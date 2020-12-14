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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10807108081080910810
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:20

  BIGor написав:А норм щодо паркування під вікнами так і нема? Щось Ви прочитали і пропустили цей момент.
вам никто не запрещает погуглить эти нормы и выложить их. Или вы мне типа домашнего задания дали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:32

  vitaliian написав:
  flyman написав:Бабці тре було викликати поліцію. Склали би протокол і зняли би домофони і замки.
51% подписей собственников ОСББ под решением установить домофон и полиция едет обратно ни с чем. МОПы собственность ОСББ. Никаких преступлений против которой не совершено. То что бабка "потеряла ключи" от домофона ее проблемы. Полиция не обязана искать ей ключи. Если она считает что осбб нарушает ее права, может обратиться в суд. Андрей читай законы.
  flyman написав:Те що в суспільстві правовий нігілізм від верху до низу та життєве кредо "хто сильніше той і правий" не робить суспільству честі.
когда бабка начала запрещать парковку под своими окнами, кидала туда поддоны она возомнила себя сильной. Этого ты не заметил. Когда активисты осбб собрались и дали ей отпор, внезапно ты прозрел, как силой целого осбб жмут слабую бабку.

Были и другие прецеденты, не с ней, когда некоторые наиболее хитросделанные начали столбить за собой паркоместа, или парковать по 2-3 авто с одной квартиры. Во все ситуации вмешивалось ОСББ и решало их. Там где нет осбб, там парковки на газонах, блокираторы паркомест и что угодно по беспределу. Мой приятель приехал в гости, поставил авто во дворе панельки на Татарке, засиделся до полуночи вышел и... получил по морде, оказывается он занял чье то место.

А потом удивляются почему новострой, с нормальной управляющей компанией стоит дороже старого фонда.

як то кажуть, букви вгадав, але зміг прочитати слово:

тобі ж написали, що в нас як і влада, так і населення живе нормами "хто сильніше, той і правий"

В "цивілізованій державі" проблема вирішилася в правовому поіл.
Одні би не паркували під вікнами, інші б не бикували теж.

А ти розказуєш, ніби в "модних мопах" живуть не попонятіям, а "совкошлаку" правовий нігілізм панує.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:33

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  барабашов написав:На Победе амбрэ нема
Победа дорогой район, и всякая шваль с него уже выехала. Запах мочи не от типа жилья, а от его стоимости. Идет естественный отбор. От разного рода алкашей и наркоманов, поехавших крышей бабушек их родственники избавляются, покупая им самое дешевое жилье.

Одну такую бабушку выселили из ее киевской квартиры в новостройку Ирпеня (в те времена когда цоколь стоил 300 уе/m2) Она по старой привычке завела 10 кошек и начала запрещать парковаться под ее окнами. Но к ней пришло собрание осбб в составе 60 злобных мужиков, и обьяснили, что если она продолжит в том же духе, пользоваться общим двором и коммуникациями она не сможет. А чтобы быстрее дошло перед ее окнами поставили контейнер для сбора картона. И очень быстро эта бабушка куда то исчезла вместе с кошками.

Україна - "правова" держава (ніт). Цікаво в Україні є якісь норми щодо паркування під вікнами? Дихати щоранку гази з Євро-2 або з вирізанного каталізатора - це корисно для здоровя? Чи просто так хотіли скоріше здихатись тієї бабки?

Закони є, проте вони не виконуються.
Укро-бидло-їліта, чавунно-пшенична держава, в якій вартість нерухомості стабільно падає вже 15 років поспіль.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:34

  vitaliian написав:
  BIGor написав:А норм щодо паркування під вікнами так і нема? Щось Ви прочитали і пропустили цей момент.
вам никто не запрещает погуглить эти нормы и выложить их. Или вы мне типа домашнего задания дали.

у совкошлаку під вікнами клумби/газони
паркування на них заборонено

в модних мопах під вікнами закатано асфальт/плитку, паркуватися на асфальті/плитці не заборонено
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:51% подписей собственников ОСББ под решением установить домофон и полиция едет обратно ни с чем.

