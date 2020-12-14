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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10804108051080610807
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 00:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kievskaya-obl-g-bucha-ul-yabluneva-203-a-prodam-1-k-kvartiru-IDRb8Dv.html

18 000 $
24 m2
Буча.
Заході і живи.

Ціна 2015..2016 р.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/velika-kvartira-z-garderobom-v-gotovomu-budinku-kotel-kuhnya-studya-IDR9YFI.html
16 900 $
41.5 m2

Новобудова у Бучі (будинок збудовано, 2 під"їзди введено в експлуатацію, інші на підході), по ціні котловану у 2020 ($407 m2), це тоді, коли долярчик брав смарт, (який досі не зданий і не відомо, коли закінчать).

Це тільки бігло заглянув в олх в нерухомість в Бучі.

Який дефіцит нерухомості?
Якої, нової?
Не смішіть мої капці.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 00:48

  Прохожий написав:

... можно было расписать по пунктам красиво как пушистый зверек выше ....

Уже видно, что человек грамотный. Выражение "пушистый зверек" в его тексте говорит о том, что Прохожему знаком этот зверь и школу он, как минимум, закончил.Это минимум, максимумом может быть и Оксфорд. Поэтому послушать можно, по свободе все-таки накидай несколько пунктов в пользу повышения цены.
Вот beee со своими "двумя высшими образованиями и кандидатской" дважды не угадывал что за зверь у меня на аватарке. Один раз его назвал "собака", второй раз "белая собака", его прогнозы принимать во внимание не буду :)
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 00:57

  Damien написав:Ретроспектива прогнозов. Модератор подтвердит, что этот пост, написанный летом 2021, задолго до войны, никогда не редактировался.

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Капец... Это же классические сломанные часы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 07:01

  airmax78 написав:
  Damien написав:Ретроспектива прогнозов. Модератор подтвердит, что этот пост, написанный летом 2021, задолго до войны, никогда не редактировался.

Зображення

Капец... Это же классические сломанные часы.


Максима почитать, то у всех часы сломанные.
И только у него работают, но даже 2 раза в сутки показать правильное время не в состоянии.
"Может что-то в консерватории подправить?"
rjkz
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