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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10806108071080810809
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 00:56

  Vadim_ написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Верхние этажи не должны брать от блэкаута.
а хрущи вырасти в цене из за газа

Хз кого может соблазнить амбре мочи двуногих и четвероногих в МОПе старой застройки

На Победе амбрэ нема
Даже в китайке
Где ж вы жили что там это амбрэ прям от двуногих было в подъезде?
ПыСы. Сталинки возле горисполкома реально просто вонючие, но там ремонт надо делать, ссать туда не пройдёшь
барабашов
 
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