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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:48
Vadim_ написав:
ВЫ, пользовались когда либо унитазом?
Да, пользовался
Только, когда блэк-аут, то канализация не работает
Можно ходить на унитаз и забить трубы
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Додано: Чет 09 бер, 2023 20:30
pesikot написав: Vadim_ написав:
ВЫ, пользовались когда либо унитазом?
Да, пользовался
Только, когда блэк-аут, то канализация не работает
Можно ходить на унитаз и забить трубы
Звідки така інформація? Все працювало під час блекаутів, принаймні в Києві
Насоси в будинку на каналізацію непотрібні, хіба для цоколів, а на ділянках перепаду висот місто забезпечувало роботу
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Додано: Чет 09 бер, 2023 20:36
Faceless написав: pesikot написав: Vadim_ написав:
ВЫ, пользовались когда либо унитазом?
Да, пользовался
Только, когда блэк-аут, то канализация не работает
Можно ходить на унитаз и забить трубы
Звідки така інформація? Все працювало під час блекаутів, принаймні в Києві
Насоси в будинку на каналізацію непотрібні, хіба для цоколів, а на ділянках перепаду висот місто забезпечувало роботу
Ну добро пожаловать в Чернигов 01.03.2022-01.04.2022
Не узнали и хорошо, хотя и сомневаюсь
Но это имеет место быть
Отрицать такое - это путь к повторению
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:02
pesikot написав: Vadim_ написав:
ВЫ, пользовались когда либо унитазом?
Да, пользовался
Только, когда блэк-аут, то канализация не работает
Можно ходить на унитаз и забить трубы
Серьезно?
Можно технологию забивания канализационных труб осветить поподробней?
Надо-ж как-то развиваться.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:04
бОльшую часть жизни я жил на съёме в оочень разных хрущах. это ужас.
в сталинках - да, милые старики, преподы, мопы часто после реконструкции.
по уровню интеллигентности хуже всего дела обстоят в новобудовах эконом.
лучше всего - в жк бизнес (средний класс), там, где наріт заработал, но ещё не наворовал.
Востаннє редагувалось beee
в П'ят 10 бер, 2023 10:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:52
до чего докатилась ветка...
хоть бы написали что случилось с ценами на квартиры после пропажи бабки, выросли хоть немного?
ЗЫ кому интересно, на валютной про цибулю пишут, может будет полезной информация....
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:08
vitaliian написав: Raymond написав:
, але вважаю за потрібним , що голосування по окремим питанням потрібно підняти до 100%.
это невозможно, вы никогда не соберетне 100% подписей в 100+ квартирном доме. В хруще где жил мой папа каждый подьезд сам решал вовпрос с уборкой, и даже в папином образцовом подьезде за уборку платило ровно 50% жителей. Наш народ если можно не платить, будет не платить, пока дом не рухнет, не сомневайтесь. ОСББ это правовой механизм, не платишь на тебя подают в суд. Не нравятся устав и порядки, в другом осбб может быть лучше, продаешь квартиру и переезжаешь.
в Європі набирають 100% і все гаразд, все можливо!
Потрібно створити чат з мешканців будинку.
Якщо не набирають 100%, значить потрібно дослухатися до тих хто проти і чому саме , та вирішувати питання так, щоб всі голосували ЗА, а не підробляли підписи!
Я вище описав ситуацію по фонду на кап. ремонт, де зникло біля 100К гривень!
І як бути, коли ці 10К на кап ремонт вішають на пенсіонера, в якого з доходів тільки одна пенсія? Як йому , пенсіонерові жити? А фонд субсидією не покривається!
Та і не тільки пенсіонера, а і тих, хто справді має малі доходи і ледь ледь виживають.
Потрібно піднімати доходи людей, щоб вони мали змогу платити.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:13
флудерастки вы реально уже припарили своей бабкой, завязывайте
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:15
fler написав:
Бачу 2 основних категорії:
1- ті, що добре влаштувалися за кордоном
2 – ті, що лишаються в Україні
Ті, що добре влаштувалися за кордоном, їх теж 2 категорії:
1) власники маєтків/палаців, які побоюються, що в них можуть відібрати «нажитоє нєпосільним трудом»;
2) ті, хто за рік там облаштувалися, вивчили мову, знайшли роботу, дітей оформили у садок/школу/універ і вже прийняли остаточне рішення, що не будуть жити в Україні;
З тих, що лишаються в Україні, знов є 2 категорії:
1) інвестори, що «ріжуть лося», щоб мінімізувати збитки/покрити витрати
2) умовні Зебри, які хочуть змінити прифронтовий район мешкання на інший.
