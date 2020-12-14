Richi написав:

А как вам такой расклад:По завершению острой фазы войны, народ, который не смог ассимилироваться и смог, начинает возвращаться. Правительство выделяет сертификаты на покупку жилья из расчёта $10 т. (образно) на человека. Сертификат обналичить нельзя, а следовательно, только через покупку. Семья из 3 человек имеет сертификат на 30 т. и возможность взять какой-то льготный кредит. Таким образом, средняя стоимость квартиры ~40-50 т . (не однокомнатной т.к. семья не сможет жить в 1 комнате). Как следствие – весь хлам начинает подтягивать цены к этим условным 40-50 т., а весь не хлам – опускать ценники т.к. понимают, что в этой ценовой категории основной спрос. Когда народ понимает, что в столице всё выгребли, а покупать сарай не хочется – начинается миграция на поиски в другие городах.Когда вся эта движуха проходит – начинаются массовые продажи т.к. многие покупали только с целью выйти в наличные и уехать. И вот вам вторая волна снижения уже без стимулируемого спроса.Если по таймигу всё это затянется на 2-3 года и мировая экономика начнёт выруливать, то у нас есть шанс не сильно провалиться по ценам. А если рецессия затянется, то нас ждёт сильный обвал т.к. продавать будут квартиры, которые получены не за заработанные деньги, а в качестве компенсации и купленные изначально не для проживания а для продажи (другая психология и подход)