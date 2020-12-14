RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10807108081080910810
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:17

  Raymond написав:
ну якщо вирішать більшістю голосів, що саме там не можна ставити машину, то Ви повинні підчинятися, а якщо Вам виділили підвал в будинку, то чому, будете користуватися.

ви не уважно читали,
мова ішла, що
"ОСББ проголосувало за кодовий замок на парадне, а бабці ключі/код не дало".
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30958
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1464 раз.
Подякували: 2625 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:23

  flyman написав:
  Raymond написав:
  flyman написав:100% всі мають бути за, ти просто не в темі,
інакше 51% ОСББ голосує, що іншим обмежити доступ до їх власності



пробачте що втручаюсь, насправді по всім питанням по ОСББ достатньо 51% голосів, тільки по окремим питанням, а саме рішення про розмір платежів, порядок і користування спільним майном, передачу у користування фіз. і юр. особам спільного майна, рішення про зведення господарських споруд потрібно 2/3 голосів.
Все це описано в статуті ОСББ.

тобто статут/збори ОСББ може заборонити власнику користуватися майном,
може тепер можна, раніше хоч трохи діяла Конституція,
зараз будь-яка бібліотека може прийняти наказ і на нього будуть посилатися щоб не випускати за кордон, бо не здав книжки


Справа в тому, що я теж згоден, що є такі "хитрожопі" ОСББ, які підробляють підписи мешканців, протоколи голосувань, і вони можуть наприймати що завгодно, якщо самі мешканці не будуть їх контролювати.
Так є ревізійна комісія, але я знаю вже багато випадків, коли обирають ту ревізійну комісію, яка їм потрібна!
Нажаль, дуже погано, що майже по всім питанням потрібен 51% голосів! Потрібно реально набрати по окремим важливим питанням по будинку як мін. 100%, а бо хоча б 90%.
Ось один з прикладів, коли в одному з ОСББ створили резервно ремонтний фонд,
поклали на кожного з мешканців будинку біля 10К грн.
Прийняли питання тими мешканцями, які їм лояльні і підробкою підписів інших мешканців, головне щоб набрати 51%, а потім , так змінили труби в будинку, але по платіжним дорученням і зробленній роботі була недостача 100К грн, і це все в хрущовці на 32 квартири, не уявляю, якими сумами ОСББ "воротять" в багатоповерхових будинках, там де 300-400-600 квартир!

І є приклад таких ОСББ, які справді стараються зробити для свого будинку щось краще, вишукують різні пільгові програми (були деякі до війни) по ремонту, і щоб менше йшло коштів мешканців будинку.
Поки, що кращого для управління спільним майном кращого нічого не придумали як ОСББ, але вважаю за потрібним , що голосування по окремим питанням потрібно підняти до 100%. А то реально , так би мовити деяка більшість (а то і меншість, якщо підписи підробляють) буде навязувати свої правила.
Не секрет, що багато мешканців будинків, взагалі нічого не контролюють по ОСББ, платять кошти і не цікавляться куди вони йдуть, лиш би їх не трогали.
Raymond
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 16.12.08
Подякував: 209 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:24


тобто статут/збори ОСББ може заборонити власнику користуватися майном



Особистим майном (автомобіль) ніхто не забороняє користуватись на власний розсуд. Але якщо земля відведена під осбб‘(так само як чердаки і підвали) , то використання спільного майна регулює осбб найпринциповіших справедливості і рівних можливостей. Флумани не можуть самостійно вирішити, як вони будуть розпоряджатись спільним майном.

Про парковки на газонах ще є окрема відповідальність, доречі.

https://sud.ua/uk/news/publication/2533 ... i-kolesami
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8675
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1925 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:24

  flyman написав:
  Raymond написав:
ну якщо вирішать більшістю голосів, що саме там не можна ставити машину, то Ви повинні підчинятися, а якщо Вам виділили підвал в будинку, то чому, будете користуватися.

ви не уважно читали,
мова ішла, що
"ОСББ проголосувало за кодовий замок на парадне, а бабці ключі/код не дало".



а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру? :mrgreen:
Raymond
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 16.12.08
Подякував: 209 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:30

  Raymond написав:а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру?
"забыли" потом конечно дали. В этот же день. Но этого хватило чтобы бабка поняла что она в этом осбб - никто. Она хотела чтобы ее кошечки гуляли туда сюда через открытую дверь. А тут доводчик и домофон. Андрей в погоне за своими правами упускает некоторые детали, в которых весь смысл. В данном примере он отказывался понимать что мопами, в число которых входит парковка и парадная, распоряжается осбб, а не бабка. А бабка думала как в хруще будет свои порядки устанавливать, а кто против с тем будет скандалить и он сломается.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17097
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:39

  Raymond написав:, але вважаю за потрібним , що голосування по окремим питанням потрібно підняти до 100%.
это невозможно, вы никогда не соберетне 100% подписей в 100+ квартирном доме. В хруще где жил мой папа каждый подьезд сам решал вовпрос с уборкой, и даже в папином образцовом подьезде за уборку платило ровно 50% жителей. Наш народ если можно не платить, будет не платить, пока дом не рухнет, не сомневайтесь. ОСББ это правовой механизм, не платишь на тебя подают в суд. Не нравятся устав и порядки, в другом осбб может быть лучше, продаешь квартиру и переезжаешь.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17097
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:43

  vitaliian написав:
  Raymond написав:а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру?
"забыли" потом конечно дали. В этот же день. Но этого хватило чтобы бабка поняла что она в этом осбб - никто. Она хотела чтобы ее кошечки гуляли туда сюда через открытую дверь. А тут доводчик и домофон. Андрей в погоне за своими правами упускает некоторые детали, в которых весь смысл. В данном примере он отказывался понимать что мопами, в число которых входит парковка и парадная, распоряжается осбб, а не бабка. А бабка думала как в хруще будет свои порядки устанавливать, а кто против с тем будет скандалить и он сломается.

звідки ти думаєш, що хтось думає про те що бабка думає.
Мова була про факт, що "бабку не пустили в парадне" де в неї житло, бо так ОСББ рішило рішенням
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30958
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1464 раз.
Подякували: 2625 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:49

  vitaliian написав:
  Raymond написав:а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру?
"забыли" потом конечно дали. В этот же день. Но этого хватило чтобы бабка поняла что она в этом осбб - никто. Она хотела чтобы ее кошечки гуляли туда сюда через открытую дверь. А тут доводчик и домофон. Андрей в погоне за своими правами упускает некоторые детали, в которых весь смысл. В данном примере он отказывался понимать что мопами, в число которых входит парковка и парадная, распоряжается осбб, а не бабка. А бабка думала как в хруще будет свои порядки устанавливать, а кто против с тем будет скандалить и он сломается.



нет, бабка не сможет свои права устанавливать, качать, только ОСББ.
но и бабке никак не могут отказать в ключах.
Raymond
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 16.12.08
Подякував: 209 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:52

до чего докатилась ветка... :mrgreen:
хоть бы написали что случилось с ценами на квартиры после пропажи бабки, выросли хоть немного?
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2264
З нами з: 13.07.09
Подякував: 933 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10807108081080910810
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Raymond, Slon_Nosov і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23607 15933647
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 07:43
Wisznia2021
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1196 5262121
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 10:42
fox767676
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5340
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.