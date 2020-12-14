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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 бер, 2023 00:56
Vadim_ написав: vitaliian написав: beee написав:
Верхние этажи не должны брать от блэкаута.
а хрущи
вырасти в цене из за газа
Хз кого может соблазнить амбре мочи двуногих и четвероногих в МОПе старой застройки
На Победе амбрэ нема
Даже в китайке
Где ж вы жили что там это амбрэ прям от двуногих было в подъезде?
ПыСы. Сталинки возле горисполкома реально просто вонючие, но там ремонт надо делать, ссать туда не пройдёшь
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 06:56
барабашов написав:
На Победе амбрэ нема
Победа дорогой район, и всякая шваль с него уже выехала. Запах мочи не от типа жилья, а от его стоимости. Идет естественный отбор. От разного рода алкашей и наркоманов, поехавших крышей бабушек их родственники избавляются, покупая им самое дешевое жилье.
Одну такую бабушку выселили из ее киевской квартиры в новостройку Ирпеня (в те времена когда цоколь стоил 300 уе/m2) Она по старой привычке завела 10 кошек и начала запрещать парковаться под ее окнами. Но к ней пришло собрание осбб в составе 60 злобных мужиков, и обьяснили, что если она продолжит в том же духе, пользоваться общим двором и коммуникациями она не сможет. А чтобы быстрее дошло перед ее окнами поставили контейнер для сбора картона. И очень быстро эта бабушка куда то исчезла вместе с кошками.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:02
pesikot написав: Vadim_ написав:
ВЫ, пользовались когда либо унитазом?
Да, пользовался
Только, когда блэк-аут, то канализация не работает
Можно ходить на унитаз и забить трубы
Серьезно?
Можно технологию забивания канализационных труб осветить поподробней?
Надо-ж как-то развиваться.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:56
vitaliian написав: барабашов написав:
На Победе амбрэ нема
Победа дорогой район, и всякая шваль с него уже выехала. Запах мочи не от типа жилья, а от его стоимости. Идет естественный отбор. От разного рода алкашей и наркоманов, поехавших крышей бабушек их родственники избавляются, покупая им самое дешевое жилье.
Одну такую бабушку выселили из ее киевской квартиры в новостройку Ирпеня (в те времена когда цоколь стоил 300 уе/m2) Она по старой привычке завела 10 кошек и начала запрещать парковаться под ее окнами
. Но к ней пришло собрание осбб в составе 60 злобных мужиков, и обьяснили, что если она продолжит в том же духе, пользоваться общим двором и коммуникациями она не сможет. А чтобы быстрее дошло перед ее окнами поставили контейнер для сбора картона. И очень быстро эта бабушка куда то исчезла вместе с кошками.
Україна - "правова" держава (ніт). Цікаво в Україні є якісь норми щодо паркування під вікнами? Дихати щоранку гази з Євро-2 або з вирізанного каталізатора - це корисно для здоровя? Чи просто так хотіли скоріше здихатись тієї бабки?
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:03
BIGor написав:
Чи просто так хотіли скоріше здихатись тієї бабки?
ребенок идет в школу вдоль дороги, дышит газами, что по вашему надо запретить: 1.дороги, 2.школы, 3.автомобили или 4.детей?
никто не заставляет покупать жилье в цоколе с окнами на парковку. Купите домик в лесу и наслаждайтесь чистым воздухом. Сначала купят то, что непригодно для жизни, а потом диктуют условия всему осбб.
От бабки избавились иначе, установили замок на дверь в парадную с домофоном и договорились ключ ей не давать. Она потанцевала пару раз перед дверью, пока кто то ее не впустил и сразу съехала. Все по закону, кодовые замки не запрещены.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:14
vitaliian написав: BIGor написав:
Чи просто так хотіли скоріше здихатись тієї бабки?
ребенок идет в школу вдоль дороги, дышит газами, что по вашему надо запретить: 1.дороги, 2.школы, 3.автомобили или 4.детей?
никто не заставляет покупать жилье в цоколе с окнами на парковку. Купите домик в лесу и наслаждайтесь чистым воздухом. Сначала купят то, что непригодно для жизни, а потом диктуют условия всему осбб.
От бабки избавились иначе, установили замок на дверь в парадную с домофоном и договорились ключ ей не давать. Она потанцевала пару раз перед дверью, пока кто то ее не впустил и сразу съехала. Все по закону, кодовые замки не запрещены.
В Україні у кожного своє поняття законності
. А норм щодо паркування під вікнами так і нема? Щось Ви прочитали і пропустили цей момент.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:24
BIGor написав: vitaliian написав: BIGor написав:
Чи просто так хотіли скоріше здихатись тієї бабки?
