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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10805108061080710808
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:27

  beee написав:Да тут сам Мишель де Нотрдам Нострадамус.
А я точно знаю, что абсолютно все дома КРЖН по закону энтропии превратятся в пыль, как песочный замок в кучу песка.
И чтобы дважды не вставать, все люди умрут.

А судя по прогнозам здесь: КРЖН должна была умереть от ковида. Что-то не срослось, ну умолчим.

Верхние этажи не должны брать от блэкаута.

Из-за этих прогнозистов 4 этаж теперь никому нафиг не нужен. Себе так прогнозируйте

Мне эта логика немного ломает мозг: если ты ожидаешь, что в стране не будут работать лифты в многоэтажных домах или покупаешь квартиру на низком этаже чтобы поскорее можно было спуститься в бомбоубежище - то нафига ты вообще покупаешь квартиру?
Кстати, интересно, на каком этаже купил Реус. Уверен, что не ниже 10го.
airmax78
 
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