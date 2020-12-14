Damien написав:

кто выехал насовсем

Чтобы понять почему упадет цена, нужно рассмотреть несколько факторов.1) Сейчас предложение занижено, многие продавцы(кому деньги особо не нужны) заняли выжидательную позицию - "а вдруг завтра мы евросоюзе, цены как в Барселоне, а я как лох продал с минус 40% от довоенной цены". Когда станет все понятно, то все это вывалится на рынок.2) Занижено предложение также по причине нахождения хозяев за границей или нежелание посещать любые гос.органы при продаже из-за потенциальной мобилизации.3) Занижено предложение также потому, что те, кто за границей еще сами не поняли, надо ли им продавать вообще свое жилье в Украине, т.к. не ясно чем все закончится. По опыту ОРДЛО - половина из тех,, через пару лет начинают продавать жилье, вторая половина пытается дистанционно сдавать в аренду. Да и вообще, я ожидаю после войны дополнительного оттока за границу - это те, кто хочет, но не может выехать сейчас, к ним добавятся те, кто сейчас не хотел выезжать, но в связи с невозможностью восстановить бизнес после войны - уже захотел.4) Также если цены на аренду не вырастут(а с чего им расти?), то часть арендодателей несомненно выставят на продажу самое невостребованное из того, что было под аренду, чтобы высвободить деньги для какого-то параллельного бизнеса.5) Иссякнут покупатели, которые вырвались из оккупированных территорий с деньгами. Они их пристраивают сейчас, никто не хочет пару лет держать 50-100куе в съемной квартире, даже ключ от которой есть не только у тебя.6) Иссякнут деньги у военных, после войны по 3куе/мес платить никто не будет. И у тех, кто во время войны приловчился зарабатывать на этой теме, бизнес тоже оборвется(не так давно узнал какое бабло делают сейчас на приборах ночного видения и тепловизорах, еще недавно делали на генераторах)Вот 6 причин "почему будет падать""Почему будет расти" - не вижу ни одной реальной, кроме всяких смешных, типа "нас завалит баблом Запад". Запад баблом не кидается просто так, он решает СВОИ проблемы в первую очередь. После войны максимум "подметут после себя"