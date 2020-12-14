Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Новобудова у Бучі (будинок збудовано, 2 під"їзди введено в експлуатацію, інші на підході), по ціні котловану у 2020 ($407 m2), це тоді, коли долярчик брав смарт, (який досі не зданий і не відомо, коли закінчать).
Це тільки бігло заглянув в олх в нерухомість в Бучі.
Який дефіцит нерухомості? Якої, нової? Не смішіть мої капці.
... можно было расписать по пунктам красиво как пушистый зверек выше ....
Уже видно, что человек грамотный. Выражение "пушистый зверек" в его тексте говорит о том, что Прохожему знаком этот зверь и школу он, как минимум, закончил.Это минимум, максимумом может быть и Оксфорд. Поэтому послушать можно, по свободе все-таки накидай несколько пунктов в пользу повышения цены. Вот beee со своими "двумя высшими образованиями и кандидатской" дважды не угадывал что за зверь у меня на аватарке. Один раз его назвал "собака", второй раз "белая собака", его прогнозы принимать во внимание не буду