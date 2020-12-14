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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 бер, 2023 13:21
boshetyn написав:
количество квартира на продаже на сайте риаелторЮА по датам. (срез на 16..17:00 каждый день)
2023-03-03 5781
2023-03-04 5733
2023-03-05 5742
2023-03-06 5934
2023-03-07 5964
2023-03-08 6153 8 березня
2023-03-09 6194 обстріл
2023-03-10 6258
2023-03-11 6171
итого за последнюю неделю:
количественно +200...300 объектов. львиная доля есесно недострои.
по левому берегу:
часть квартир\комнат сделали +500....2000 долларов и продолжат висеть в непроданных(там где они и были последние 3-4-8 месяцев).
за всю неделю на дарнице один реальный адекватный вариант гостишка 21м2 с ремонтом и квартирантом выставлена за 24.000, на просмотрах драка и вроде как повышение до 25.000
ждут задаток.
я пролетел, т.к. не приехал
итого пока как обычно последние 2-3 недели.
адекватные ценники\варианты уходят моментально, ждуны растишки ждут дальше, некоторые даже поднимают цены. обвалишки при этом бегают и дерутся за адекватные варианты.
количество объектов в продаже +5%
21м за $25K це $1190 м2. Приблизно як купити ПА$800 м2 і вкласти ще ПА$400му в ремонт. Не скажу, що дорого. Але і не дешево як на теперішній час.
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flyman
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Додано: Нед 12 бер, 2023 13:26
airmax78 написав:
#днопройдено #ктонепонялтотпоймет
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Ромасик
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Додано: Нед 12 бер, 2023 15:00
beee написав:
У Київській області збудували найбільше квартир та найбільше приватних будинків.
Але в експлуатацію ввели вдвічі менше квартир, ніж у 2021 році.
Саме тому попит на КРЖН постійно зменшується.
Людей і грошей - все меньше, житла - все більше.
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Frant
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Додано: Нед 12 бер, 2023 15:38
Ромасик написав: airmax78 написав:
#днопройдено #ктонепонялтотпоймет
#днопройдено #ищемвтороедно
#днопройдено #снизупостучали😏
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Bolt
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Додано: Нед 12 бер, 2023 16:13
Frant написав: beee написав:
У Київській області збудували найбільше квартир та найбільше приватних будинків.
Але в експлуатацію ввели вдвічі менше квартир, ніж у 2021 році.
Саме тому попит на КРЖН постійно зменшується.
Людей і грошей - все меньше, житла - все більше.
Я промоніторив фейсбук з усіх кого колись знав, знаю. Багато молоді мого віку 30-40 років, переважно жінки з дітьми вже живуть і працюють за кордоном, хоча ніколи там гастарбайтерами не були. Тобто реально виїхало чимало, це нова хвиля і вже там працюють. Основна причина чому не обвалюється нерухомість:
- ускладнене наслідування
- донати бюджету і укріплення гривні
- ускладнене зняття з реєстрації без довідки з військомату чоловікам
- низькі комунальні (подешевшало у валюті)
- чоловіки ще тут, але чекають на відкриття кордонів і теж виїдуть до осівших дружин з дітьми (а поки що утворюють тут ВВП, попит, знімають або мають житло)
Попереду велика срака, перемога чи ні - але комунальні будуть підвищені у 3-5 разів (е/е планується до 5-6 грн за кіловат).
Викид наслідуваної нерухомості на ринок.
за 3 роки хвиля емігрантів закріпиться і осяде закордоном і "запасний аеродном" у вигляді нерухомості стане непотрібен.
Ніяка валютна інфляція не перекриє сраку, що насувається.
Востаннє редагувалось Zebra
в Нед 12 бер, 2023 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 16:22
Zebra
Я в тебе не сомневался
Вот был уверен, что ты такое выкатишь
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pesikot
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Додано: Нед 12 бер, 2023 16:24
pesikot написав:Zebra
Я в тебе не сомневался
Вот был уверен, что ты такое выкатишь
А у тебя шо нет соседей, которые с начала войны не появляются? (женщины, дети)
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Додано: Нед 12 бер, 2023 16:31
Zebra написав: pesikot написав:Zebra
Я в тебе не сомневался
Вот был уверен, что ты такое выкатишь
А у тебя шо нет соседей, которые с начала войны не появляются? (женщины, дети)
Так я так и сказал, что ты такую феерию выкатишь
Продолжай .. очень интересно ...
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Додано: Нед 12 бер, 2023 16:39
pesikot написав: Zebra написав: pesikot написав:Zebra
Я в тебе не сомневался
Вот был уверен, что ты такое выкатишь
А у тебя шо нет соседей, которые с начала войны не появляются? (женщины, дети)
Так я так и сказал, что ты такую феерию выкатишь
Продолжай .. очень интересно ...
А ты тут типа дежурный или как?
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Zebra
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Додано: Нед 12 бер, 2023 16:47
Zebra написав:
А ты тут типа дежурный или как?
Ну ты дежурно вылез и заткнулся на моих вопросах
Ещё ты вылез на другой ветке, тоже дежурно
Совпадение ? НЕ думаю (с)
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pesikot
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