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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10808108091081010811>
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:17

  Raymond написав:
ну якщо вирішать більшістю голосів, що саме там не можна ставити машину, то Ви повинні підчинятися, а якщо Вам виділили підвал в будинку, то чому, будете користуватися.

ви не уважно читали,
мова ішла, що
"ОСББ проголосувало за кодовий замок на парадне, а бабці ключі/код не дало".
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:23

  flyman написав:
  Raymond написав:
  flyman написав:100% всі мають бути за, ти просто не в темі,
інакше 51% ОСББ голосує, що іншим обмежити доступ до їх власності



пробачте що втручаюсь, насправді по всім питанням по ОСББ достатньо 51% голосів, тільки по окремим питанням, а саме рішення про розмір платежів, порядок і користування спільним майном, передачу у користування фіз. і юр. особам спільного майна, рішення про зведення господарських споруд потрібно 2/3 голосів.
Все це описано в статуті ОСББ.

тобто статут/збори ОСББ може заборонити власнику користуватися майном,
може тепер можна, раніше хоч трохи діяла Конституція,
зараз будь-яка бібліотека може прийняти наказ і на нього будуть посилатися щоб не випускати за кордон, бо не здав книжки


Справа в тому, що я теж згоден, що є такі "хитрожопі" ОСББ, які підробляють підписи мешканців, протоколи голосувань, і вони можуть наприймати що завгодно, якщо самі мешканці не будуть їх контролювати.
Так є ревізійна комісія, але я знаю вже багато випадків, коли обирають ту ревізійну комісію, яка їм потрібна!
Нажаль, дуже погано, що майже по всім питанням потрібен 51% голосів! Потрібно реально набрати по окремим важливим питанням по будинку як мін. 100%, а бо хоча б 90%.
Ось один з прикладів, коли в одному з ОСББ створили резервно ремонтний фонд,
поклали на кожного з мешканців будинку біля 10К грн.
Прийняли питання тими мешканцями, які їм лояльні і підробкою підписів інших мешканців, головне щоб набрати 51%, а потім , так змінили труби в будинку, але по платіжним дорученням і зробленній роботі була недостача 100К грн, і це все в хрущовці на 32 квартири, не уявляю, якими сумами ОСББ "воротять" в багатоповерхових будинках, там де 300-400-600 квартир!

І є приклад таких ОСББ, які справді стараються зробити для свого будинку щось краще, вишукують різні пільгові програми (були деякі до війни) по ремонту, і щоб менше йшло коштів мешканців будинку.
Поки, що кращого для управління спільним майном кращого нічого не придумали як ОСББ, але вважаю за потрібним , що голосування по окремим питанням потрібно підняти до 100%. А то реально , так би мовити деяка більшість (а то і меншість, якщо підписи підробляють) буде навязувати свої правила.
Не секрет, що багато мешканців будинків, взагалі нічого не контролюють по ОСББ, платять кошти і не цікавляться куди вони йдуть, лиш би їх не трогали.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:24


тобто статут/збори ОСББ може заборонити власнику користуватися майном



Особистим майном (автомобіль) ніхто не забороняє користуватись на власний розсуд. Але якщо земля відведена під осбб‘(так само як чердаки і підвали) , то використання спільного майна регулює осбб найпринциповіших справедливості і рівних можливостей. Флумани не можуть самостійно вирішити, як вони будуть розпоряджатись спільним майном.

Про парковки на газонах ще є окрема відповідальність, доречі.

https://sud.ua/uk/news/publication/2533 ... i-kolesami
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:24

  flyman написав:
  Raymond написав:
ну якщо вирішать більшістю голосів, що саме там не можна ставити машину, то Ви повинні підчинятися, а якщо Вам виділили підвал в будинку, то чому, будете користуватися.

ви не уважно читали,
мова ішла, що
"ОСББ проголосувало за кодовий замок на парадне, а бабці ключі/код не дало".



