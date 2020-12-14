Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Richi написав:А как вам такой расклад: По завершению острой фазы войны, народ, который не смог ассимилироваться и смог, начинает возвращаться. Правительство выделяет сертификаты на покупку жилья из расчёта $10 т. (образно) на человека. Сертификат обналичить нельзя, а следовательно, только через покупку. Семья из 3 человек имеет сертификат на 30 т. и возможность взять какой-то льготный кредит. Таким образом, средняя стоимость квартиры ~40-50 т . (не однокомнатной т.к. семья не сможет жить в 1 комнате). Как следствие – весь хлам начинает подтягивать цены к этим условным 40-50 т., а весь не хлам – опускать ценники т.к. понимают, что в этой ценовой категории основной спрос. Когда народ понимает, что в столице всё выгребли, а покупать сарай не хочется – начинается миграция на поиски в другие городах. Когда вся эта движуха проходит – начинаются массовые продажи т.к. многие покупали только с целью выйти в наличные и уехать. И вот вам вторая волна снижения уже без стимулируемого спроса. Если по таймигу всё это затянется на 2-3 года и мировая экономика начнёт выруливать, то у нас есть шанс не сильно провалиться по ценам. А если рецессия затянется, то нас ждёт сильный обвал т.к. продавать будут квартиры, которые получены не за заработанные деньги, а в качестве компенсации и купленные изначально не для проживания а для продажи (другая психология и подход)
А как вам такой расклад: все украинцы получают американский паспорт и квартиру в Нью Йорке. Недвига в Украине резко становится никому не нужна. Отдают с доплатой - лишь бы от коммунали избавиться.
Где-то я это уже читал ... хммм Нью-Васюки, только наоборот
Richi написав:А как вам такой расклад: По завершению острой фазы войны, народ, который не смог ассимилироваться и смог, начинает возвращаться. Правительство выделяет сертификаты на покупку жилья из расчёта $10 т. (образно) на человека. Сертификат обналичить нельзя, а следовательно, только через покупку. Семья из 3 человек имеет сертификат на 30 т. и возможность взять какой-то льготный кредит. Таким образом, средняя стоимость квартиры ~40-50 т . (не однокомнатной т.к. семья не сможет жить в 1 комнате). Как следствие – весь хлам начинает подтягивать цены к этим условным 40-50 т., а весь не хлам – опускать ценники т.к. понимают, что в этой ценовой категории основной спрос. Когда народ понимает, что в столице всё выгребли, а покупать сарай не хочется – начинается миграция на поиски в другие городах. Когда вся эта движуха проходит – начинаются массовые продажи т.к. многие покупали только с целью выйти в наличные и уехать. И вот вам вторая волна снижения уже без стимулируемого спроса. Если по таймигу всё это затянется на 2-3 года и мировая экономика начнёт выруливать, то у нас есть шанс не сильно провалиться по ценам. А если рецессия затянется, то нас ждёт сильный обвал т.к. продавать будут квартиры, которые получены не за заработанные деньги, а в качестве компенсации и купленные изначально не для проживания а для продажи (другая психология и подход)
А как вам такой расклад: все украинцы получают американский паспорт и квартиру в Нью Йорке. Недвига в Украине резко становится никому не нужна. Отдают с доплатой - лишь бы от коммунали избавиться.
Где-то я это уже читал ... хммм Нью-Васюки, только наоборот
Скоро узнаем, как в Турции будут решать этот вопрос и посмотрим Васюки или нет.
итого за последнюю неделю: количественно +200...300 объектов. львиная доля есесно недострои.
по левому берегу: часть квартир\комнат сделали +500....2000 долларов и продолжат висеть в непроданных(там где они и были последние 3-4-8 месяцев).
за всю неделю на дарнице один реальный адекватный вариант гостишка 21м2 с ремонтом и квартирантом выставлена за 24.000, на просмотрах драка и вроде как повышение до 25.000 ждут задаток. я пролетел, т.к. не приехал
итого пока как обычно последние 2-3 недели. адекватные ценники\варианты уходят моментально, ждуны растишки ждут дальше, некоторые даже поднимают цены. обвалишки при этом бегают и дерутся за адекватные варианты. количество объектов в продаже +5%