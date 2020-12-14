На Победе амбрэ нема
Даже в китайке
Где ж вы жили что там это амбрэ прям от двуногих было в подъезде?
ПыСы. Сталинки возле горисполкома реально просто вонючие, но там ремонт надо делать, ссать туда не пройдёшь
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 00:56
На Победе амбрэ нема
Даже в китайке
Где ж вы жили что там это амбрэ прям от двуногих было в подъезде?
ПыСы. Сталинки возле горисполкома реально просто вонючие, но там ремонт надо делать, ссать туда не пройдёшь
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