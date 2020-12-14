|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:15
Vadim_ написав: vitaliian написав: beee написав:
Верхние этажи не должны брать от блэкаута.
а хрущи
вырасти в цене из за газа
Хз кого может соблазнить амбре мочи двуногих и четвероногих в МОПе старой застройки
есть тут парочка гурманов.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17071
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2117 раз.
- Подякували: 3007 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:37
vitaliian написав: Vadim_ написав: vitaliian написав:
а хрущи
вырасти в цене из за газа
Хз кого может соблазнить амбре мочи двуногих и четвероногих в МОПе старой застройки
есть тут парочка гурманов.
Ну да, ну да ...
А когда блэкаут, то из новостроек все ходят (ходят ли ?) в один домик неизвестного архитектора
ну прямо, все-все, со всех 17-25 этажей, где по 8 квартир на этаже
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7779
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 1234 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:45
Гура і Найман звернули увагу, що багато крупних продавців, які б хотіли продати і втекти, не продають, бо складно вивести кошти закордон.
Крім того, знімати по 100к з рахунку теж накладно. Цікаво, як насправді зараз відбуваються оборудки?
Крім того є проблема з випискою військовозобов'язаних.
Таким чином ці три причини дають певний навіс квартир, які б хотілося продати, але відкладається.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 6014
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1376 раз.
- Подякували: 813 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:45
есть тут парочка гурманов.[/quote]
Ну да, ну да ...
А когда блэкаут, то из новостроек все ходят (ходят ли ?) в один домик неизвестного архитектора
ну прямо, все-все, со всех 17-25 этажей, где по 8 квартир на этаже[/quote]
ВЫ, пользовались когда либо унитазом?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 590 раз.
- Подякували: 469 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:48
Vadim_ написав:
ВЫ, пользовались когда либо унитазом?
Да, пользовался
Только, когда блэк-аут, то канализация не работает
Можно ходить на унитаз и забить трубы
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7779
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 1234 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:53
pesikot написав: Vadim_ написав:
ВЫ, пользовались когда либо унитазом?
Да, пользовался
Только, когда блэк-аут, то канализация не работает
Можно ходить на унитаз и забить трубы
Да? Там вродебы гравитация ?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 590 раз.
- Подякували: 469 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 20:03
Vadim_ написав: pesikot написав: Vadim_ написав:
ВЫ, пользовались когда либо унитазом?
Да, пользовался
Только, когда блэк-аут, то канализация не работает
Можно ходить на унитаз и забить трубы
Да? Там вродебы гравитация ?
Ну так гравитация и забивает трубы
Потому что насосы, которые без электричества, не могут всё это откачать
Лучше жуй, а не говори
Ты сейчас себя таким идиотом выставил
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7779
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 1234 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 09 бер, 2023 20:30
pesikot написав: Vadim_ написав:
ВЫ, пользовались когда либо унитазом?
Да, пользовался
Только, когда блэк-аут, то канализация не работает
Можно ходить на унитаз и забить трубы
Звідки така інформація? Все працювало під час блекаутів, принаймні в Києві
Насоси в будинку на каналізацію непотрібні, хіба для цоколів, а на ділянках перепаду висот місто забезпечувало роботу
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32761
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1373 раз.
- Подякували: 7692 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, maza5
, pesikot
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23607
|15933393
|
|
|1196
|5262095
|
|
|3
|5337
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|