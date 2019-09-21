Ще раз повторю, що за таку річ, яка веде до обмеження доступу до власності (напр. електронний замок в парадне) мають проголосувати 100% власників, але і це не достатньо
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:12
Ще раз повторю, що за таку річ, яка веде до обмеження доступу до власності (напр. електронний замок в парадне) мають проголосувати 100% власників, але і це не достатньо
Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:19
это ты решил или есть закон? можно ссылку? то есть из за одной неадекватной дуры все парадное неполучит домофон и ты это считаешь нормой демократии.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:23
Читали б краще самі статті що постите. Суд став на сторону боржника лише тому, що в договорі з ОСББ не було сказано про можливіть блокування ключів за борги. Ні які 100% не потрібні і таких норм ніде немає. Якщо статус ОСББ складений грамотно і загальні збоори проголосували більшістю, то блокування ключів проходить на законних підставах
|