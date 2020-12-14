Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я не чекаю - я працюю. Я виїхав не за кордон, а за роботою. Можна було залишитись. Втратити роботу і зараз збільшувати конкуренцію на і без того тонкому ринку. Хто б виграв від того, що я б сидів у Києві і замість донатити гроші - сам би шукав де їх раздобути?
Особисто я, не маю питань, це природно мати інстинкт самозбереження, і діяти виключно для вирішення особистих завдань, але так вчинили мільйони і це вплинуло/вплине на КРЖН. Да, і коли чоловік під час війни знаходиться не в Україні, а в ситій Європі і заявляє, що патріот і вірить в перемогу, зростання економіки і таке інше, то особисто я, такі заяви серйозно не сприймаю.
а когда "мужчина" ноет из бучанского подвала что его не выпускают у польшю это гуд правда? ИМХО лучше донатить из Вены чем ныть что ему все должны и как ущемляют права из подвала на этом предлагаю флуд и троллинг Макса завершить, ну реально притомили
Я не исключаю, что на территории Украины могут находиться совсем не патриоты, которые просто не имеют возможности уехать за рубеж. Макс мне симпатичен как личность, мы просто развлекаемся. Мне было бы интересно услышать от Вас 1.2.3...., почему нужно ожидать рост на КРЖН какой и сроки. Может это меня вдохновит, и я еще что-нибудь прикуплю себе.
Володимир Путін готується продовжувати війну в Україні довгий час, можливо, навіть роками. Про це заявила директорка національної розвідки США Авриль Ґейнс під час засідання, яке було присвячене щорічному незасекреченому звіту, повідомляє CNN. https://ukranews.com/ua/news/919719-put ... vidky-ssha Нажаль, не варто розраховувати, що у цьому році війна закінчиться. Звісно що це вплине на КРЖН. Поки я очікую повільне зниження цін до кінця війни. Цікаво, якщо у когось є інша думка і аргументи.
Damien написав:Чтобы понять почему упадет цена, нужно рассмотреть несколько факторов. 1) Сейчас предложение занижено, многие продавцы(кому деньги особо не нужны) заняли выжидательную позицию - "а вдруг завтра мы евросоюзе, цены как в Барселоне, а я как лох продал с минус 40% от довоенной цены". Когда станет все понятно, то все это вывалится на рынок. 2) Занижено предложение также по причине нахождения хозяев за границей или нежелание посещать любые гос.органы при продаже из-за потенциальной мобилизации. 3) Занижено предложение также потому, что те, кто за границей еще сами не поняли, надо ли им продавать вообще свое жилье в Украине, т.к. не ясно чем все закончится. По опыту ОРДЛО - половина из тех, кто выехал насовсем, через пару лет начинают продавать жилье, вторая половина пытается дистанционно сдавать в аренду. Да и вообще, я ожидаю после войны дополнительного оттока за границу - это те, кто хочет, но не может выехать сейчас, к ним добавятся те, кто сейчас не хотел выезжать, но в связи с невозможностью восстановить бизнес после войны - уже захотел. 4) Также если цены на аренду не вырастут(а с чего им расти?), то часть арендодателей несомненно выставят на продажу самое невостребованное из того, что было под аренду, чтобы высвободить деньги для какого-то параллельного бизнеса. 5) Иссякнут покупатели, которые вырвались из оккупированных территорий с деньгами. Они их пристраивают сейчас, никто не хочет пару лет держать 50-100куе в съемной квартире, даже ключ от которой есть не только у тебя. 6) Иссякнут деньги у военных, после войны по 3куе/мес платить никто не будет. И у тех, кто во время войны приловчился зарабатывать на этой теме, бизнес тоже оборвется(не так давно узнал какое бабло делают сейчас на приборах ночного видения и тепловизорах, еще недавно делали на генераторах) Вот 6 причин "почему будет падать" "Почему будет расти" - не вижу ни одной реальной, кроме всяких смешных, типа "нас завалит баблом Запад". Запад баблом не кидается просто так, он решает СВОИ проблемы в первую очередь. После войны максимум "подметут после себя"
судя по кол-ву + "эксперту" всепропальщикам коих большинство на ветке прогноз зашел
ретроспектива прогнозов местных "экспертов" весна 2020го, ковид шагает по планете... "#мывсеумрем, скоро будет 100500тыщ трупов валяться на улицах, в Киеве через полгода-год будет 100500тыщ пустых квартир по спадщине, бизнесу ппц, деньги у всех заканчиваются, заначки проедаются, отдавать будут за сколько дадут, забитые окна и т.п."
конечно для лучшего восприятия можно было расписать по пунктам красиво как пушистый зверек выше но сорри лень по клаве стучать
Ретроспектива прогнозов. Модератор подтвердит, что этот пост, написанный летом 2021, задолго до войны, никогда не редактировался.