RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10806108071080810809
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:42

  Richi написав:А как вам такой расклад:
По завершению острой фазы войны, народ, который не смог ассимилироваться и смог, начинает возвращаться. Правительство выделяет сертификаты на покупку жилья из расчёта $10 т. (образно) на человека. Сертификат обналичить нельзя, а следовательно, только через покупку. Семья из 3 человек имеет сертификат на 30 т. и возможность взять какой-то льготный кредит. Таким образом, средняя стоимость квартиры ~40-50 т . (не однокомнатной т.к. семья не сможет жить в 1 комнате). Как следствие – весь хлам начинает подтягивать цены к этим условным 40-50 т., а весь не хлам – опускать ценники т.к. понимают, что в этой ценовой категории основной спрос. Когда народ понимает, что в столице всё выгребли, а покупать сарай не хочется – начинается миграция на поиски в другие городах.
Когда вся эта движуха проходит – начинаются массовые продажи т.к. многие покупали только с целью выйти в наличные и уехать. И вот вам вторая волна снижения уже без стимулируемого спроса.
Если по таймигу всё это затянется на 2-3 года и мировая экономика начнёт выруливать, то у нас есть шанс не сильно провалиться по ценам. А если рецессия затянется, то нас ждёт сильный обвал т.к. продавать будут квартиры, которые получены не за заработанные деньги, а в качестве компенсации и купленные изначально не для проживания а для продажи (другая психология и подход)

А как вам такой расклад: все украинцы получают американский паспорт и квартиру в Нью Йорке. Недвига в Украине резко становится никому не нужна. Отдают с доплатой - лишь бы от коммунали избавиться.
airmax78
 
Повідомлень: 42023
З нами з: 25.10.12
Подякував: 956 раз.
Подякували: 5155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:11

  airmax78 написав:
  Richi написав:А как вам такой расклад:
По завершению острой фазы войны, народ, который не смог ассимилироваться и смог, начинает возвращаться. Правительство выделяет сертификаты на покупку жилья из расчёта $10 т. (образно) на человека. Сертификат обналичить нельзя, а следовательно, только через покупку. Семья из 3 человек имеет сертификат на 30 т. и возможность взять какой-то льготный кредит. Таким образом, средняя стоимость квартиры ~40-50 т . (не однокомнатной т.к. семья не сможет жить в 1 комнате). Как следствие – весь хлам начинает подтягивать цены к этим условным 40-50 т., а весь не хлам – опускать ценники т.к. понимают, что в этой ценовой категории основной спрос. Когда народ понимает, что в столице всё выгребли, а покупать сарай не хочется – начинается миграция на поиски в другие городах.
Когда вся эта движуха проходит – начинаются массовые продажи т.к. многие покупали только с целью выйти в наличные и уехать. И вот вам вторая волна снижения уже без стимулируемого спроса.
Если по таймигу всё это затянется на 2-3 года и мировая экономика начнёт выруливать, то у нас есть шанс не сильно провалиться по ценам. А если рецессия затянется, то нас ждёт сильный обвал т.к. продавать будут квартиры, которые получены не за заработанные деньги, а в качестве компенсации и купленные изначально не для проживания а для продажи (другая психология и подход)

А как вам такой расклад: все украинцы получают американский паспорт и квартиру в Нью Йорке. Недвига в Украине резко становится никому не нужна. Отдают с доплатой - лишь бы от коммунали избавиться.

Где-то я это уже читал ... хммм
Нью-Васюки, только наоборот :D
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7785
З нами з: 31.08.09
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 10806108071080810809
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23607 15933818
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 07:43
Wisznia2021
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1196 5262134
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 10:42
fox767676
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5341
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.