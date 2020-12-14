Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:51% подписей собственников ОСББ под решением установить домофон и полиция едет обратно ни с чем.
100% всі мають бути за, ти просто не в темі, інакше 51% ОСББ голосує, що іншим обмежити доступ до їх власності
пробачте що втручаюсь, насправді по всім питанням по ОСББ достатньо 51% голосів, тільки по окремим питанням, а саме рішення про розмір платежів, порядок і користування спільним майном, передачу у користування фіз. і юр. особам спільного майна, рішення про зведення господарських споруд потрібно 2/3 голосів. Все це описано в статуті ОСББ.
vitaliian написав:51% подписей собственников ОСББ под решением установить домофон и полиция едет обратно ни с чем.
100% всі мають бути за, ти просто не в темі, інакше 51% ОСББ голосує, що іншим обмежити доступ до їх власності
пробачте що втручаюсь, насправді по всім питанням по ОСББ достатньо 51% голосів, тільки по окремим питанням, а саме рішення про розмір платежів, порядок і користування спільним майном, передачу у користування фіз. і юр. особам спільного майна, рішення про зведення господарських споруд потрібно 2/3 голосів. Все це описано в статуті ОСББ.
спасибо но это бесполезно. у Андрея своя реальность. 100% подписей собрать в принципе анриал, часть людей заграницей, с кем то нет связи, всегда найдется одна баба яга которая будет против всего и т.д. Но для этого нужны мозги, чтобы смоделировать.
beee написав:в нормальных жк, есть паркинг, дворы без авто и проект благоустройства. в польше может и заборонен прогрев, но всё напарковано точно так же под окнами в старом фонде, как и у нас. один в один
обязательный подземный паркинг это относительно новые нормы.
vitaliian написав:51% подписей собственников ОСББ под решением установить домофон и полиция едет обратно ни с чем.
100% всі мають бути за, ти просто не в темі, інакше 51% ОСББ голосує, що іншим обмежити доступ до їх власності
пробачте що втручаюсь, насправді по всім питанням по ОСББ достатньо 51% голосів, тільки по окремим питанням, а саме рішення про розмір платежів, порядок і користування спільним майном, передачу у користування фіз. і юр. особам спільного майна, рішення про зведення господарських споруд потрібно 2/3 голосів. Все це описано в статуті ОСББ.
тобто статут/збори ОСББ може заборонити власнику користуватися майном, може тепер можна, раніше хоч трохи діяла Конституція, зараз будь-яка бібліотека може прийняти наказ і на нього будуть посилатися щоб не випускати за кордон, бо не здав книжки
beee написав:в нормальных жк, есть паркинг, дворы без авто и проект благоустройства. в польше может и заборонен прогрев, но всё напарковано точно так же под окнами в старом фонде, как и у нас. один в один
обязательный подземный паркинг это относительно новые нормы.
flyman написав:тобто статут/збори ОСББ може заборонити мені користуватися моїй майном, може тепер можна, раніше хоч трохи діяла Конституція, зараз будь-яка бібліотека може прийняти наказ і на нього будуть посилатися щоб не випускати за кордон, бо не здав книжки
в теории да, порядок пользования общим имуществом каждое осбб определяет само, или как ты хочешь чтобы в каждом доме, в каждом подьезде порядок где ходить куда срать устанавливал чиновник-конституция? Это невозможно, поэтому если такое и было когда то при совке (думаю что небыло судя по бардаку), сейчас делегировано на ОСББ и появился хоть какой то порядок.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 бер, 2023 10:35, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:100% всі мають бути за, ти просто не в темі, інакше 51% ОСББ голосує, що іншим обмежити доступ до їх власності
пробачте що втручаюсь, насправді по всім питанням по ОСББ достатньо 51% голосів, тільки по окремим питанням, а саме рішення про розмір платежів, порядок і користування спільним майном, передачу у користування фіз. і юр. особам спільного майна, рішення про зведення господарських споруд потрібно 2/3 голосів.
Все це описано в статуті ОСББ.
тобто статут/збори ОСББ може заборонити власнику користуватися майном, може тепер можна, раніше хоч трохи діяла Конституція, зараз будь-яка бібліотека може прийняти наказ і на нього будуть посилатися щоб не випускати за кордон, бо не здав книжки
ну якщо вирішать більшістю голосів, що саме там не можна ставити машину, то Ви повинні підчинятися, а якщо Вам виділили підвал в будинку, то чому, будете користуватися.