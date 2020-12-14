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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10807108081080910810
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:52

до чего докатилась ветка... :mrgreen:
хоть бы написали что случилось с ценами на квартиры после пропажи бабки, выросли хоть немного?

ЗЫ кому интересно, на валютной про цибулю пишут, может будет полезной информация....
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:08

  vitaliian написав:
  Raymond написав:, але вважаю за потрібним , що голосування по окремим питанням потрібно підняти до 100%.
это невозможно, вы никогда не соберетне 100% подписей в 100+ квартирном доме. В хруще где жил мой папа каждый подьезд сам решал вовпрос с уборкой, и даже в папином образцовом подьезде за уборку платило ровно 50% жителей. Наш народ если можно не платить, будет не платить, пока дом не рухнет, не сомневайтесь. ОСББ это правовой механизм, не платишь на тебя подают в суд. Не нравятся устав и порядки, в другом осбб может быть лучше, продаешь квартиру и переезжаешь.


в Європі набирають 100% і все гаразд, все можливо!
Потрібно створити чат з мешканців будинку.
Якщо не набирають 100%, значить потрібно дослухатися до тих хто проти і чому саме , та вирішувати питання так, щоб всі голосували ЗА, а не підробляли підписи!
Я вище описав ситуацію по фонду на кап. ремонт, де зникло біля 100К гривень!
І як бути, коли ці 10К на кап ремонт вішають на пенсіонера, в якого з доходів тільки одна пенсія? Як йому , пенсіонерові жити? А фонд субсидією не покривається!
Та і не тільки пенсіонера, а і тих, хто справді має малі доходи і ледь ледь виживають.
Потрібно піднімати доходи людей, щоб вони мали змогу платити.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:13

флудерастки вы реально уже припарили своей бабкой, завязывайте
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