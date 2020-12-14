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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10804108051080610807
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 00:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kievskaya-obl-g-bucha-ul-yabluneva-203-a-prodam-1-k-kvartiru-IDRb8Dv.html

18 000 $
24 m2
Буча.
Заході і живи.

Ціна 2015..2016 р.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/velika-kvartira-z-garderobom-v-gotovomu-budinku-kotel-kuhnya-studya-IDR9YFI.html
16 900 $
41.5 m2

Новобудова у Бучі (будинок збудовано, 2 під"їзди введено в експлуатацію, інші на підході), по ціні котловану у 2020 ($407 m2), це тоді, коли долярчик брав смарт, (який досі не зданий і не відомо, коли закінчать).

Це тільки бігло заглянув в олх в нерухомість в Бучі.

Який дефіцит нерухомості?
Якої, нової?
Не смішіть мої капці.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 00:48

  Прохожий написав:

... можно было расписать по пунктам красиво как пушистый зверек выше ....

Уже видно, что человек грамотный. Выражение "пушистый зверек" в его тексте говорит о том, что Прохожему знаком этот зверь и школу он, как минимум, закончил.Это минимум, максимумом может быть и Оксфорд. Поэтому послушать можно, по свободе все-таки накидай несколько пунктов в пользу повышения цены.
Вот beee со своими "двумя высшими образованиями и кандидатской" дважды не угадывал что за зверь у меня на аватарке. Один раз его назвал "собака", второй раз "белая собака", его прогнозы принимать во внимание не буду :)
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 00:57

  Damien написав:Ретроспектива прогнозов. Модератор подтвердит, что этот пост, написанный летом 2021, задолго до войны, никогда не редактировался.

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Капец... Это же классические сломанные часы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 07:01

  airmax78 написав:
  Damien написав:Ретроспектива прогнозов. Модератор подтвердит, что этот пост, написанный летом 2021, задолго до войны, никогда не редактировался.

Зображення

Капец... Это же классические сломанные часы.


Максима почитать, то у всех часы сломанные.
И только у него работают, но даже 2 раза в сутки показать правильное время не в состоянии.
"Может что-то в консерватории подправить?"
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:33

ДумайТЕ! А краще - дійТЕ!

Тут все кажуть - "...але, все залежить від ЗСУ!"
Тож, щоб все було добре - допомагайте розрулити ось цю проблему, яка просто накрила всіх, які близько лінії фронту>>>>>
Валютний ринок в контексті ДС
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:36

  Damien написав:
Прохожий написав:
  Damien написав:Чтобы понять почему упадет цена, нужно рассмотреть несколько факторов.
1) Сейчас предложение занижено, многие продавцы(кому деньги особо не нужны) заняли выжидательную позицию - "а вдруг завтра мы евросоюзе, цены как в Барселоне, а я как лох продал с минус 40% от довоенной цены". Когда станет все понятно, то все это вывалится на рынок.
2) Занижено предложение также по причине нахождения хозяев за границей или нежелание посещать любые гос.органы при продаже из-за потенциальной мобилизации.
3) Занижено предложение также потому, что те, кто за границей еще сами не поняли, надо ли им продавать вообще свое жилье в Украине, т.к. не ясно чем все закончится. По опыту ОРДЛО - половина из тех, кто выехал насовсем, через пару лет начинают продавать жилье, вторая половина пытается дистанционно сдавать в аренду. Да и вообще, я ожидаю после войны дополнительного оттока за границу - это те, кто хочет, но не может выехать сейчас, к ним добавятся те, кто сейчас не хотел выезжать, но в связи с невозможностью восстановить бизнес после войны - уже захотел.
4) Также если цены на аренду не вырастут(а с чего им расти?), то часть арендодателей несомненно выставят на продажу самое невостребованное из того, что было под аренду, чтобы высвободить деньги для какого-то параллельного бизнеса.
5) Иссякнут покупатели, которые вырвались из оккупированных территорий с деньгами. Они их пристраивают сейчас, никто не хочет пару лет держать 50-100куе в съемной квартире, даже ключ от которой есть не только у тебя.
6) Иссякнут деньги у военных, после войны по 3куе/мес платить никто не будет. И у тех, кто во время войны приловчился зарабатывать на этой теме, бизнес тоже оборвется(не так давно узнал какое бабло делают сейчас на приборах ночного видения и тепловизорах, еще недавно делали на генераторах)
Вот 6 причин "почему будет падать"
"Почему будет расти" - не вижу ни одной реальной, кроме всяких смешных, типа "нас завалит баблом Запад". Запад баблом не кидается просто так, он решает СВОИ проблемы в первую очередь. После войны максимум "подметут после себя"

судя по кол-ву + "эксперту" всепропальщикам коих большинство на ветке прогноз зашел :mrgreen:

ретроспектива прогнозов местных "экспертов"
весна 2020го, ковид шагает по планете...
"#мывсеумрем, скоро будет 100500тыщ трупов валяться на улицах, в Киеве через полгода-год будет 100500тыщ пустых квартир по спадщине, бизнесу ппц, деньги у всех заканчиваются, заначки проедаются, отдавать будут за сколько дадут, забитые окна и т.п."

конечно для лучшего восприятия можно было расписать по пунктам красиво как пушистый зверек выше но сорри лень по клаве стучать :mrgreen:


Ретроспектива прогнозов. Модератор подтвердит, что этот пост, написанный летом 2021, задолго до войны, никогда не редактировался.

Зображення

ну да ну да
текущий спад цен это результат ковида как вы и прогнозировали летом 21го
спасибо что напомнили про свой аналитический прогноз :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:почитать, то у всех часы сломанные.
И только у него работают, но даже 2 раза в сутки показать правильное время не в состоянии.
"Может что-то в консерватории подправить?"

странно что николай не может сложить причинно-следственные связи текущей ситуации на КРЖН
конечно же это результат ковида как и предсказал летом 21го великий гуру пушистый зверек :mrgreen:

удивительно что для местных икспертов "чем хуже тем лучше"...
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 09 бер, 2023 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Да тут сам Мишель де Нотрдам Нострадамус.
А я точно знаю, что абсолютно все дома КРЖН по закону энтропии превратятся в пыль, как песочный замок в кучу песка.
И чтобы дважды не вставать, все люди умрут.

А судя по прогнозам здесь: КРЖН должна была умереть от ковида. Что-то не срослось, ну умолчим.

Верхние этажи не должны брать от блэкаута.

Из-за этих прогнозистов 4 этаж теперь никому нафиг не нужен. Себе так прогнозируйте
beee
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