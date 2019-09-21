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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:12

  vitaliian написав:Raymond так и было, кроме суда, пробилась головой об дверь, пошла к управителю требовать чтобы сняли домофон, ей сказали ключ 50 грн. Не хочешь танцуй под дверью дальше.

Ще раз повторю, що за таку річ, яка веде до обмеження доступу до власності (напр. електронний замок в парадне) мають проголосувати 100% власників, але і це не достатньо

https://biz.ligazakon.net/news/198110_osbb-ne-mozhe-zablokuvati-elektronniy-klyuch-meshkantsya-navt-za-borgi-z-zhkkh-poslug-vs
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:19

  flyman написав:
  vitaliian написав:Raymond так и было, кроме суда, пробилась головой об дверь, пошла к управителю требовать чтобы сняли домофон, ей сказали ключ 50 грн. Не хочешь танцуй под дверью дальше.

ще раз повторю, що за таку річ, яка веде до обмеження доступу до власності (напр. електронний замов в парадне) мають 100% проголосувати власників.

это ты решил или есть закон? можно ссылку? то есть из за одной неадекватной дуры все парадное неполучит домофон и ты это считаешь нормой демократии.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:23

  flyman написав:
  vitaliian написав:Raymond так и было, кроме суда, пробилась головой об дверь, пошла к управителю требовать чтобы сняли домофон, ей сказали ключ 50 грн. Не хочешь танцуй под дверью дальше.

Ще раз повторю, що за таку річ, яка веде до обмеження доступу до власності (напр. електронний замок в парадне) мають проголосувати 100% власників, але і це не достатньо

https://biz.ligazakon.net/news/198110_osbb-ne-mozhe-zablokuvati-elektronniy-klyuch-meshkantsya-navt-za-borgi-z-zhkkh-poslug-vs

Читали б краще самі статті що постите. Суд став на сторону боржника лише тому, що в договорі з ОСББ не було сказано про можливіть блокування ключів за борги. Ні які 100% не потрібні і таких норм ніде немає. Якщо статус ОСББ складений грамотно і загальні збоори проголосували більшістю, то блокування ключів проходить на законних підставах
Faceless
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