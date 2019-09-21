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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:24


тобто статут/збори ОСББ може заборонити власнику користуватися майном



Особистим майном (автомобіль) ніхто не забороняє користуватись на власний розсуд. Але якщо земля відведена під осбб‘(так само як чердаки і підвали) , то використання спільного майна регулює осбб найпринциповіших справедливості і рівних можливостей. Флумани не можуть самостійно вирішити, як вони будуть розпоряджатись спільним майном.

Про парковки на газонах ще є окрема відповідальність, доречі.

https://sud.ua/uk/news/publication/2533 ... i-kolesami
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:24

  flyman написав:
  Raymond написав:
ну якщо вирішать більшістю голосів, що саме там не можна ставити машину, то Ви повинні підчинятися, а якщо Вам виділили підвал в будинку, то чому, будете користуватися.

ви не уважно читали,
мова ішла, що
"ОСББ проголосувало за кодовий замок на парадне, а бабці ключі/код не дало".



а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру? :mrgreen:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:30

  Raymond написав:а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру?
"забыли" потом конечно дали. В этот же день. Но этого хватило чтобы бабка поняла что она в этом осбб - никто. Она хотела чтобы ее кошечки гуляли туда сюда через открытую дверь. А тут доводчик и домофон. Андрей в погоне за своими правами упускает некоторые детали, в которых весь смысл. В данном примере он отказывался понимать что мопами, в число которых входит парковка и парадная, распоряжается осбб, а не бабка. А бабка думала как в хруще будет свои порядки устанавливать, а кто против с тем будет скандалить и он сломается.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:39

  Raymond написав:, але вважаю за потрібним , що голосування по окремим питанням потрібно підняти до 100%.
это невозможно, вы никогда не соберетне 100% подписей в 100+ квартирном доме. В хруще где жил мой папа каждый подьезд сам решал вовпрос с уборкой, и даже в папином образцовом подьезде за уборку платило ровно 50% жителей. Наш народ если можно не платить, будет не платить, пока дом не рухнет, не сомневайтесь. ОСББ это правовой механизм, не платишь на тебя подают в суд. Не нравятся устав и порядки, в другом осбб может быть лучше, продаешь квартиру и переезжаешь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:43

  vitaliian написав:
  Raymond написав:а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру?
"забыли" потом конечно дали. В этот же день. Но этого хватило чтобы бабка поняла что она в этом осбб - никто. Она хотела чтобы ее кошечки гуляли туда сюда через открытую дверь. А тут доводчик и домофон. Андрей в погоне за своими правами упускает некоторые детали, в которых весь смысл. В данном примере он отказывался понимать что мопами, в число которых входит парковка и парадная, распоряжается осбб, а не бабка. А бабка думала как в хруще будет свои порядки устанавливать, а кто против с тем будет скандалить и он сломается.

звідки ти думаєш, що хтось думає про те що бабка думає.
Мова була про факт, що "бабку не пустили в парадне" де в неї житло, бо так ОСББ рішило рішенням
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:49

  vitaliian написав:
  Raymond написав:а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру?
"забыли" потом конечно дали. В этот же день. Но этого хватило чтобы бабка поняла что она в этом осбб - никто. Она хотела чтобы ее кошечки гуляли туда сюда через открытую дверь. А тут доводчик и домофон. Андрей в погоне за своими правами упускает некоторые детали, в которых весь смысл. В данном примере он отказывался понимать что мопами, в число которых входит парковка и парадная, распоряжается осбб, а не бабка. А бабка думала как в хруще будет свои порядки устанавливать, а кто против с тем будет скандалить и он сломается.



нет, бабка не сможет свои права устанавливать, качать, только ОСББ.
но и бабке никак не могут отказать в ключах.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:11

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Raymond написав:а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру?
"забыли" потом конечно дали. В этот же день. Но этого хватило чтобы бабка поняла что она в этом осбб - никто. Она хотела чтобы ее кошечки гуляли туда сюда через открытую дверь. А тут доводчик и домофон. Андрей в погоне за своими правами упускает некоторые детали, в которых весь смысл. В данном примере он отказывался понимать что мопами, в число которых входит парковка и парадная, распоряжается осбб, а не бабка. А бабка думала как в хруще будет свои порядки устанавливать, а кто против с тем будет скандалить и он сломается.

звідки ти думаєш, що хтось думає про те що бабка думає.
Мова була про факт, що "бабку не пустили в парадне" де в неї житло, бо так ОСББ рішило рішенням


ні, про таке я вперше чую! як це ОСББ вирішило бабку не впускати в її квартиру?
хоч би яка там бабка хамка не була, чи що вона до того не робила, але ОСББ немає права не впускати власницю в її власну квартиру.
Ви щось придумали, не вірю я в таке.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:28

  Raymond написав:ні, про таке я вперше чую! як це ОСББ вирішило бабку не впускати в її квартиру?
хоч би яка там бабка хамка не була, чи що вона до того не робила, але ОСББ немає права не впускати власницю в її власну квартиру.
Ви щось придумали, не вірю я в таке
бабка ничего не платит на собрания не ходит, управителю хамит, соседям хамит, а за ней значит должны были бегать, ей ключи на блюдечке приносить, серьезно? В уставе осбб нянек и сиделок нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:32

  vitaliian написав:
  Raymond написав:ні, про таке я вперше чую! як це ОСББ вирішило бабку не впускати в її квартиру?
хоч би яка там бабка хамка не була, чи що вона до того не робила, але ОСББ немає права не впускати власницю в її власну квартиру.
Ви щось придумали, не вірю я в таке
бабка ничего не платит на собрания не ходит, управителю хамит, а за ней значит должны были бегать ей ключи приносить, серьезно?



ну если не платит ежемесячные платежи, так подавайте в суд!
на собрание ходить это ее личное дело! если она не ходит, значит в ссоре с ОСББ.
Бегать не нужно за ней, но если замок поставили, то она должна обратится в ОСББ за ключами и ей не должны отказывать и предоставить эти ключи!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:36

Raymond так и было, кроме суда, пробилась головой об дверь, пошла к управителю требовать чтобы сняли домофон, ей сказали ключ 50 грн. Не хочешь танцуй под дверью дальше.
vitaliian
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