а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру? :mrgreen:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:30

  Raymond написав:а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру?
"забыли" потом конечно дали. В этот же день. Но этого хватило чтобы бабка поняла что она в этом осбб - никто. Она хотела чтобы ее кошечки гуляли туда сюда через открытую дверь. А тут доводчик и домофон. Андрей в погоне за своими правами упускает некоторые детали, в которых весь смысл. В данном примере он отказывался понимать что мопами, в число которых входит парковка и парадная, распоряжается осбб, а не бабка. А бабка думала как в хруще будет свои порядки устанавливать, а кто против с тем будет скандалить и он сломается.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:39

  Raymond написав:, але вважаю за потрібним , що голосування по окремим питанням потрібно підняти до 100%.
это невозможно, вы никогда не соберетне 100% подписей в 100+ квартирном доме. В хруще где жил мой папа каждый подьезд сам решал вовпрос с уборкой, и даже в папином образцовом подьезде за уборку платило ровно 50% жителей. Наш народ если можно не платить, будет не платить, пока дом не рухнет, не сомневайтесь. ОСББ это правовой механизм, не платишь на тебя подают в суд. Не нравятся устав и порядки, в другом осбб может быть лучше, продаешь квартиру и переезжаешь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:43

  vitaliian написав:
  Raymond написав:а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру?
"забыли" потом конечно дали. В этот же день. Но этого хватило чтобы бабка поняла что она в этом осбб - никто. Она хотела чтобы ее кошечки гуляли туда сюда через открытую дверь. А тут доводчик и домофон. Андрей в погоне за своими правами упускает некоторые детали, в которых весь смысл. В данном примере он отказывался понимать что мопами, в число которых входит парковка и парадная, распоряжается осбб, а не бабка. А бабка думала как в хруще будет свои порядки устанавливать, а кто против с тем будет скандалить и он сломается.

звідки ти думаєш, що хтось думає про те що бабка думає.
Мова була про факт, що "бабку не пустили в парадне" де в неї житло, бо так ОСББ рішило рішенням
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:49

  vitaliian написав:
  Raymond написав:а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру?
"забыли" потом конечно дали. В этот же день. Но этого хватило чтобы бабка поняла что она в этом осбб - никто. Она хотела чтобы ее кошечки гуляли туда сюда через открытую дверь. А тут доводчик и домофон. Андрей в погоне за своими правами упускает некоторые детали, в которых весь смысл. В данном примере он отказывался понимать что мопами, в число которых входит парковка и парадная, распоряжается осбб, а не бабка. А бабка думала как в хруще будет свои порядки устанавливать, а кто против с тем будет скандалить и он сломается.



нет, бабка не сможет свои права устанавливать, качать, только ОСББ.
но и бабке никак не могут отказать в ключах.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:52

до чего докатилась ветка... :mrgreen:
хоть бы написали что случилось с ценами на квартиры после пропажи бабки, выросли хоть немного?

ЗЫ кому интересно, на валютной про цибулю пишут, может будет полезной информация....
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:08

  vitaliian написав:
  Raymond написав:, але вважаю за потрібним , що голосування по окремим питанням потрібно підняти до 100%.
это невозможно, вы никогда не соберетне 100% подписей в 100+ квартирном доме. В хруще где жил мой папа каждый подьезд сам решал вовпрос с уборкой, и даже в папином образцовом подьезде за уборку платило ровно 50% жителей. Наш народ если можно не платить, будет не платить, пока дом не рухнет, не сомневайтесь. ОСББ это правовой механизм, не платишь на тебя подают в суд. Не нравятся устав и порядки, в другом осбб может быть лучше, продаешь квартиру и переезжаешь.


в Європі набирають 100% і все гаразд, все можливо!
Потрібно створити чат з мешканців будинку.
Якщо не набирають 100%, значить потрібно дослухатися до тих хто проти і чому саме , та вирішувати питання так, щоб всі голосували ЗА, а не підробляли підписи!
Я вище описав ситуацію по фонду на кап. ремонт, де зникло біля 100К гривень!
І як бути, коли ці 10К на кап ремонт вішають на пенсіонера, в якого з доходів тільки одна пенсія? Як йому , пенсіонерові жити? А фонд субсидією не покривається!
Та і не тільки пенсіонера, а і тих, хто справді має малі доходи і ледь ледь виживають.
Потрібно піднімати доходи людей, щоб вони мали змогу платити.
Raymond
 
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