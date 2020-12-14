Додано: Нед 12 бер, 2023 17:05

vitaliian написав: Засрали всю ветку , у меня есть знакомая весь Фейсбук которой в фото Парижа, а сама там ни разу не была. Но по методике зебры она там живёт минимум 1,5 года, нашла хорошую работу, вышла замуж и родила двойню, мальчика и девочку. Засрали всю ветку , у меня есть знакомая весь Фейсбук которой в фото Парижа, а сама там ни разу не была. Но по методике зебры она там живёт минимум 1,5 года, нашла хорошую работу, вышла замуж и родила двойню, мальчика и девочку.

Геоотметки и другие вещи типа "уборка дома в Алаберте, Канада". Просто фоточки ничего не означают. По данным минобразования за рубежом учатся миллионы детей. Моя жена работает в школе, и ведет уроки онлайн для них, четверть школы не вернулось. К тому же думаю многие из оккупированных и прифронтовых областей дети вообще заграницей в большинстве состава. Озвученные 2 млн детей которые учатся заграницей - это вероятно факт, из 5.5 млн общего числа школьников.2 млн детей это в среднем 1.2 млн матерей, итого ну пусть 3 млн железобетонных зарубежных эмигрантов. Их мужья на низком старте, ждут открытия границ.Страна теряет 2 млн детей. В будущем это не купленные квартиры, не выплаченные пенсии, просевшая экономика.Откуда взяться дорожаю? Ну пока содержание недвижимости по довоенным ценам (и даже подешево в валютном выражении), можно ходить по форумам рассказывать из Вены, что дно пройдено.Дно не пройдено, потому что впереди пропасть.Взгляните на стоимость того как подорожала коммуналка в Европе, когда этот ценовой шок придет в Украину, придется даже доплачивать, чтоб избавиться от лишних квадратных метров.Мой призыв такой - избавляйтесь от лишних квадратных метров пока столько дают, пока гривна укрепляется, пока в страну везут донаты. Оставьте только то, что необходимо для жизни.Сейчас самый сок продавать. Не потому что я продал, а потому что благодаря международным донатам, продавцам дают возможность вскочить в последний вагон.Валютные заначки накопленные в довоенное время еще не просажены, банкопад еще только в самом начале пути. Ликвидация Айбокса которым пользовались десятки миллионов - это звоночки.И это, долги за коммуналку достигли 130 млрд грн (и это еще кратного дорожая счетов не произошло). Это в 2 раза больше, чем было до войны. Экономика держится исключительно на донатах. Гривн на донатах. Цены на недвигу на донатах. Экономика умирает. Спасайтесь глупцы.