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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10805108061080710808
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:15

  Vadim_ написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Верхние этажи не должны брать от блэкаута.
а хрущи вырасти в цене из за газа

Хз кого может соблазнить амбре мочи двуногих и четвероногих в МОПе старой застройки

есть тут парочка гурманов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:37

  vitaliian написав:
  Vadim_ написав:
  vitaliian написав:а хрущи вырасти в цене из за газа

Хз кого может соблазнить амбре мочи двуногих и четвероногих в МОПе старой застройки

есть тут парочка гурманов.

Ну да, ну да ...

А когда блэкаут, то из новостроек все ходят (ходят ли ?) в один домик неизвестного архитектора

ну прямо, все-все, со всех 17-25 этажей, где по 8 квартир на этаже
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:45

Гура і Найман звернули увагу, що багато крупних продавців, які б хотіли продати і втекти, не продають, бо складно вивести кошти закордон.

Крім того, знімати по 100к з рахунку теж накладно. Цікаво, як насправді зараз відбуваються оборудки?

Крім того є проблема з випискою військовозобов'язаних.

Таким чином ці три причини дають певний навіс квартир, які б хотілося продати, але відкладається.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:45

есть тут парочка гурманов.[/quote]
Ну да, ну да ...

А когда блэкаут, то из новостроек все ходят (ходят ли ?) в один домик неизвестного архитектора

ну прямо, все-все, со всех 17-25 этажей, где по 8 квартир на этаже[/quote]
ВЫ, пользовались когда либо унитазом?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:48

  Vadim_ написав:ВЫ, пользовались когда либо унитазом?

Да, пользовался

Только, когда блэк-аут, то канализация не работает
Можно ходить на унитаз и забить трубы
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:53

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:ВЫ, пользовались когда либо унитазом?

Да, пользовался

Только, когда блэк-аут, то канализация не работает
Можно ходить на унитаз и забить трубы

Да? Там вродебы гравитация ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:03

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  Vadim_ написав:ВЫ, пользовались когда либо унитазом?

Да, пользовался

Только, когда блэк-аут, то канализация не работает
Можно ходить на унитаз и забить трубы

Да? Там вродебы гравитация ?

Ну так гравитация и забивает трубы

Потому что насосы, которые без электричества, не могут всё это откачать

Лучше жуй, а не говори

Ты сейчас себя таким идиотом выставил
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:
  Vadim_ написав:ВЫ, пользовались когда либо унитазом?

Да, пользовался

Только, когда блэк-аут, то канализация не работает
Можно ходить на унитаз и забить трубы
Звідки така інформація? Все працювало під час блекаутів, принаймні в Києві
Насоси в будинку на каналізацію непотрібні, хіба для цоколів, а на ділянках перепаду висот місто забезпечувало роботу
Faceless
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  #<1 ... 10805108061080710808
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