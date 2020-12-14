Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:23

flyman написав: Raymond написав: flyman написав: 100% всі мають бути за, ти просто не в темі,

інакше 51% ОСББ голосує, що іншим обмежити доступ до їх власності 100% всі мають бути за, ти просто не в темі,інакше 51% ОСББ голосує, що іншим обмежити доступ до їх власності





пробачте що втручаюсь, насправді по всім питанням по ОСББ достатньо 51% голосів, тільки по окремим питанням, а саме рішення про розмір платежів, порядок і користування спільним майном, передачу у користування фіз. і юр. особам спільного майна, рішення про зведення господарських споруд потрібно 2/3 голосів.

Все це описано в статуті ОСББ. пробачте що втручаюсь, насправді по всім питанням по ОСББ достатньо 51% голосів, тільки по окремим питанням, а саме рішення про розмір платежів, порядок і користування спільним майном, передачу у користування фіз. і юр. особам спільного майна, рішення про зведення господарських споруд потрібно 2/3 голосів.Все це описано в статуті ОСББ.

тобто статут/збори ОСББ може заборонити власнику користуватися майном,

може тепер можна, раніше хоч трохи діяла Конституція,

зараз будь-яка бібліотека може прийняти наказ і на нього будуть посилатися щоб не випускати за кордон, бо не здав книжки тобто статут/збори ОСББ може заборонити власнику користуватися майном,може тепер можна, раніше хоч трохи діяла Конституція,зараз будь-яка бібліотека може прийняти наказ і на нього будуть посилатися щоб не випускати за кордон, бо не здав книжки

Справа в тому, що я теж згоден, що є такі "хитрожопі" ОСББ, які підробляють підписи мешканців, протоколи голосувань, і вони можуть наприймати що завгодно, якщо самі мешканці не будуть їх контролювати.Так є ревізійна комісія, але я знаю вже багато випадків, коли обирають ту ревізійну комісію, яка їм потрібна!Нажаль, дуже погано, що майже по всім питанням потрібен 51% голосів! Потрібно реально набрати по окремим важливим питанням по будинку як мін. 100%, а бо хоча б 90%.Ось один з прикладів, коли в одному з ОСББ створили резервно ремонтний фонд,поклали на кожного з мешканців будинку біля 10К грн.Прийняли питання тими мешканцями, які їм лояльні і підробкою підписів інших мешканців, головне щоб набрати 51%, а потім , так змінили труби в будинку, але по платіжним дорученням і зробленній роботі була недостача 100К грн, і це все в хрущовці на 32 квартири, не уявляю, якими сумами ОСББ "воротять" в багатоповерхових будинках, там де 300-400-600 квартир!І є приклад таких ОСББ, які справді стараються зробити для свого будинку щось краще, вишукують різні пільгові програми (були деякі до війни) по ремонту, і щоб менше йшло коштів мешканців будинку.Поки, що кращого для управління спільним майном кращого нічого не придумали як ОСББ, але вважаю за потрібним , що голосування по окремим питанням потрібно підняти до 100%. А то реально , так би мовити деяка більшість (а то і меншість, якщо підписи підробляють) буде навязувати свої правила.Не секрет, що багато мешканців будинків, взагалі нічого не контролюють по ОСББ, платять кошти і не цікавляться куди вони йдуть, лиш би їх не трогали.