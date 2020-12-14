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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10808108091081010811>
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:21

  boshetyn написав:количество квартира на продаже на сайте риаелторЮА по датам. (срез на 16..17:00 каждый день)

2023-03-03 5781
2023-03-04 5733
2023-03-05 5742
2023-03-06 5934
2023-03-07 5964
2023-03-08 6153 8 березня
2023-03-09 6194 обстріл
2023-03-10 6258
2023-03-11 6171

итого за последнюю неделю:
количественно +200...300 объектов. львиная доля есесно недострои.


по левому берегу:
часть квартир\комнат сделали +500....2000 долларов и продолжат висеть в непроданных(там где они и были последние 3-4-8 месяцев).

за всю неделю на дарнице один реальный адекватный вариант гостишка 21м2 с ремонтом и квартирантом выставлена за 24.000, на просмотрах драка и вроде как повышение до 25.000
ждут задаток.
я пролетел, т.к. не приехал :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:



итого пока как обычно последние 2-3 недели.
адекватные ценники\варианты уходят моментально, ждуны растишки ждут дальше, некоторые даже поднимают цены. обвалишки при этом бегают и дерутся за адекватные варианты.
количество объектов в продаже +5%

21м за $25K це $1190 м2. Приблизно як купити ПА$800 м2 і вкласти ще ПА$400му в ремонт. Не скажу, що дорого. Але і не дешево як на теперішній час.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:26

  airmax78 написав:#днопройдено #ктонепонялтотпоймет

#днопройдено #ищемвтороедно
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:00

  beee написав:У Київській області збудували найбільше квартир та найбільше приватних будинків.

Але в експлуатацію ввели вдвічі менше квартир, ніж у 2021 році.


Саме тому попит на КРЖН постійно зменшується.
Людей і грошей - все меньше, житла - все більше.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:38

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:#днопройдено #ктонепонялтотпоймет

#днопройдено #ищемвтороедно

#днопройдено #снизупостучали😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:13

  Frant написав:
  beee написав:У Київській області збудували найбільше квартир та найбільше приватних будинків.

Але в експлуатацію ввели вдвічі менше квартир, ніж у 2021 році.


Саме тому попит на КРЖН постійно зменшується.
Людей і грошей - все меньше, житла - все більше.

Я промоніторив фейсбук з усіх кого колись знав, знаю. Багато молоді мого віку 30-40 років, переважно жінки з дітьми вже живуть і працюють за кордоном, хоча ніколи там гастарбайтерами не були. Тобто реально виїхало чимало, це нова хвиля і вже там працюють. Основна причина чому не обвалюється нерухомість:

- ускладнене наслідування
- донати бюджету і укріплення гривні
- ускладнене зняття з реєстрації без довідки з військомату чоловікам
- низькі комунальні (подешевшало у валюті)
- чоловіки ще тут, але чекають на відкриття кордонів і теж виїдуть до осівших дружин з дітьми (а поки що утворюють тут ВВП, попит, знімають або мають житло)

Попереду велика срака, перемога чи ні - але комунальні будуть підвищені у 3-5 разів (е/е планується до 5-6 грн за кіловат).
Викид наслідуваної нерухомості на ринок.
за 3 роки хвиля емігрантів закріпиться і осяде закордоном і "запасний аеродном" у вигляді нерухомості стане непотрібен.

Ніяка валютна інфляція не перекриє сраку, що насувається.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 12 бер, 2023 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:22

Zebra
Я в тебе не сомневался :)
Вот был уверен, что ты такое выкатишь :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:24

  pesikot написав:Zebra
Я в тебе не сомневался :)
Вот был уверен, что ты такое выкатишь :)

А у тебя шо нет соседей, которые с начала войны не появляются? (женщины, дети)
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:31

  Zebra написав:
  pesikot написав:Zebra
Я в тебе не сомневался :)
Вот был уверен, что ты такое выкатишь :)

А у тебя шо нет соседей, которые с начала войны не появляются? (женщины, дети)

Так я так и сказал, что ты такую феерию выкатишь :)
Продолжай .. очень интересно ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:39

  pesikot написав:
  Zebra написав:
  pesikot написав:Zebra
Я в тебе не сомневался :)
Вот был уверен, что ты такое выкатишь :)

А у тебя шо нет соседей, которые с начала войны не появляются? (женщины, дети)

Так я так и сказал, что ты такую феерию выкатишь :)
Продолжай .. очень интересно ...

А ты тут типа дежурный или как?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:47

  Zebra написав:А ты тут типа дежурный или как?

Ну ты дежурно вылез и заткнулся на моих вопросах

Ещё ты вылез на другой ветке, тоже дежурно
Совпадение ? НЕ думаю (с)
pesikot
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