100% всі мають бути за, ти просто не в темі,
інакше 51% ОСББ голосує, що іншим обмежити доступ до їх власності
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 10 бер, 2023 09:36, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:36

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Бабці тре було викликати поліцію. Склали би протокол і зняли би домофони і замки.
51% подписей собственников ОСББ под решением установить домофон и полиция едет обратно ни с чем. МОПы собственность ОСББ. Никаких преступлений против которой не совершено. То что бабка "потеряла ключи" от домофона ее проблемы. Полиция не обязана искать ей ключи. Если она считает что осбб нарушает ее права, может обратиться в суд. Андрей читай законы.
  flyman написав:Те що в суспільстві правовий нігілізм від верху до низу та життєве кредо "хто сильніше той і правий" не робить суспільству честі.
когда бабка начала запрещать парковку под своими окнами, кидала туда поддоны она возомнила себя сильной. Этого ты не заметил. Когда активисты осбб собрались и дали ей отпор, внезапно ты прозрел, как силой целого осбб жмут слабую бабку.

Были и другие прецеденты, не с ней, когда некоторые наиболее хитросделанные начали столбить за собой паркоместа, или парковать по 2-3 авто с одной квартиры. Во все ситуации вмешивалось ОСББ и решало их. Там где нет осбб, там парковки на газонах, блокираторы паркомест и что угодно по беспределу. Мой приятель приехал в гости, поставил авто во дворе панельки на Татарке, засиделся до полуночи вышел и... получил по морде, оказывается он занял чье то место.

А потом удивляются почему новострой, с нормальной управляющей компанией стоит дороже старого фонда.

як то кажуть, букви вгадав, але зміг прочитати слово:

тобі ж написали, що в нас як і влада, так і населення живе нормами "хто сильніше, той і правий"

В "цивілізованій державі" проблема вирішилася в правовому поіл.
Одні би не паркували під вікнами, інші б не бикували теж.

А ти розказуєш, ніби в "модних мопах" живуть не попонятіям, а "совкошлаку" правовий нігілізм панує.

Стосовно новобудів, модних МОПів і тп.
Там живуть ті ж pizdiki, що й в "хрущовках". Тільки - багатші і нагліші. Рівень культури - однаковий. Село, яке переїхало в місто.

Рівень культури та інтелекту мешканців новобуду - легко визначити за постами місцевих дописувачів, які бахваляться проживанням в новобудовах. Особливо в Прикиєвських Єпенях. Jlobi, tupi yak probka
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

бОльшую часть жизни я жил на съёме в оочень разных хрущах. это же ужас. само сознание деформируется под его воздействием.
в сталинках - да, милые старики, преподы, мопы часто после реконструкции.
по уровню интеллигентности хуже всего дела обстоят в новобудовах эконом.
лучше всего - в жк бизнес (средний класс), там, где наріт заработал, но ещё не наворовал.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:12

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:А норм щодо паркування під вікнами так і нема? Щось Ви прочитали і пропустили цей момент.
вам никто не запрещает погуглить эти нормы и выложить их. Или вы мне типа домашнего задания дали.

у совкошлаку під вікнами клумби/газони
паркування на них заборонено

в модних мопах під вікнами закатано асфальт/плитку, паркуватися на асфальті/плитці не заборонено

при совке земля не стоила ничего, поэтому пространства между домами позволяли строить площадки и клумбы, но с парковками возле совкошлака жопа жоповая.

https://na-dache.pro/dom/48797-klumby-v ... -foto.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:13

  flyman написав:
  vitaliian написав:51% подписей собственников ОСББ под решением установить домофон и полиция едет обратно ни с чем.

100% всі мають бути за, ти просто не в темі,
інакше 51% ОСББ голосує, що іншим обмежити доступ до їх власності



пробачте що втручаюсь, насправді по всім питанням по ОСББ достатньо 51% голосів, тільки по окремим питанням, а саме рішення про розмір платежів, порядок і користування спільним майном, передачу у користування фіз. і юр. особам спільного майна, рішення про зведення господарських споруд потрібно 2/3 голосів.
Все це описано в статуті ОСББ.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:15

  Raymond написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:51% подписей собственников ОСББ под решением установить домофон и полиция едет обратно ни с чем.

100% всі мають бути за, ти просто не в темі,
інакше 51% ОСББ голосує, що іншим обмежити доступ до їх власності



пробачте що втручаюсь, насправді по всім питанням по ОСББ достатньо 51% голосів, тільки по окремим питанням, а саме рішення про розмір платежів, порядок і користування спільним майном, передачу у користування фіз. і юр. особам спільного майна, рішення про зведення господарських споруд потрібно 2/3 голосів.
Все це описано в статуті ОСББ.
спасибо но это бесполезно. у Андрея своя реальность. 100% подписей собрать в принципе анриал, часть людей заграницей, всегда найдется баба яга против и т.д. Но для этого нужны мозги, чтобы смоделировать.
vitaliian
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