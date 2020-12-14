vitaliian написав:

flyman написав: Бабці тре було викликати поліцію. Склали би протокол і зняли би домофони і замки. Бабці тре було викликати поліцію. Склали би протокол і зняли би домофони і замки.

flyman написав: Те що в суспільстві правовий нігілізм від верху до низу та життєве кредо "хто сильніше той і правий" не робить суспільству честі. Те що в суспільстві правовий нігілізм від верху до низу та життєве кредо "хто сильніше той і правий" не робить суспільству честі.

51% подписей собственников ОСББ под решением установить домофон и полиция едет обратно ни с чем. МОПы собственность ОСББ. Никаких преступлений против которой не совершено. То что бабка "потеряла ключи" от домофона ее проблемы. Полиция не обязана искать ей ключи. Если она считает что осбб нарушает ее права, может обратиться в суд. Андрей читай законы.когда бабка начала запрещать парковку под своими окнами, кидала туда поддоны она возомнила себя сильной. Этого ты не заметил. Когда активисты осбб собрались и дали ей отпор, внезапно ты прозрел, как силой целого осбб жмут слабую бабку.Были и другие прецеденты, не с ней, когда некоторые наиболее хитросделанные начали столбить за собой паркоместа, или парковать по 2-3 авто с одной квартиры. Во все ситуации вмешивалось ОСББ и решало их. Там где нет осбб, там парковки на газонах, блокираторы паркомест и что угодно по беспределу. Мой приятель приехал в гости, поставил авто во дворе панельки на Татарке, засиделся до полуночи вышел и... получил по морде, оказывается он занял чье то место.А потом удивляются почему новострой, с нормальной управляющей компанией стоит дороже старого фонда.