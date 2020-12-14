ви не уважно читали,
мова ішла, що
"ОСББ проголосувало за кодовий замок на парадне, а бабці ключі/код не дало".
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:17
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:23
Справа в тому, що я теж згоден, що є такі "хитрожопі" ОСББ, які підробляють підписи мешканців, протоколи голосувань, і вони можуть наприймати що завгодно, якщо самі мешканці не будуть їх контролювати.
Так є ревізійна комісія, але я знаю вже багато випадків, коли обирають ту ревізійну комісію, яка їм потрібна!
Нажаль, дуже погано, що майже по всім питанням потрібен 51% голосів! Потрібно реально набрати по окремим важливим питанням по будинку як мін. 100%, а бо хоча б 90%.
Ось один з прикладів, коли в одному з ОСББ створили резервно ремонтний фонд,
поклали на кожного з мешканців будинку біля 10К грн.
Прийняли питання тими мешканцями, які їм лояльні і підробкою підписів інших мешканців, головне щоб набрати 51%, а потім , так змінили труби в будинку, але по платіжним дорученням і зробленній роботі була недостача 100К грн, і це все в хрущовці на 32 квартири, не уявляю, якими сумами ОСББ "воротять" в багатоповерхових будинках, там де 300-400-600 квартир!
І є приклад таких ОСББ, які справді стараються зробити для свого будинку щось краще, вишукують різні пільгові програми (були деякі до війни) по ремонту, і щоб менше йшло коштів мешканців будинку.
Поки, що кращого для управління спільним майном кращого нічого не придумали як ОСББ, але вважаю за потрібним , що голосування по окремим питанням потрібно підняти до 100%. А то реально , так би мовити деяка більшість (а то і меншість, якщо підписи підробляють) буде навязувати свої правила.
Не секрет, що багато мешканців будинків, взагалі нічого не контролюють по ОСББ, платять кошти і не цікавляться куди вони йдуть, лиш би їх не трогали.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:24
Особистим майном (автомобіль) ніхто не забороняє користуватись на власний розсуд. Але якщо земля відведена під осбб‘(так само як чердаки і підвали) , то використання спільного майна регулює осбб найпринциповіших справедливості і рівних можливостей. Флумани не можуть самостійно вирішити, як вони будуть розпоряджатись спільним майном.
Про парковки на газонах ще є окрема відповідальність, доречі.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:24
а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру?
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:30
"забыли" потом конечно дали. В этот же день. Но этого хватило чтобы бабка поняла что она в этом осбб - никто. Она хотела чтобы ее кошечки гуляли туда сюда через открытую дверь. А тут доводчик и домофон. Андрей в погоне за своими правами упускает некоторые детали, в которых весь смысл. В данном примере он отказывался понимать что мопами, в число которых входит парковка и парадная, распоряжается осбб, а не бабка. А бабка думала как в хруще будет свои порядки устанавливать, а кто против с тем будет скандалить и он сломается.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:39
это невозможно, вы никогда не соберетне 100% подписей в 100+ квартирном доме. В хруще где жил мой папа каждый подьезд сам решал вовпрос с уборкой, и даже в папином образцовом подьезде за уборку платило ровно 50% жителей. Наш народ если можно не платить, будет не платить, пока дом не рухнет, не сомневайтесь. ОСББ это правовой механизм, не платишь на тебя подают в суд. Не нравятся устав и порядки, в другом осбб может быть лучше, продаешь квартиру и переезжаешь.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:43
звідки ти думаєш, що хтось думає про те що бабка думає.
Мова була про факт, що "бабку не пустили в парадне" де в неї житло, бо так ОСББ рішило рішенням
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:49
нет, бабка не сможет свои права устанавливать, качать, только ОСББ.
но и бабке никак не могут отказать в ключах.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:52
до чего докатилась ветка...
хоть бы написали что случилось с ценами на квартиры после пропажи бабки, выросли хоть немного?
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