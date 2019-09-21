Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:30

Raymond написав: а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру? а чому не дали? такого бути не може, що бабка , не може зайти у власну квартиру?

"забыли" потом конечно дали. В этот же день. Но этого хватило чтобы бабка поняла что она в этом осбб - никто. Она хотела чтобы ее кошечки гуляли туда сюда через открытую дверь. А тут доводчик и домофон. Андрей в погоне за своими правами упускает некоторые детали, в которых весь смысл. В данном примере он отказывался понимать что мопами, в число которых входит парковка и парадная, распоряжается осбб, а не бабка. А бабка думала как в хруще будет свои порядки устанавливать, а кто против с тем будет скандалить и он сломается.