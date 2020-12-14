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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10807108081080910810>
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:12

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:А норм щодо паркування під вікнами так і нема? Щось Ви прочитали і пропустили цей момент.
вам никто не запрещает погуглить эти нормы и выложить их. Или вы мне типа домашнего задания дали.

у совкошлаку під вікнами клумби/газони
паркування на них заборонено

в модних мопах під вікнами закатано асфальт/плитку, паркуватися на асфальті/плитці не заборонено

при совке земля не стоила ничего, поэтому пространства между домами позволяли строить площадки и клумбы, но с парковками возле совкошлака жопа жоповая.

https://na-dache.pro/dom/48797-klumby-v ... -foto.html
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:13

  flyman написав:
  vitaliian написав:51% подписей собственников ОСББ под решением установить домофон и полиция едет обратно ни с чем.

100% всі мають бути за, ти просто не в темі,
інакше 51% ОСББ голосує, що іншим обмежити доступ до їх власності



пробачте що втручаюсь, насправді по всім питанням по ОСББ достатньо 51% голосів, тільки по окремим питанням, а саме рішення про розмір платежів, порядок і користування спільним майном, передачу у користування фіз. і юр. особам спільного майна, рішення про зведення господарських споруд потрібно 2/3 голосів.
Все це описано в статуті ОСББ.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:15

  Raymond написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:51% подписей собственников ОСББ под решением установить домофон и полиция едет обратно ни с чем.

100% всі мають бути за, ти просто не в темі,
інакше 51% ОСББ голосує, що іншим обмежити доступ до їх власності



пробачте що втручаюсь, насправді по всім питанням по ОСББ достатньо 51% голосів, тільки по окремим питанням, а саме рішення про розмір платежів, порядок і користування спільним майном, передачу у користування фіз. і юр. особам спільного майна, рішення про зведення господарських споруд потрібно 2/3 голосів.
Все це описано в статуті ОСББ.
спасибо но это бесполезно. у Андрея своя реальность. 100% подписей собрать в принципе анриал, часть людей заграницей, с кем то нет связи, всегда найдется одна баба яга которая будет против всего и т.д. Но для этого нужны мозги, чтобы смоделировать.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в нормальных жк, есть паркинг, дворы без авто и проект благоустройства.
в польше может и заборонен прогрев, но всё напарковано точно так же под окнами в старом фонде, как и у нас. один в один
Зображення
Востаннє редагувалось beee в П'ят 10 бер, 2023 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:26

  beee написав:в нормальных жк, есть паркинг, дворы без авто и проект благоустройства.
в польше может и заборонен прогрев, но всё напарковано точно так же под окнами в старом фонде, как и у нас. один в один

обязательный подземный паркинг это относительно новые нормы.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:28

  Raymond написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:51% подписей собственников ОСББ под решением установить домофон и полиция едет обратно ни с чем.

100% всі мають бути за, ти просто не в темі,
інакше 51% ОСББ голосує, що іншим обмежити доступ до їх власності



пробачте що втручаюсь, насправді по всім питанням по ОСББ достатньо 51% голосів, тільки по окремим питанням, а саме рішення про розмір платежів, порядок і користування спільним майном, передачу у користування фіз. і юр. особам спільного майна, рішення про зведення господарських споруд потрібно 2/3 голосів.
Все це описано в статуті ОСББ.

тобто статут/збори ОСББ може заборонити власнику користуватися майном,
може тепер можна, раніше хоч трохи діяла Конституція,
зараз будь-яка бібліотека може прийняти наказ і на нього будуть посилатися щоб не випускати за кордон, бо не здав книжки
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  beee написав:в нормальных жк, есть паркинг, дворы без авто и проект благоустройства.
в польше может и заборонен прогрев, но всё напарковано точно так же под окнами в старом фонде, как и у нас. один в один

обязательный подземный паркинг это относительно новые нормы.
Да. Или наземные, как Столица строит
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:33

  flyman написав:тобто статут/збори ОСББ може заборонити мені користуватися моїй майном, може тепер можна, раніше хоч трохи діяла Конституція, зараз будь-яка бібліотека може прийняти наказ і на нього будуть посилатися щоб не випускати за кордон, бо не здав книжки
в теории да, порядок пользования общим имуществом каждое осбб определяет само, или как ты хочешь чтобы в каждом доме, в каждом подьезде порядок где ходить куда срать устанавливал чиновник-конституция? Это невозможно, поэтому если такое и было когда то при совке (думаю что небыло судя по бардаку), сейчас делегировано на ОСББ и появился хоть какой то порядок.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 бер, 2023 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:40

  flyman написав:так отож, вирішене було питання не в правому полі (дикунськими методами, не цивілізованими).
в совсем совсем правовом варианте на бабушку подали бы в суд, который она бы проиграла, и заплатила бы еще судебных издержек и экспертиз на 10 тыс
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:07

  flyman написав:
  Raymond написав:
  flyman написав:100% всі мають бути за, ти просто не в темі,
інакше 51% ОСББ голосує, що іншим обмежити доступ до їх власності



пробачте що втручаюсь, насправді по всім питанням по ОСББ достатньо 51% голосів, тільки по окремим питанням, а саме рішення про розмір платежів, порядок і користування спільним майном, передачу у користування фіз. і юр. особам спільного майна, рішення про зведення господарських споруд потрібно 2/3 голосів.

Все це описано в статуті ОСББ.

тобто статут/збори ОСББ може заборонити власнику користуватися майном,
може тепер можна, раніше хоч трохи діяла Конституція,
зараз будь-яка бібліотека може прийняти наказ і на нього будуть посилатися щоб не випускати за кордон, бо не здав книжки




ну якщо вирішать більшістю голосів, що саме там не можна ставити машину, то Ви повинні підчинятися, а якщо Вам виділили підвал в будинку, то чому, будете користуватися.
Raymond
 
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