Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Новобудова у Бучі (будинок збудовано, 2 під"їзди введено в експлуатацію, інші на підході), по ціні котловану у 2020 ($407 m2), це тоді, коли долярчик брав смарт, (який досі не зданий і не відомо, коли закінчать).
Це тільки бігло заглянув в олх в нерухомість в Бучі.
Який дефіцит нерухомості? Якої, нової? Не смішіть мої капці.
... можно было расписать по пунктам красиво как пушистый зверек выше ....
Уже видно, что человек грамотный. Выражение "пушистый зверек" в его тексте говорит о том, что Прохожему знаком этот зверь и школу он, как минимум, закончил.Это минимум, максимумом может быть и Оксфорд. Поэтому послушать можно, по свободе все-таки накидай несколько пунктов в пользу повышения цены. Вот beee со своими "двумя высшими образованиями и кандидатской" дважды не угадывал что за зверь у меня на аватарке. Один раз его назвал "собака", второй раз "белая собака", его прогнозы принимать во внимание не буду
Damien написав:Чтобы понять почему упадет цена, нужно рассмотреть несколько факторов. 1) Сейчас предложение занижено, многие продавцы(кому деньги особо не нужны) заняли выжидательную позицию - "а вдруг завтра мы евросоюзе, цены как в Барселоне, а я как лох продал с минус 40% от довоенной цены". Когда станет все понятно, то все это вывалится на рынок. 2) Занижено предложение также по причине нахождения хозяев за границей или нежелание посещать любые гос.органы при продаже из-за потенциальной мобилизации. 3) Занижено предложение также потому, что те, кто за границей еще сами не поняли, надо ли им продавать вообще свое жилье в Украине, т.к. не ясно чем все закончится. По опыту ОРДЛО - половина из тех, кто выехал насовсем, через пару лет начинают продавать жилье, вторая половина пытается дистанционно сдавать в аренду. Да и вообще, я ожидаю после войны дополнительного оттока за границу - это те, кто хочет, но не может выехать сейчас, к ним добавятся те, кто сейчас не хотел выезжать, но в связи с невозможностью восстановить бизнес после войны - уже захотел. 4) Также если цены на аренду не вырастут(а с чего им расти?), то часть арендодателей несомненно выставят на продажу самое невостребованное из того, что было под аренду, чтобы высвободить деньги для какого-то параллельного бизнеса. 5) Иссякнут покупатели, которые вырвались из оккупированных территорий с деньгами. Они их пристраивают сейчас, никто не хочет пару лет держать 50-100куе в съемной квартире, даже ключ от которой есть не только у тебя. 6) Иссякнут деньги у военных, после войны по 3куе/мес платить никто не будет. И у тех, кто во время войны приловчился зарабатывать на этой теме, бизнес тоже оборвется(не так давно узнал какое бабло делают сейчас на приборах ночного видения и тепловизорах, еще недавно делали на генераторах) Вот 6 причин "почему будет падать" "Почему будет расти" - не вижу ни одной реальной, кроме всяких смешных, типа "нас завалит баблом Запад". Запад баблом не кидается просто так, он решает СВОИ проблемы в первую очередь. После войны максимум "подметут после себя"
судя по кол-ву + "эксперту" всепропальщикам коих большинство на ветке прогноз зашел
ретроспектива прогнозов местных "экспертов" весна 2020го, ковид шагает по планете... "#мывсеумрем, скоро будет 100500тыщ трупов валяться на улицах, в Киеве через полгода-год будет 100500тыщ пустых квартир по спадщине, бизнесу ппц, деньги у всех заканчиваются, заначки проедаются, отдавать будут за сколько дадут, забитые окна и т.п."
конечно для лучшего восприятия можно было расписать по пунктам красиво как пушистый зверек выше но сорри лень по клаве стучать
Ретроспектива прогнозов. Модератор подтвердит, что этот пост, написанный летом 2021, задолго до войны, никогда не редактировался.
ну да ну да текущий спад цен это результат ковида как вы и прогнозировали летом 21го спасибо что напомнили про свой аналитический прогноз
Да тут сам Мишель де Нотрдам Нострадамус. А я точно знаю, что абсолютно все дома КРЖН по закону энтропии превратятся в пыль, как песочный замок в кучу песка. И чтобы дважды не вставать, все люди умрут.
А судя по прогнозам здесь: КРЖН должна была умереть от ковида. Что-то не срослось, ну умолчим.
Верхние этажи не должны брать от блэкаута.
Из-за этих прогнозистов 4 этаж теперь никому нафиг не нужен. Себе так прогнозируйте