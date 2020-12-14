RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10804108051080610807
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 00:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kievskaya-obl-g-bucha-ul-yabluneva-203-a-prodam-1-k-kvartiru-IDRb8Dv.html

18 000 $
24 m2
Буча.
Заході і живи.

Ціна 2015..2016 р.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/velika-kvartira-z-garderobom-v-gotovomu-budinku-kotel-kuhnya-studya-IDR9YFI.html
16 900 $
41.5 m2

Новобудова у Бучі (будинок збудовано, 2 під"їзди введено в експлуатацію, інші на підході), по ціні котловану у 2020 ($407 m2), це тоді, коли долярчик брав смарт, (який досі не зданий і не відомо, коли закінчать).

Це тільки бігло заглянув в олх в нерухомість в Бучі.

Який дефіцит нерухомості?
Якої, нової?
Не смішіть мої капці.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30939
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1460 раз.
Подякували: 2625 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 00:48

  Прохожий написав:

... можно было расписать по пунктам красиво как пушистый зверек выше ....

Уже видно, что человек грамотный. Выражение "пушистый зверек" в его тексте говорит о том, что Прохожему знаком этот зверь и школу он, как минимум, закончил.Это минимум, максимумом может быть и Оксфорд. Поэтому послушать можно, по свободе все-таки накидай несколько пунктов в пользу повышения цены.
Вот beee со своими "двумя высшими образованиями и кандидатской" дважды не угадывал что за зверь у меня на аватарке. Один раз его назвал "собака", второй раз "белая собака", его прогнозы принимать во внимание не буду :)
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 987
З нами з: 28.04.20
Подякував: 759 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 00:57

  Damien написав:Ретроспектива прогнозов. Модератор подтвердит, что этот пост, написанный летом 2021, задолго до войны, никогда не редактировался.

Зображення

Капец... Это же классические сломанные часы.
airmax78
 
Повідомлень: 42012
З нами з: 25.10.12
Подякував: 956 раз.
Подякували: 5154 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10804108051080610807
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23607 15932935
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 07:43
Wisznia2021
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1196 5262032
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 10:42
fox767676
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5335
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.