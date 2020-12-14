Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я не чекаю - я працюю. Я виїхав не за кордон, а за роботою. Можна було залишитись. Втратити роботу і зараз збільшувати конкуренцію на і без того тонкому ринку. Хто б виграв від того, що я б сидів у Києві і замість донатити гроші - сам би шукав де їх раздобути?
Особисто я, не маю питань, це природно мати інстинкт самозбереження, і діяти виключно для вирішення особистих завдань, але так вчинили мільйони і це вплинуло/вплине на КРЖН. Да, і коли чоловік під час війни знаходиться не в Україні, а в ситій Європі і заявляє, що патріот і вірить в перемогу, зростання економіки і таке інше, то особисто я, такі заяви серйозно не сприймаю.
а когда "мужчина" ноет из бучанского подвала что его не выпускают у польшю это гуд правда? ИМХО лучше донатить из Вены чем ныть что ему все должны и как ущемляют права из подвала на этом предлагаю флуд и троллинг Макса завершить, ну реально притомили
Я не исключаю, что на территории Украины могут находиться совсем не патриоты, которые просто не имеют возможности уехать за рубеж. Макс мне симпатичен как личность, мы просто развлекаемся. Мне было бы интересно услышать от Вас 1.2.3...., почему нужно ожидать рост на КРЖН какой и сроки. Может это меня вдохновит, и я еще что-нибудь прикуплю себе.
Володимир Путін готується продовжувати війну в Україні довгий час, можливо, навіть роками. Про це заявила директорка національної розвідки США Авриль Ґейнс під час засідання, яке було присвячене щорічному незасекреченому звіту, повідомляє CNN. https://ukranews.com/ua/news/919719-put ... vidky-ssha Нажаль, не варто розраховувати, що у цьому році війна закінчиться. Звісно що це вплине на КРЖН. Поки я очікую повільне зниження цін до кінця війни. Цікаво, якщо у когось є інша думка і аргументи.