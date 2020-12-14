до чего докатилась ветка...
хоть бы написали что случилось с ценами на квартиры после пропажи бабки, выросли хоть немного?
ЗЫ кому интересно, на валютной про цибулю пишут, может будет полезной информация....
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:52
до чего докатилась ветка...
хоть бы написали что случилось с ценами на квартиры после пропажи бабки, выросли хоть немного?
ЗЫ кому интересно, на валютной про цибулю пишут, может будет полезной информация....
Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:08
в Європі набирають 100% і все гаразд, все можливо!
Потрібно створити чат з мешканців будинку.
Якщо не набирають 100%, значить потрібно дослухатися до тих хто проти і чому саме , та вирішувати питання так, щоб всі голосували ЗА, а не підробляли підписи!
Я вище описав ситуацію по фонду на кап. ремонт, де зникло біля 100К гривень!
І як бути, коли ці 10К на кап ремонт вішають на пенсіонера, в якого з доходів тільки одна пенсія? Як йому , пенсіонерові жити? А фонд субсидією не покривається!
Та і не тільки пенсіонера, а і тих, хто справді має малі доходи і ледь ледь виживають.
Потрібно піднімати доходи людей, щоб вони мали змогу платити.
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