было бы интересно услышать от Вас 1.2.3...., почему нужно ожидать рост на КРЖН какой и сроки. Может это меня вдохновит, и я еще что-нибудь прикуплю себе.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 21:19
Прохожий написав:
судя по кол-ву + "эксперту" всепропальщикам коих большинство на ветке прогноз зашел
ретроспектива прогнозов местных "экспертов"
весна 2020го, ковид шагает по планете...
"#мывсеумрем, скоро будет 100500тыщ трупов валяться на улицах, в Киеве через полгода-год будет 100500тыщ пустых квартир по спадщине, бизнесу ппц, деньги у всех заканчиваются, заначки проедаются, отдавать будут за сколько дадут, забитые окна и т.п."
конечно для лучшего восприятия можно было расписать по пунктам красиво как пушистый зверек выше но сорри лень по клаве стучать
Война ежедневно отнимает несколько сотен граждан в расцвете сил, в отличие от ковида который косил старшее поколение. Когда каждый день погибают или теряют здоровье мужское население одного среднестатистического жилого комплекса... ну не знаю можно ли это ставить в ряд с ковидом по влиянию на дорожай-недорожай.
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