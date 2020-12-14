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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10806108071080810809
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 00:56

  Vadim_ написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Верхние этажи не должны брать от блэкаута.
а хрущи вырасти в цене из за газа

Хз кого может соблазнить амбре мочи двуногих и четвероногих в МОПе старой застройки

На Победе амбрэ нема
Даже в китайке
Где ж вы жили что там это амбрэ прям от двуногих было в подъезде?
ПыСы. Сталинки возле горисполкома реально просто вонючие, но там ремонт надо делать, ссать туда не пройдёшь
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 06:56

  барабашов написав:На Победе амбрэ нема
Победа дорогой район, и всякая шваль с него уже выехала. Запах мочи не от типа жилья, а от его стоимости. Идет естественный отбор. От разного рода алкашей и наркоманов, поехавших крышей бабушек их родственники избавляются, покупая им самое дешевое жилье.

Одну такую бабушку выселили из ее киевской квартиры в новостройку Ирпеня (в те времена когда цоколь стоил 300 уе/m2) Она по старой привычке завела 10 кошек и начала запрещать парковаться под ее окнами. Но к ней пришло собрание осбб в составе 60 злобных мужиков, и обьяснили, что если она продолжит в том же духе, пользоваться общим двором и коммуникациями она не сможет. А чтобы быстрее дошло перед ее окнами поставили контейнер для сбора картона. И очень быстро эта бабушка куда то исчезла вместе с кошками.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:02

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:ВЫ, пользовались когда либо унитазом?

Да, пользовался

Только, когда блэк-аут, то канализация не работает
Можно ходить на унитаз и забить трубы


Серьезно?
Можно технологию забивания канализационных труб осветить поподробней?
Надо-ж как-то развиваться.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:56

  vitaliian написав:
  барабашов написав:На Победе амбрэ нема
Победа дорогой район, и всякая шваль с него уже выехала. Запах мочи не от типа жилья, а от его стоимости. Идет естественный отбор. От разного рода алкашей и наркоманов, поехавших крышей бабушек их родственники избавляются, покупая им самое дешевое жилье.

Одну такую бабушку выселили из ее киевской квартиры в новостройку Ирпеня (в те времена когда цоколь стоил 300 уе/m2) Она по старой привычке завела 10 кошек и начала запрещать парковаться под ее окнами. Но к ней пришло собрание осбб в составе 60 злобных мужиков, и обьяснили, что если она продолжит в том же духе, пользоваться общим двором и коммуникациями она не сможет. А чтобы быстрее дошло перед ее окнами поставили контейнер для сбора картона. И очень быстро эта бабушка куда то исчезла вместе с кошками.

Україна - "правова" держава (ніт). Цікаво в Україні є якісь норми щодо паркування під вікнами? Дихати щоранку гази з Євро-2 або з вирізанного каталізатора - це корисно для здоровя? Чи просто так хотіли скоріше здихатись тієї бабки?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:03

  BIGor написав:Чи просто так хотіли скоріше здихатись тієї бабки?
ребенок идет в школу вдоль дороги, дышит газами, что по вашему надо запретить: 1.дороги, 2.школы, 3.автомобили или 4.детей?

никто не заставляет покупать жилье в цоколе с окнами на парковку. Купите домик в лесу и наслаждайтесь чистым воздухом. Сначала купят то, что непригодно для жизни, а потом диктуют условия всему осбб.

От бабки избавились иначе, установили замок на дверь в парадную с домофоном и договорились ключ ей не давать. Она потанцевала пару раз перед дверью, пока кто то ее не впустил и сразу съехала. Все по закону, кодовые замки не запрещены.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:14

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Чи просто так хотіли скоріше здихатись тієї бабки?
ребенок идет в школу вдоль дороги, дышит газами, что по вашему надо запретить: 1.дороги, 2.школы, 3.автомобили или 4.детей?

никто не заставляет покупать жилье в цоколе с окнами на парковку. Купите домик в лесу и наслаждайтесь чистым воздухом. Сначала купят то, что непригодно для жизни, а потом диктуют условия всему осбб.

От бабки избавились иначе, установили замок на дверь в парадную с домофоном и договорились ключ ей не давать. Она потанцевала пару раз перед дверью, пока кто то ее не впустил и сразу съехала. Все по закону, кодовые замки не запрещены.

В Україні у кожного своє поняття законності :evil: . А норм щодо паркування під вікнами так і нема? Щось Ви прочитали і пропустили цей момент.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:24

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:Чи просто так хотіли скоріше здихатись тієї бабки?
ребенок идет в школу вдоль дороги, дышит газами, что по вашему надо запретить: 1.дороги, 2.школы, 3.автомобили или 4.детей?

никто не заставляет покупать жилье в цоколе с окнами на парковку. Купите домик в лесу и наслаждайтесь чистым воздухом. Сначала купят то, что непригодно для жизни, а потом диктуют условия всему осбб.

От бабки избавились иначе, установили замок на дверь в парадную с домофоном и договорились ключ ей не давать. Она потанцевала пару раз перед дверью, пока кто то ее не впустил и сразу съехала. Все по закону, кодовые замки не запрещены.

В Україні у кожного своє поняття законності :evil: . А норм щодо паркування під вікнами так і нема? Щось Ви прочитали і пропустили цей момент.

У нас не паркується під вікнами тільки якщо під ці вікна не можна під’їхати - в Броварах бачив комплекс де під’їзна дорога всередині двору - по ширині 2,5 метра - ось там не паркуються - там де може розминутись дві машини - все заставлено у дворі )
cherchiltank
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