ребенок идет в школу вдоль дороги, дышит газами, что по вашему надо запретить: 1.дороги, 2.школы, 3.автомобили или 4.детей?
никто не заставляет покупать жилье в цоколе с окнами на парковку. Купите домик в лесу и наслаждайтесь чистым воздухом. Сначала купят то, что непригодно для жизни, а потом диктуют условия всему осбб.
От бабки избавились иначе, установили замок на дверь в парадную с домофоном и договорились ключ ей не давать. Она потанцевала пару раз перед дверью, пока кто то ее не впустил и сразу съехала. Все по закону, кодовые замки не запрещены.
В Україні у кожного своє поняття законності
. А норм щодо паркування під вікнами так і нема? Щось Ви прочитали і пропустили цей момент.
У нас не паркується під вікнами тільки якщо під ці вікна не можна під’їхати - в Броварах бачив комплекс де під’їзна дорога всередині двору - по ширині 2,5 метра - ось там не паркуються - там де може розминутись дві машини - все заставлено у дворі )
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:59
vitaliian написав: BIGor написав:
Чи просто так хотіли скоріше здихатись тієї бабки?
ребенок идет в школу вдоль дороги, дышит газами, что по вашему надо запретить: 1.дороги, 2.школы, 3.автомобили или 4.детей?
никто не заставляет покупать жилье в цоколе с окнами на парковку. Купите домик в лесу и наслаждайтесь чистым воздухом. Сначала купят то, что непригодно для жизни, а потом диктуют условия всему осбб.
От бабки избавились иначе, установили замок на дверь в парадную с домофоном и договорились ключ ей не давать. Она потанцевала пару раз перед дверью, пока кто то ее не впустил и сразу съехала. Все по закону, кодовые замки не запрещены.
Бабці тре було викликати поліцію. Склали би протокол і зняли би домофони і замки.
Те що в суспільстві правовий нігілізм від верху до низу та життєве кредо "хто сильніше той і правий" не робить суспільству честі.
"Слабаки" вимирають та голосують ногами.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:02
BIGor написав: vitaliian написав: BIGor написав:
Чи просто так хотіли скоріше здихатись тієї бабки?
ребенок идет в школу вдоль дороги, дышит газами, что по вашему надо запретить: 1.дороги, 2.школы, 3.автомобили или 4.детей?
никто не заставляет покупать жилье в цоколе с окнами на парковку. Купите домик в лесу и наслаждайтесь чистым воздухом. Сначала купят то, что непригодно для жизни, а потом диктуют условия всему осбб.
От бабки избавились иначе, установили замок на дверь в парадную с домофоном и договорились ключ ей не давать. Она потанцевала пару раз перед дверью, пока кто то ее не впустил и сразу съехала. Все по закону, кодовые замки не запрещены.
В Україні у кожного своє поняття законності
. А норм щодо паркування під вікнами так і нема? Щось Ви прочитали і пропустили цей момент.
В Австрії прогрівати двигун під будинком заборонено.
Вільнолюдь негодує
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:06
flyman написав:
Бабці тре було викликати поліцію. Склали би протокол і зняли би домофони і замки.
51% подписей собственников ОСББ под решением установить домофон и полиция едет обратно ни с чем. МОПы собственность ОСББ. Никаких преступлений против которой не совершено. То что бабка "потеряла ключи" от домофона ее проблемы. Полиция не обязана искать ей ключи. Если она считает что осбб нарушает ее права, может обратиться в суд. Андрей читай законы.
flyman написав:
Те що в суспільстві правовий нігілізм від верху до низу та життєве кредо "хто сильніше той і правий" не робить суспільству честі.
когда бабка начала запрещать парковку под своими окнами, кидала туда поддоны она возомнила себя сильной. Этого ты не заметил. Когда активисты осбб собрались и дали ей отпор, внезапно ты прозрел, как силой целого осбб жмут слабую бабку.
Были и другие прецеденты, не с ней, когда некоторые наиболее хитросделанные начали столбить за собой паркоместа, или парковать по 2-3 авто с одной квартиры. Во все ситуации вмешивалось ОСББ и решало их. Там где нет осбб, там парковки на газонах, блокираторы паркомест и что угодно по беспределу. Мой приятель приехал в гости, поставил авто во дворе панельки на Татарке, засиделся до полуночи вышел и... получил по морде, оказывается он занял чье то место.
А потом удивляются почему новострой, с нормальной управляющей компанией стоит дороже старого фонда.
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