Є ще деякі «підкатегорії», але не пишу про них, бо малочисельні.
Щодо цін. Дешеве житло, як вже не раз тут зазначалося, втратить у ціні найменше. Тому що воно зараз найзатребуваніше – добре здається в оренду та легко продається, тому що є найдоступним. В умовах невизначеності люди, що потребують житло «прямо зараз», не шукають модних МОПів.
А как вам такой расклад:
По завершению острой фазы войны, народ, который не смог ассимилироваться и смог, начинает возвращаться. Правительство выделяет сертификаты на покупку жилья из расчёта $10 т. (образно) на человека. Сертификат обналичить нельзя, а следовательно, только через покупку. Семья из 3 человек имеет сертификат на 30 т. и возможность взять какой-то льготный кредит. Таким образом, средняя стоимость квартиры ~40-50 т . (не однокомнатной т.к. семья не сможет жить в 1 комнате). Как следствие – весь хлам начинает подтягивать цены к этим условным 40-50 т., а весь не хлам – опускать ценники т.к. понимают, что в этой ценовой категории основной спрос. Когда народ понимает, что в столице всё выгребли, а покупать сарай не хочется – начинается миграция на поиски в другие городах.
Когда вся эта движуха проходит – начинаются массовые продажи т.к. многие покупали только с целью выйти в наличные и уехать. И вот вам вторая волна снижения уже без стимулируемого спроса.
Если по таймигу всё это затянется на 2-3 года и мировая экономика начнёт выруливать, то у нас есть шанс не сильно провалиться по ценам. А если рецессия затянется, то нас ждёт сильный обвал т.к. продавать будут квартиры, которые получены не за заработанные деньги, а в качестве компенсации и купленные изначально не для проживания а для продажи (другая психология и подход)
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Richi
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:33
Richi написав: fler написав:
Бачу 2 основних категорії:
1- ті, що добре влаштувалися за кордоном
2 – ті, що лишаються в Україні
Ті, що добре влаштувалися за кордоном, їх теж 2 категорії:
1) власники маєтків/палаців, які побоюються, що в них можуть відібрати «нажитоє нєпосільним трудом»;
2) ті, хто за рік там облаштувалися, вивчили мову, знайшли роботу, дітей оформили у садок/школу/універ і вже прийняли остаточне рішення, що не будуть жити в Україні;
З тих, що лишаються в Україні, знов є 2 категорії:
1) інвестори, що «ріжуть лося», щоб мінімізувати збитки/покрити витрати
2) умовні Зебри, які хочуть змінити прифронтовий район мешкання на інший.
Є ще деякі «підкатегорії», але не пишу про них, бо малочисельні.
Щодо цін. Дешеве житло, як вже не раз тут зазначалося, втратить у ціні найменше. Тому що воно зараз найзатребуваніше – добре здається в оренду та легко продається, тому що є найдоступним. В умовах невизначеності люди, що потребують житло «прямо зараз», не шукають модних МОПів.
А как вам такой расклад:
По завершению острой фазы войны, народ, который не смог ассимилироваться и смог, начинает возвращаться. Правительство выделяет сертификаты на покупку жилья из расчёта $10 т. (образно) на человека. Сертификат обналичить нельзя, а следовательно, только через покупку. Семья из 3 человек имеет сертификат на 30 т. и возможность взять какой-то льготный кредит. Таким образом, средняя стоимость квартиры ~40-50 т . (не однокомнатной т.к. семья не сможет жить в 1 комнате). Как следствие – весь хлам начинает подтягивать цены к этим условным 40-50 т., а весь не хлам – опускать ценники т.к. понимают, что в этой ценовой категории основной спрос. Когда народ понимает, что в столице всё выгребли, а покупать сарай не хочется – начинается миграция на поиски в другие городах.
Когда вся эта движуха проходит – начинаются массовые продажи т.к. многие покупали только с целью выйти в наличные и уехать. И вот вам вторая волна снижения уже без стимулируемого спроса.
Если по таймигу всё это затянется на 2-3 года и мировая экономика начнёт выруливать, то у нас есть шанс не сильно провалиться по ценам. А если рецессия затянется, то нас ждёт сильный обвал т.к. продавать будут квартиры, которые получены не за заработанные деньги, а в качестве компенсации и купленные изначально не для проживания а для продажи (другая психология и подход)
Навряд чи ТПО з якого Задупинська отримає сертифікат на житло в столиці.
Скоріше за буде сертифікат на який Запопинськ.
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flyman
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