beee написав:Да тут сам Мишель де Нотрдам Нострадамус.
А я точно знаю, что абсолютно все дома КРЖН по закону энтропии превратятся в пыль, как песочный замок в кучу песка.
И чтобы дважды не вставать, все люди умрут.
А судя по прогнозам здесь: КРЖН должна была умереть от ковида. Что-то не срослось, ну умолчим.
Верхние этажи не должны брать от блэкаута.
Из-за этих прогнозистов 4 этаж теперь никому нафиг не нужен. Себе так прогнозируйте
Мне эта логика немного ломает мозг: если ты ожидаешь, что в стране не будут работать лифты в многоэтажных домах или покупаешь квартиру на низком этаже чтобы поскорее можно было спуститься в бомбоубежище - то нафига ты вообще покупаешь квартиру?
Кстати, интересно, на каком этаже купил Реус. Уверен, что не ниже 10го.