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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10807108081080910810
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:21

  boshetyn написав:количество квартира на продаже на сайте риаелторЮА по датам. (срез на 16..17:00 каждый день)

2023-03-03 5781
2023-03-04 5733
2023-03-05 5742
2023-03-06 5934
2023-03-07 5964
2023-03-08 6153 8 березня
2023-03-09 6194 обстріл
2023-03-10 6258
2023-03-11 6171

итого за последнюю неделю:
количественно +200...300 объектов. львиная доля есесно недострои.


по левому берегу:
часть квартир\комнат сделали +500....2000 долларов и продолжат висеть в непроданных(там где они и были последние 3-4-8 месяцев).

за всю неделю на дарнице один реальный адекватный вариант гостишка 21м2 с ремонтом и квартирантом выставлена за 24.000, на просмотрах драка и вроде как повышение до 25.000
ждут задаток.
я пролетел, т.к. не приехал :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:



итого пока как обычно последние 2-3 недели.
адекватные ценники\варианты уходят моментально, ждуны растишки ждут дальше, некоторые даже поднимают цены. обвалишки при этом бегают и дерутся за адекватные варианты.
количество объектов в продаже +5%

21м за $25K це $1190 м2. Приблизно як купити ПА$800 м2 і вкласти ще ПА$400му в ремонт. Не скажу, що дорого. Але і не дешево як на теперішній час.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:26

  airmax78 написав:#днопройдено #ктонепонялтотпоймет

#днопройдено #ищемвтороедно
Ромасик
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