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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10807108081080910810>
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:11

  airmax78 написав:
  Richi написав:А как вам такой расклад:
По завершению острой фазы войны, народ, который не смог ассимилироваться и смог, начинает возвращаться. Правительство выделяет сертификаты на покупку жилья из расчёта $10 т. (образно) на человека. Сертификат обналичить нельзя, а следовательно, только через покупку. Семья из 3 человек имеет сертификат на 30 т. и возможность взять какой-то льготный кредит. Таким образом, средняя стоимость квартиры ~40-50 т . (не однокомнатной т.к. семья не сможет жить в 1 комнате). Как следствие – весь хлам начинает подтягивать цены к этим условным 40-50 т., а весь не хлам – опускать ценники т.к. понимают, что в этой ценовой категории основной спрос. Когда народ понимает, что в столице всё выгребли, а покупать сарай не хочется – начинается миграция на поиски в другие городах.
Когда вся эта движуха проходит – начинаются массовые продажи т.к. многие покупали только с целью выйти в наличные и уехать. И вот вам вторая волна снижения уже без стимулируемого спроса.
Если по таймигу всё это затянется на 2-3 года и мировая экономика начнёт выруливать, то у нас есть шанс не сильно провалиться по ценам. А если рецессия затянется, то нас ждёт сильный обвал т.к. продавать будут квартиры, которые получены не за заработанные деньги, а в качестве компенсации и купленные изначально не для проживания а для продажи (другая психология и подход)

А как вам такой расклад: все украинцы получают американский паспорт и квартиру в Нью Йорке. Недвига в Украине резко становится никому не нужна. Отдают с доплатой - лишь бы от коммунали избавиться.

Где-то я это уже читал ... хммм
Нью-Васюки, только наоборот :D
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:55

  pesikot написав:
  airmax78 написав:
  Richi написав:А как вам такой расклад:
По завершению острой фазы войны, народ, который не смог ассимилироваться и смог, начинает возвращаться. Правительство выделяет сертификаты на покупку жилья из расчёта $10 т. (образно) на человека. Сертификат обналичить нельзя, а следовательно, только через покупку. Семья из 3 человек имеет сертификат на 30 т. и возможность взять какой-то льготный кредит. Таким образом, средняя стоимость квартиры ~40-50 т . (не однокомнатной т.к. семья не сможет жить в 1 комнате). Как следствие – весь хлам начинает подтягивать цены к этим условным 40-50 т., а весь не хлам – опускать ценники т.к. понимают, что в этой ценовой категории основной спрос. Когда народ понимает, что в столице всё выгребли, а покупать сарай не хочется – начинается миграция на поиски в другие городах.
Когда вся эта движуха проходит – начинаются массовые продажи т.к. многие покупали только с целью выйти в наличные и уехать. И вот вам вторая волна снижения уже без стимулируемого спроса.
Если по таймигу всё это затянется на 2-3 года и мировая экономика начнёт выруливать, то у нас есть шанс не сильно провалиться по ценам. А если рецессия затянется, то нас ждёт сильный обвал т.к. продавать будут квартиры, которые получены не за заработанные деньги, а в качестве компенсации и купленные изначально не для проживания а для продажи (другая психология и подход)

А как вам такой расклад: все украинцы получают американский паспорт и квартиру в Нью Йорке. Недвига в Украине резко становится никому не нужна. Отдают с доплатой - лишь бы от коммунали избавиться.

Где-то я это уже читал ... хммм
Нью-Васюки, только наоборот :D

Скоро узнаем, как в Турции будут решать этот вопрос и посмотрим Васюки или нет.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 16:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У трійці рекордсменів за будівництвом квартир посідають Київ та Одеська область.

У Київській області збудували найбільше квартир та найбільше приватних будинків.

Але в експлуатацію ввели вдвічі менше квартир, ніж у 2021 році.

У той же час це лише на 16% менше, ніж у «ковідний» 2020 рік
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beee
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 16:53

:oops:
  beee написав:У трійці рекордсменів за будівництвом квартир посідають Київ та Одеська область.

У Київській області збудували найбільше квартир та найбільше приватних будинків.

Але в експлуатацію ввели вдвічі менше квартир, ніж у 2021 році.

У той же час це лише на 16% менше, ніж у «ковідний» 2020 рік
Зображення

Бред
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:06

  antey1969 написав::oops:
Бред

Статистика?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://t.me/lunmisto/987?single

В оригинале про будівництво мова не йде

https://t.me/kievreal1/37686?single

Ввод в эксплуатацию не означает строительство, наверное, это имеет в виду бредом
beee
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:53

количество квартира на продаже на сайте риаелторЮА по датам. (срез на 16..17:00 каждый день)

2023-03-03 5781
2023-03-04 5733
2023-03-05 5742
2023-03-06 5934
2023-03-07 5964
2023-03-08 6153 8 березня
2023-03-09 6194 обстріл
2023-03-10 6258
2023-03-11 6171

итого за последнюю неделю:
количественно +200...300 объектов. львиная доля есесно недострои.


по левому берегу:
часть квартир\комнат сделали +500....2000 долларов и продолжат висеть в непроданных(там где они и были последние 3-4-8 месяцев).

за всю неделю на дарнице один реальный адекватный вариант гостишка 21м2 с ремонтом и квартирантом выставлена за 24.000, на просмотрах драка и вроде как повышение до 25.000
ждут задаток.
я пролетел, т.к. не приехал :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:



итого пока как обычно последние 2-3 недели.
адекватные ценники\варианты уходят моментально, ждуны растишки ждут дальше, некоторые даже поднимают цены. обвалишки при этом бегают и дерутся за адекватные варианты.
количество объектов в продаже +5%
boshetyn
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 12:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

#днопройдено #ктонепонялтотпоймет
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Просто Реусу сегмент карцеров в панели под снос не интересен
А так бы он обосновал там цену за метр по остаточной балансовой стоимости дома исходя из смет конца 60х
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:17

по моїм прикидам десь 8К.

  boshetyn написав:количество квартира на продаже на сайте риаелторЮА по датам. (срез на 16..17:00 каждый день)

2023-03-03 5781
2023-03-04 5733
2023-03-05 5742
2023-03-06 5934
2023-03-07 5964
2023-03-08 6153 8 березня
2023-03-09 6194 обстріл
2023-03-10 6258
2023-03-11 6171

итого за последнюю неделю:
количественно +200...300 объектов. львиная доля есесно недострои.


по левому берегу:
часть квартир\комнат сделали +500....2000 долларов и продолжат висеть в непроданных(там где они и были последние 3-4-8 месяцев).

за всю неделю на дарнице один реальный адекватный вариант гостишка 21м2 с ремонтом и квартирантом выставлена за 24.000, на просмотрах драка и вроде как повышение до 25.000
ждут задаток.
я пролетел, т.к. не приехал :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:



итого пока как обычно последние 2-3 недели.
адекватные ценники\варианты уходят моментально, ждуны растишки ждут дальше, некоторые даже поднимают цены. обвалишки при этом бегают и дерутся за адекватные варианты.
количество объектов в продаже +5%

і скільки відслюнявлює в місяць квартирант?
flyman
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